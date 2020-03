Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Éxito rotundo la marcha a nivel nacional en el día internacional de la MUJER, ojalá y sirva para algo, aunque la verdad si no educamos a los niños y niñas de nuestro MÉXICO este país no cambiará, la EDUCACIÓN es la base para lograr el MÉXICO que todos queremos, inculcarle los valores a las nuevas generaciones es factor determinante para el futuro, la educación está en el seno de la familia, todo cambiará cuando los ciudadanos cambiemos, debemos tener actitud positiva, trabajar unidos, si nos ponemos las pilas lograremos un MÉXICO de primer mundo… Felicito a ESPERANZA GONZÁLEZ DE PIMENTEL por su cumpleaños, habrá comida sorpresa organizada por PAUL PIMENTEL SPINOLA, estuvimos en CINEPAULIS viendo películas de suspenso y policiacas, así como de terrorismo, hasta palomitas hubo… CRUZ AZUL sigue de líder absoluto jugando muy bien, las CHIVAS manteniendo el paso; REAL MADRID sufre descalabro y el BARZA toma el liderato nuevamente… Viene CUMBRE TAJIN y pasará sin pena ni gloria, la promoción es pésima y con el CORONAVIRUS un poco peor, hablando de este tema, la OMS ha declarado PANDEMIA al CORONAVIRUS, inclusive ITALIA ha cerrado sus fronteras… El 30 de mayo la boda de PAOLA POO ÁLVAREZ y LUIS MANUEL RODRÍGUEZ TAVIZÓN, tuvieron recientemente en la residencia de PACHI y ALE una despedida de solteros familiar, siendo anfitriones GERRY y ALE ÁLVAREZ DE POO, un saludo para EMMA CUETO DE ÁLVAREZ y GERARDO y CHELITA GIL DE POO, abuelos de la futura desposada; saludos también para FERNANDO y ROSALÍA TAVIZÓN DE RODRÍGUEZ, asistieron los primos y familiares más allegados… Feliz matrimonio lo forman FERNANDO y ANGÉLICA CAMIÑA DE RODRÍGUEZ, saludo para su tío ELIGIO CAMIÑA, destacado empresario veracruzano… TERE FRANYUTTI LAMOTHE, de las jóvenes mamás que se destacan en el mundo empresarial… Desayune y comí con mi abogado RODOLFO REUS, saludo afectuoso para RUCHY SUÁREZ DEL PUERTO, muy pronto presentarán junto con ALEX BASTERI la nueva producción del vino ÚNICO de LUIS MIGUEL, dicen que está delicioso, saludos a RICARDO y MARISOL CARLO DE MARTÍNEZ, estarán presentes como anfitriones en DELI DELI; el evento será privado…

Luis Manuel Rodríguez Tavizón y Paola Poo Álvarez, (su boda el 30 de mayo)…

Fernando y Angélica Camiña de Rodríguez, (feliz matrimonio)…

Paul y Esperanza González de Pimentel, (feliz cumpleaños Perita)…

Tere Franyutti Lamothe, (belleza espectacular)…

Karime Duarte, (excelente conductora)…

KARIME DUARTE será nuevamente la conductora del teatro del pueblo de la cada vez peor Feria Ganadera YLANG YLANG, una tristeza que una de las ferias más importantes de nuestro país haya venido a menos, ojalá y este año le metan ganas y resurja, cómo se extraña a los amigos ganaderos como MIGUEL ORTIZ LAGUNES, GUILLERMO THOMAS, RUBÉN, FRANCO y CHEMA LAGUNES, así como muchos más que realizaban eventos que traspasaban las fronteras, esperamos que el gobierno estatal apoye nuestra feria ganadera… Saludos especiales a AGUSTÍN MORALES y HUGO FLORES LIRA, excelentes amigos del CHOCHOL… MARIANA OSORIO triunfando en los medios informativos, una chica muy profesional, muy amiga de MÓNICA TAIBO, tiempísimo de no verla… OLIVIA CÁRDENAS SUÁREZ talentosa… RAFAEL y AGUSTÍN ACOSTA CRODA un gustazo saludarlos, amigos de toda de la vida y compañeros de estudios… KAREN GUERRERO OLSEN muy deportista… KEREM HAPPUC JUÁREZ SÁNCHEZ muy activa recorriendo VERACRUZ como soberana del Carnaval, y la reina anterior ILSE RIANDE SAGAÓN por Europa con su galanazo… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ 2019 continúa con su preparación, está muy linda y con una actitud que la llevará a conquistar alturas insospechadas; síganla en redes sociales, así como en la página oficial de @mexicanauniversalof denle me gusta a sus fotos de @mxu.veracruzorg… Excelente la atención en el hospital MILENIUM, personal bien capacitado y aparatos de primer nivel… Feliz matrimonio lo forman FELIPE y MARICARMEN MORÁN DE RUIZ, saludos a PATY SOSA DE RUIZ… Comi con PACO VILA y MARCO BARQUÍN en un festejo muy CHOCHOLERO, la pasamos de maravilla con PIO en el AKELARRE… LETY CORONEL GONZÁLEZ guapísima y muy deportista, saludos para ANA MARTÍNEZ POO y NEGRITA GALÍ MALPICA, estuvo en la marcha del día internacional de la mujer… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL RICARDO OLMOS; síganos en redes @NACHOCHOLNEW… Hoy estaré en el primer aniversario de BADI, felicidades para BEGOÑA BALLESTER DIEZ… Los cumpleañeros de hoy son MARGARITO VALERIO, PERITA, JEKA JOACHÍN, ARI REYES, ARACELY CAZARÍN DE MORAL, FIDEL CHIUNTI VILABOA, MANOLO SANTA PAULA y AISHA BARNUTH; mañana ANTONELLA MONTINI CAPELLINI, DANY MARTÍN LOIS, PILAR RETOLAZA, CÉSAR VENTA y HÉCTOR VIDAL; el viernes CARMEN SEDANO y JUAN JOSÉ NUÑEZ; el fin de semana CARLOS CARRILLO, BOBBY OCHOA, el diputado federal JULIO CARRANZA, PACO CANELA, MAX OROZCO FRANYUTTI, MARISOL LASTRA, PAULINA PÉREZ CALZADA, FERNANDO VÁZQUEZ RIGADA y MARIMAR ANITÚA DE GÓMEZ, a todos muchas felicidades…

Mariana Osorio, (exitosa)…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (MxU Veracruz)…

Pepe Gómez y Bárbara Ramírez, (amigos exitosos)…

Ale Hernández de Álvarez, Belém Álvarez de Lajud, Nena Morfín de Álvarez, Paola Poo Álvarez, Alejandra Álvarez de Poo y Fabiola Álvarez de Cabada, (veracruzanas)…

Bertha Ahued Malpica, Rosamary Miravete de Exsome, Tere Vargas de Deschamps y Valía Rojí de Sánchez, (disfrutando Veracruz)…

Gustazo saludar al notario público ENRIQUE LEVET RIVERA, casado con STEPHANIE THOMAS DE LEVET, comimos en FISHERS El Dorado, muy sabroso, en compañía de RICARDO CARLO y RICKY, por ahí llegó JUAN ABSALÓN, así como RODOLFO REUS; este próximo viernes estará de regreso, anda muy chambeador; por ahí llegó PACO CALVO en compañía de su novia ANDRÉA DÍAZ ROSS, con ellos VALERIA CALVO y XIMENA SILVA… FERNADO HIDALGO REQUEJO está organizando evento importante en Boca, estaremos pendientes… PEPE GÓMEZ, nuestro exitoso empresario tabasqueño radicado en Cancún, organizó la pelea de exhibición entre JULIO CÉSAR CHÁVEZ y el travieso ARCE, saludos a BÁRBARA RAMÍREZ, directora de la plataforma digital ZOOM… Saludos para ANA HERNÁNDEZ DE ÁLVAREZ, se dejó ver en compañía de sus cuñadas BELÉM ALVAREZ DE LAJUD, FABY ÁLVAREZ DE CABADA y ALE ÁLVAREZ DE POO, con ellas NENA MORFÍN DE ÁLVAREZ, todas elegantísimas, preparándose para la boda de PAOLA y LUIS MANUEL… TOMÁS MUNDO un buen abogado, confiamos en que el TIBU regrese a VERACRUZ… Comiendo en prestigiado restaurante BERTHA AHUED MALPICA en compañía de ROSAMARY MIRAVETE DE EXSOME y TERE VARGAS DE DESCHAMPS, con ellas VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ… IRENE, NATALIA y REBECA PERUYERO engalanando este CHOCHOLAZO… PACO PÉREZ feliz y enamorado de AMÉRICA DELGADO, saludos a HERNÁN CALDERÓN, está disfrutando unos días por el caribe mexicano… PEPE GÓMEZ DIEGO festejará su cumpleaños por Cancún en compañía de su familia… KATY RAMÍREZ, originaria de Los Tuxtlas, sigue festejando su cumpleaños… Y ya que hablamos de esa región, saludos para el alcalde de San Andrés, Tuxtla, TAVO y LILY PÉREZ DE PÉREZ GARAY… Muy activo en redes sociales ARTURO GARCÍA, seguramente lo recuerdan como conductor de ECO 103, sigue haciendo historia… Este 22 de marzo el día del inmigrante libanés… MAMÁ GALLINA en el gusto de los veracruzanos… JAVIER “la borrega” REYNAUD y KIARA MAROÑO, un feliz noviazgo…

Irene, Natalia y Rebeca Peruyero, (hermanitas)…

Paco Pérez y Hernán Calderón, (excelentes amigos)…

Katy Ramírez, (feliz cumpleaños)…

Ricardo y Marisol Carlo de Martínez, (felices vacaciones)…

CECY CRODA de las chicas más bellas del centro de la entidad veracruzana… NACHO LEVET, LUIS GUTIÉRREZ y EDER GÓMEZ de los galanes más cotizados de esta zona conurbada, saludos a ROMÁN ACEVEDO, no se pierde un solo CHOCHOLAZO… ANABEL GIL RULLÁN con buenos proyectos en puerta, el 30 de mayo coordinará la boda de PAOLA y LUIS MANUEL… Una de las chicas que se le extraña en los eventos es MARINIEVES VIOLANTE MILCHORENA, le seguimos el conteo de feliz noviazgo con su galanazo ADRIÁN LAGUNES COELLO, saludos a su mami LENNY COELLO DE HERNÁNDEZ… FIDEL y EDNA DE KURI felices con la llegada de su bebé… Hubo toma de protesta de la nueva directiva CANACO, estuvo presente el presidente de la CONCANACO JOSÉ MANUEL LÓPEZ CAMPOS, así como el presidente de la CANACO JOSÉ ANTONIO MENDOZA GARCÍA, con ellos autoridades municipales… El 14 este próximo sábado el festejo de cumpleaños de PACO y bautizo de otro de sus nietos, gracias por la invitación… VERÓNICA CARLO feliz y contenta, se casa este próximo viernes 3 de abril con ROBERTO PIZAÑO… LUIS MELGOZA y CONY PIANA muy enamorados… CINTHIA GUZMÁN TOACHE muy linda con el CHOCHOL, como siempre pregunten por los puros HOJA REAL, están de CHOCHOLAZO… Del 27 al 29 de marzo la edición 45 del Torneo Anual de invitación en el Club de Golf La Villa Rica, anótense, el cupo es limitado… Saludos a la golfista ADA SUNI… Gracias a PEPE GÓMEZ por las atenciones y saludos hasta CANCÚN… 8 de abril la JAROCHIZA en Industrial, saludos a ADRIÁN DIEZ y a su novia TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI, muy amiga de la BEBA VILLARELLO, una sobrina encantadora… Saludos para JUAN MANUEL UNANUE y MELINA ROBERT, se le ve en los eventos CHOCHOLEROS… Saludos a mi flota LASALLISTA, hace falta una reunión… FACEBOOK muy cuidadoso en lo que se publica en sus redes., no se les va nada, bloquean todo lo que quieren, no se salvó ni la esposa de nuestro presidente… SANTIAGO CEBALLOS siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… Feliz matrimonio lo forman BETO y VERÓNICA OROZCO DE TEJEDA… Y por hoy se acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…