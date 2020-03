Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Seguramente ya están hasta el gorro de la cuarentena, ya están hasta el gorro de escuchar tanta información del CORONAVIRUS, pero quiero comentarles que toda medida que tomen, por extrema que sea, no está de más, estamos en la segunda fase de esta terrible PANDEMIA que ha causado estragos a nivel mundial, al parecer vamos muy bien, lo importante es que si saliste positivo de CORONAVIRUS, avísele a todas las personas que convivieron contigo, que tuvieron contacto, para que se tomen las precauciones necesarias y no se siga propagando el VIRUS, el contagio es muy rápido, hay que tener mucha precaución y seguir los lineamientos de la OMS; otra de las recomendaciones que debemos seguir todos los MEXICANOS, cuando termine esta emergencia, hay que ponernos de acuerdo y pasar las vacaciones en MÉXICO, coma en restaurantes de MÉXICO, visite los lugares turísticos de nuestro país, duerma en hoteles mexicanos, compre en tiendas mexicanas, productos mexicanos, apoyemos a las empresas mexicanas que han tenido problemas con la venta de sus productos, todos unidos podemos sacar adelante la economía nacional; a partir de ahora veremos el mundo de diferente manera, hoy el planeta debe de estar muy tranquilo con el encierro obligatorio de sus inquilinos… Hablando de los Juegos Olímpicos de TOKIO Japón, es casi un hecho que se vayan a suspender, así como los torneos de fútbol y espectáculos a nivel mundial, hay un MEME muy bueno en donde dicen estudien, porque vendrán más PANDEMIAS y necesitaremos más biólogos, médicos y científicos, NO YOUTUBERS ni INFLUENCERS, ¡me encantó! Las cifras hasta ayer eran 367 con CORONAVIRUS y 4 defunciones, así como 826 sospechosos, en VERACRUZ continúa con 7 casos, pero podría incrementarse en cualquier momento…

Roberto Andarza, (muy deportista)…

Claudio Rivera López, (golfista porteño)…

Alejandro y Marcela Illana de Cossio, (felices y enamorados)…

María y Emilio Vega, (felices)…

Paulina Moral Cazarín, (guapísima)…

ROBERTO ANDARZA muy deportista, el joven galanazo es uno de los veracruzanos más cotizados por las bellezas, él se mantiene firme con su soltería, en lo que a la política se refiere, varios partidos políticos están interesados en el joven por su popularidad… Las mejores hamburguesas y hot dogs están en MAMÁ GALLINA, haz tus pedidos al 922 2000 de Costa de Oro… CLAUDIO RIVERA LÓPEZ, un joven veracruzano que se destaca en el golf, saludos a su hermana ÁNGELA RIVERA, heredó la belleza de su mami GELY LÓPEZ HERNÁNDEZ… Le damos la bienvenida a YUNUEN ACOSTA al equipo de CHOCHOLEANDO la NOTICIA… ALEJANDRO y MARCELA ILLANA DE COSSIO, feliz matrimonio destacándose en el jet set, empresarios muy trabajadores, arrancaron un buen proyecto, les deseamos todo el éxito del mundo… EMILIO VEGA RUEDA feliz de la vida primero porque su recuperación ha sido muy satisfactoria después de la intervención quirúrgica, y segundo, la llegada de MARÍA VEGA de Suiza lo puso muy contento… PAULINA MORAL CAZARÍN guapísima, saludos a sus papis DANIEL y ARACELY CAZARÍN DE MORAL, excelente en la conducción de eventos… Bellísima CARO DE TORRE, lo que se ponga se le ve muy bien, está presumiendo cuerpazo… PAOLA ROMAGNOLI THOMAS disfrutó sus vacaciones a lo máximo… De las señoras guapas es NORMA MAROÑO LÓPEZ, saludos a su bonita familia, en especial a MELISSA LAJUD MAROÑO… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected]; agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL RICARDO OLMOS; síganos en redes @NACHOCHOLNEW…

Caro De Torre, (espectacular belleza)…

Paola Romagnoli Thomas, (vacaciones)…

Norma Maroño López, (linda dama)…

José Carlos y Carlos Cevallos Ponce, (desde el estero)…

Saludo especial para CARLOS CEBALLOS PONCE, su heredero JOSE CARLOS está presente en los CHOCHOLAZOS… Los Giros los mejores tacos de VERACRUZ, THE BARBER SPA en el gusto de los veracruzanos y clientes satisfechos con el tratamiento para el crecimiento del cabello… ANDRINA GÓMEZ TIBURCIO guapísima heredera de ALEJANDRO GÓMEZ BARQUIN y nieta de ROSARIO BARQUÍN SAINZ DE LA FUENTE DE GÓMEZ… El DÓLAR por los cielos, el pasado lunes alcanzó cifra histórica de los 25 pesos por un dólar, lo que viene con la recesión económica afectará igual o peor que el CORONAVIRUS, tiene el gobierno federal tomar medidas importantes para apoyar la economía de los mexicanos, CFE debe rebajar un 50% las tarifas, imagínense, en Veracruz con el clima todo el día por la cuarentena, la verdad la situación está bastante grave… MARLENNE RUIZ y MICHELLE GONZÁLEZ, les mandamos saludos… ROMINA y CÉSAR MORANDO REQUEJO creciendo rapidísimo, cumplieron cinco meses los herederos de CÉSAR y MERCEDES REQUEJO DE MORANDO, saludos a los abuelos FERNANDO y TONA ROJO DE REQUEJO… VICENTE PÉREZ AVELLA VILLA feliz con sus nietos VICENTE y LUCÍA PÉREZ AVELLA, herederos de VICO PÉREZ AVELLA… OSCAR y LIZBETH AKE DE GONZÁLEZ están presentes con sus hijos OSCAR ANTONIO y MARIÁN GONZÁLEZ AKE, saludos a PERITA y CONSTANZA PIMENTEL GONZÁLEZ…

Andrina Gómez Tiburcio, (encantadora joven)…

Romina y César Morando Requejo, (felices cinco meses)…

Vicente Pérez Avella con Lucía y Vicente Pérez Avella, (bonita familia)…

Viviana Lorenzo, (preciosa jarocha)…

VIVIANA LORENZO una joven bellísima… Los cumpleañeros de hoy JULIO ALCAZAR, ROCHY CHARLES IZA, GABY VALENCIA, LILIANA GÓMEZ, ALO TAMARIZ, TANIA GORRIZ, LIDA TIBURCIO, ESTEFANÍA FIERRO, HUGO DELFÍN, BEGOÑA BALLESTER DIEZ y LULI BLANCO DE DESCHAMPS; mañana TUGGY AUBRY DE RODRÍGUEZ, OLIVIA DEL BOSQUE, LIZ AGUILAR, JORGE QUINTAS, JOSÉ OLIVARES, JUAN CARLOS HERRERA, HAZZEL MARABOTO, ANTONIO NAYEN y NURY PIMENTEL; el viernes CARLOS VENTA, PACO HOYOS, LINDA DÍAZ, MARÍA FERNANDA MARÍN, XIADIANI QUIJANO, MAYA LEÓN, ISABELLA DE LEO, MARIO GORDILLO y MARÍA JOSÉ OCEJO; el sábado ROSY LAJUD, TAMARA FERNÁNDEZ, SUSY CORONEL, DANIEL AGUILAR, IVÁN MANGE y GERARDO GÓMEZ, a todos muchas felicidades… 4 juegos a 1 ganamos en el DOMINÓ, el CHEF de chocolate AGUSTÍN y quien esto escribe a DANY MARTÍN LOIS y ANDRÉS HERNANDEZ, testigo ocular MARGARITO VALERIO, LUDIVINO ni se apareció, saludos a todos… Muy felicitada GABY DEL PUERTO DE MARTÍNEZ, cumplió años recientemente y estuvo muy festejada por sus hijas y nietos, saludos a su esposo ISOLINO MARTÍNEZ… Pregunten por los puros HOJA REAL y por hoy se acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…