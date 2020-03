Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El clásico del fútbol español fue para el REAL MADRID 2 a 0 sobre el BARCELONA que ahora es segundo lugar, un partidazo donde los porteros brillaron intensamente… Las ÁGUILAS del AMÉRICA goleados en el el Azteca por el NECAXA y TIGRES humilla a los PUMAS, los RAYADOS están con el farol rojo con solo tres unidades… En la copa MX ayer jugaron TOLUCA y XOLOS, hoy juegan MONTERREY vs JUÁREZ… De las jóvenes veracruzanas que se destacan en el jet set jarocho es FERNANDA SPINOLA, muy guapa… Me di una vuelta por la BARRA de SACRIFICIOS y pude constatar el ambiente, un gustazo saludar a mi querida BEBA VILLARELLO, disfrutó con sus amigos de un bonito fin de semana, también por ahí LUIS GUTIÉRREZ GÓMEZ, de los galanazos veracruzanos; EDER GÓMEZ ÁLVAREZ, todo marcha muy bien en FRANK; NACHO LEVET confesó estar enamorado de MAFER BARRIOS, ROMÁN ACEVEDO GIORGANA le seguimos el conteo de feliz noviazgo con CRISTINA SUSTAETA; GABY GANDARA lucía muy guapa, por ahí ANDRÉA DÍAZ ROSS con su galán PACO CALVO, saludos a su hermana la Chef VALERIA CALVO, estaba en compañía de FABY CABADA y PAULINA MAROÑO, se casará muy pronto; TOÑO LASTRA y su novia CHRISTELLE THOMAS tenía rato de no verlos, saludos a su hermana EMILY THOMAS; la DRA ESTEFANÍA MARTÍN LOIS guapísima, estaba muy bien acompañada por el joven chilango ALEJANDRO MAÑUECO, son buenos amigos; LULÚ VERDE de las jóvenes que se destacan en el jet set en compañía de ELOÍSA JIMÉNEZ ALONSO, después se fueron a disfrutar del show de BYRON en RUSH en compañía de PACO PÉREZ y AMÉRICA DELGADO…

Fernanda Spinola, (bellísima)…

Libni Simei, (encantadora)…

Samia Carballal, (muy guapa)…

Renata Corrons, (belleza natural)…

Saludos a la psicóloga y fotógrafa profesional MARISOL HOYOS, estamos ya esperando cuál será el tema en este tercer mes del año… LIBNI SIMEI muy chambeadora… SAMIA CARBALLAL, una joven encantadora… Feliz noviazgo lo forman LEONIDES RODRÍGUEZ MURILLO y RENATA CORRONS, hacen bonita pareja… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ 2019 se declaró lista para el certamen nacional, en la foto degustando un Café de la Parroquia de ÁNGEL FERNÁNDEZ… El 10 de abril estaremos realizando una trasmisión en vivo a través de la página oficial de MxU en facebook live… Mañana jueves 5 de marzo habrá conferencia magistral “DISCIPLINA, PASIÓN y PERSEVERANCIA” impartida por PEPE GÓMEZ a las 4:30 en DEEP BAMBOO… Ese mismo día habrá rueda de prensa en SR BAMBOO de Plaza ANDAMAR organizada por ZOOM que preside BÁRBARA RAMÍREZ, le deseamos todo el éxito del mundo… KAREN GUERRERO OLSEN guapísima y muy deportista… REBECA ARÉVALO REVA guapísima, la salude en compañía de su heredera SARITA, una joven encantadora, son muy amigos de TEMI QUINTANA… En esta semana iniciamos CHOCHOLAZOS desde MAMÁ GALLINA Costa de Oro… Saludos a ALBERTO SAN MARTÍN, muy amigo de RICARDO MOREIRA y MANOLO LÓPEZ PARDAVILA, están muy chambeadores… PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL disfrutando, en el BOLERAMA todo marcha muy bien… JULIETA BENVENUTTI ARANDA estuvo en la CDMX en una boda muy fifi en compañía de su galanazo RICARDO CARLO ESPARZA… SALMA RUBY PEÑA AGUILAR preparándose para hacer de nuestro MÉXICO el mejor de todos, está estudiando aduanas, debería de animarse a participar en MEXICANA UNIVERSAL… La golfista VALERIA MANZUR BONILLA preparándose para el Torneo Anual de Invitación en el Club de Golf La Villa Rica en su edición 45, saludos a sus padres SALVADOR y LUCHY BONILLA DE MANZUR, en la foto CHAVITA MANZUR BONILLA, creciendo rapidísimo… Hoy estaré en la rueda de prensa del Torneo de Golf, gracias por la invitación a GELY LÓPEZ; del 27 al 29 de marzo este gran torneo con un sin número de patrocinadores se destaca ENMAR aviation… Muy activa BLANCA OROPESA GALVÁN hoy en compañía de la magistrada GLADYS DE LOURDES PÉREZ-MALDONADO, con ellas IVONNE ALCOLEA DE AGUILAR y ROCÍO SEDAS, tuvieron su comida reunión mensual… MARIO y ALÍCIA AGUIRRE DE LÓPEZ DE ESCALERA, disfrutaron de todos los eventos del Carnaval, con ellos el Rey de nuestra máxima fiesta PERRO GORDO y su princesa TACHI ITO, saludos al LIC. GILBERTO FARÍAS MORALES, su esposa MARISOL PLA DE FARÍAS también se dejó ver en los grandes eventos con IRSI PONCE y RUTH DE LA CRUZ… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected] escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, también agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL RICARDO OLMOS, síganos en nuestras redes sociales @NACHOCHOLNEW… Fue inaugurado CABOS and FISH y dice mi compadre GERARDO MANTECÓN que está muy sabroso y barato… JAVIER AILLAUD RODRIGUEZ de los galanazos jarochos más preparados en el ámbito profesional…

Emily Thomas, (modelo jarocha)…

Karen Guerrero Olsen, (linda veracruzana)…

Julieta Benvenutti Aranda, (belleza espectacular)…

Salvador y Luchy Bonilla de Manzur con Valeria y Salvador Manzur Bonilla, (feliz día de la familia)…

Felicidades para FIDEL KURI GRAJALES y EDNA AMAYA DE KURI, nació su bebé hace unos días y está precioso, debutando en este CHOCHOLAZO… Los cumpleañeros de hoy son ADRIANA REYNOSO y JORGE KAYSER VIVES, mañana GABRIEL ROMANO, DANY BANDERAS VAILLARD, el famoso CHAMPY, GIOVANNA PORTILLO, DAVID OSORIO, DINA MARÍA RUIZ, ANA MARTHA MARTÍNEZ SCHLESKE y PAMELA LÓPEZ DE ESCALERA DÍAZ, se casará muy pronto; el viernes EVA AVILA, GUSTAVO PAYAN, ELEANO HERNÁNDEZ, VÍCTOR HUGO DELFÍN, FERNANDO JIMÉNEZ, JANIA MURILLO, LUPITA ISLAS y MARÍA ELENA RIVERA, seguro su esposo MICKEY le tiene muchas sorpresas; el fin de semana GELY VENTA SUÁREZ, FALLO MARTÍNEZ, JASMÍN VILLA, LORENA ISLAS, YESICA SÁNCHEZ, LETICIA MONTIEL, DEIDRY IÑIGUEZ, TAMARA HERCE GIL y LAURA VALDOVINOS; a todos muchas felicidades… MARIELA MARIZ RIVERA recibió anillo de compromiso de su galanazo JOSE ANDRÉS ARRIOLA, les deseamos muchas felicidades… 11 de marzo el primer aniversario de BADI, habrá muchas sorpresas, música, rifas cócteles y regalos, enhorabuena para BEGOÑA BALLESTER DIEZ… 13 y 14 de marzo gran concierto de la OSX director invitado ENRIQUE PATRÓN DE RUEDA, el programa estará excelente, PUCCINI TOSCA estarán invitados especiales y los coros de la UV y el CIMI en la sala TLAQNA de la capital del estado… Ayer rica cena en el LLAGAR, siempre PANKY un excelente anfitrión, y hoy cena en el GHD con la flota CHOCHOLERA…

Alberto San Martín, Manolo López Pardavila y Ricardo Moreira, (amigos gallegos)…

Salma Ruby Peña Aguilar, (engalanando)…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (disfrutando café veracruzano)…

Ivonne Alcolea, Gladys de Lourdes Pérez-Maldonado, Blanca Oropesa y Rocío Sedas, (disfrutando Veracruz)…

Iris Ponce, Marisol Pla de Farías, Ruth De La Cruz, Alicia Aguirre de López de Escalera, Perro Gordo Primero, Mario López de Escalera y Tachi I, (personalidades)…

Besos para mi reina ROSARÍN SOUSA RODRÍGUEZ… NATALIA MAROÑO BERISTAIN espectacular rostro de la jarocha… Siguen los problemas con el desabasto de medicinas y ahora le tocó a PEMEX en Tabasco en donde hubo hasta un muerto por un medicamento en mal estado…. El CORONAVIRUS pondrá de cabeza a nuestro país… El 9 de marzo ya muy dividido el famoso paro, creo que más que marchas y paros debemos educar a los hijos, inculcarles los valores y eso se hace en el seno de la familia, el gobierno debe vigilar y dar seguridad a los ciudadanos, y los diputados legislar e imponer castigos más severos a los violadores y asesinos que cometan FEMINICIDIOS; el gobierno no educa a los hijos, se EDUCAN en el seno FAMILIAR… ÁNGELA RIVERA LÓPEZ impactante belleza… NACHITO y LUISA MARÍA REYNA muy activos por el centro histórico del puerto jarocho… Hubo dominó y salimos empatados con DANY MARTÍN y ANDRÉS HERNÁNDEZ me tocó jugar con el Chef AGUSTÍN… MIREN DESCHAMPS y CARLITOS ZAMORA feliz noviazgo… ADA SUNI excelente golfista… Un gustazo saludar a MIGUEL y MIRIAM ZAVALA DE RUIZ, comentaron estar felices con sus 11 nietos… RAÚL ZAMORANO el famoso PICHO enamoradísimo de su novia PILI CAMACHO, se me hace que pronto escucharán campanas nupciales como BINGEN y REGINA, así como PEPE y TANIA… Los puros HOJA REAL están de CHOCHOLAZO… PAULINA ESQUIVEL e ISAIAS GARCÍA, feliz noviazgo… FIDEL KURI GRAJALES con todo en contra de la FMF, ya le fue aceptado su amparo en los tribunales, la mafia del poder del fútbol profesional mexicano serán desenmascarados muy pronto, bien por los abogados de KURI, muy profesionales, se habla de despojo por parte de la liga MX… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…

Lic. Javier Aillaud Rodríguez, (veracruzano)…

Kuri Amaya, (felicidades para Fidel y Edna)…