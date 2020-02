Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Terminó el CARNAVAL de VERACRUZ con una cantidad de grillas en contra del comité como nunca antes se había visto, aunque muchos me comentan que siempre es lo mismo, en fin, el CARNAVAL brilló como siempre con luz propia; tuve la oportunidad de desfilar en el carro de los ex Reyes y pude constatar el lleno espectacular que hubo el domingo por la mañana, bailando al ritmo de las batucadas, las comparsas pusieron su granito de arena, me encantan RITMO, SALSA y SABOR, así como las famosas ESTRELLAS del barrio de la HUACA, una gran experiencia participar y bailar en el carro alegórico de los ex Reyes, propondremos al comité e inclusive al alcalde, hacer un carro alegórico monumental para el año 2021, en donde los ex Reyes, la gran mayoría ya de la tercera edad, puedan sentarse cuando se cansen, es muy pesado para la gran mayoría aguantar cinco desfiles, esperemos haya eco y tomen en cuenta esta propuesta expresada por PAPAITO, NEGROTE, el CALIFAX, JIRIBILLA, PATO BUZO, BEMBÉ, BUCHACA, la PERICATA, BUGUI, TOÑO LEAL, CHICO SAMBA, el payaso ALEGRÍA y por supuesto quien esto escribe, ya que todos ponemos sabor al caldo; en general un bonito Carnaval en donde al POLLO le pusieron muchas piedras en el camino que su experiencia supo sacar adelante; lo que si note y aplaudo, durante el trayecto, ni un SOLO PROYECTIL aventaron, la seguridad estaba impresionante, felicidades a la Armada de México, así como a todas las fuerzas policiacas que unieron esfuerzos para lograr el éxito de nuestra fiesta, protección civil pendiente de todo… Hoy miércoles de ceniza y de fútbol con el REAL MADRID vs el MANCHESTER CITY… JOHN REED gana el champions chip mexicano jugado este pasado fin de semana en el Club de Golf Chapultepec… THABATA TENOPALA la saludamos en compañía de LORENZO ABELLA WAPLER, sus hermanas guapísimas, saludos a ELISA, DANY y ERIKA… FERNANDA PUMAR GÓMEZ radicando en España en donde tiene la doble nacionalidad y participará en un concurso internacional representando al país español, una joven con 19 años de edad con mucho futuro en concursos de belleza…

Thabata Tenopala y Lorenzo Abella, (disfrutaron el Carnaval)…

Fernanda Pumar Gómez, (concurso internacional)…

Haydeé Barbes Navarro, (veracruzana)…

Ana Paulina Lugo Beltrán y Leonor Beltrán, (feliz cumpleaños)…

Berenice Gali, (triunfando en el mundo del espectáculo)…

HAYDEÉ BARBES NAVARRO hoy con un kimono original en su reciente viaje al lejano oriente, saludos a CHUCHO y SALVADOR BARBES, sus hermanos… Cumplió años ANA PAULINA LUGO BELTRÁN y estuvo muy festejada, saludos a su mami LEONOR BELTRÁN… La cantante argentina BERENICE GALI subiendo peldaños y con exitazo de su sencillo, el cual está promocionando, la vimos abrir el concierto de GLORIA TREVI en el auditorio BENITO JUÁREZ ante un lleno espectacular… ALFREDO LAMUÑO muy activo en los hoteles que maneja como el IMPERIAL y varios más, nos regaló unos puros veracruzanos de muy buena calidad… LUIS JAVIER y ANA MARTHA PANES DE CAMARGO disfrutaron del puente por Carnaval para descansar y degustar buenos vinos en compañía de SERGIO y VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ, con ellos PITA ABAROA FLORES, tenía tiempísimo de no verla… Mi compadrito JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ muy chambeador y cada vez más joven, desde aquí le mandamos saludos que se hacen extensivos a su familia… El JAROCHITO y REGINA BELTRÁN, los reyes infantiles del Carnaval, luciendo con luz propia… Un gustazo convivir en la VINATA en compañía del DR. FERMÍN y ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, cenamos jamón ibérico JOSELITO y un vinazo CAYMUS de napa valley, por cierto el doctor muy triste ya que sus pumas cayeron en casa y el liderato es hoy del AMÉRICA; DANY MARTÍN LOIS, JOAQUÍN LÓPEZ DORIGA, MANE DE LA PARRA y mi amigo el ARQ están inconsolables… BETO TEJEDA no para al igual que RICKY CUEVAS, el FOCO DÍAZ y los hermanos PALOMBA participando activamente en el CARNAVAL DE VERACRUZ… Hoy estaré en una degustación de PAELLA en SALMEDINA, gracias a MOISÉS HERNÁNDEZ YOLDI y a la NIGUA por la invitación…

Luis Javier y Ana Martha Panes de Camargo con Sergio y Valia Rojí de Sánchez con Pita Abaroa, (merecidas vacaciones)…

Javier Cañedo González, (amigo empresario)…

Regina Beltrán Castillo, (reina infantil del Carnaval)…

Dr. Fermín y Elizabeth Zambrano de Martínez, (feliz matrimonio)…

Beto Tejeda, (carnavaleando)…

BEGOÑA y BELÉN ZÁRRAGA ABASCAL de las nuevas generaciones CHOCHOLERAS; saludos a RAFAEL y CONCHITA, papás de las linduras y nietas de TOÑO y LUPITA CASTRO DE ABASCAL… Festejando un aniversario más de matrimonio saludamos a CARLOS y BEATRIZ ÁLVAREZ DE SEDANO… MAROMA RESIDENCIAL una excelente opción para invertir en el centro de BOCA del RÍO… KEREM HAPPUC JUÁREZ SÁNCHEZ, reina de nuestro CARNAVAL, saludos a sus amigas que engalanaron el carro alegórico de su majestad, ellas son TANIA DE LA PEÑA, GELY BARUSTIETA y ARELY MANTEROLA, todas hermosas y luciendo cuerpos esculturales… BLANCA OROPESA solo se deja ver en los grandes eventos, comimos en mariscos El BAYO y las atenciones de MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA siempre excelentes, están cumpliendo un aniversario más de este gran restaurante, hay comida pendiente ahí con DAVID MACEDO y BERTHA AHUED MALPICA… Mi Madrina BERTHA MALPICA disfrutó Tlacotalpan en compañía de sus familiares y amigos, saludos a DON ULISES y MARILÚ REQUEJO DE DÍAZ, por ahí JOSE LUIS y ADRIANA MALPICA DE GÓMEZ, comieron delicioso en la posada DOÑA LALA… REYNOLDS OROPESA, el abogado de BANREGIO, muy activo con sus compañeros de estudios, quieren fundar una asociación para ayudar… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL RICARDO OLMOS; síganos en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… JOSÉ CARLOS y CAROLINA BRINGAS DE POO disfrutaron vacaciones en compañía de GRACIELA, JOSÉ CARLOS y CAROLINA POO BRINGAS… PACO VILA en este puerto jarocho, comí con él en el DILIGENCIAS, estuvo el fin de semana por la ciudad de los 30 caballeros con su amigo ROBERTO BALLESTEROS, se la pasaron de lujo…

Begoña y Belén Zárraga Abascal, (encantadoras)…

Carlos y Beatriz Álvarez de Sedano, (feliz aniversario)…

Kerem Happuc Juárez Sánchez, (reina)…

Blanca y Reynolds Oropesa, (felices en Carnaval)…

José Carlos y Carolina Bringas de Poo con Graciela y José Carlos Poo Bringas, (bonita familia)…

Mañana en HARBORS ANDAMAR la tercer gran fiesta al estilo único de HARBORS desde las 7 de la noche… Vi en la sala VIP de mis compadritos las películas la Batalla de MIDWAY y PARÁSITOS, las dos muy buenas, pero PARÁSITOS esta sensacional, por algo ganó tantos premios Oscar… Ayer un exitazo el NATIONAL PANCAKE DAY en HIOP a beneficio de AMANC, SUSANA LARA está trabajando muy bien en compañía de su voluntariado en donde se destaca PILAR ACASUSO DE PÉREZ KURI… Los cumpleañeros de hoy son mi brother JORGE AHUED MALPICA, DANIEL BELLO, LIZBETH RÍOS, REBECA GARCÍA, ERICKA CARLO DE DEL ROSARIO y BEATRIZ ÁLVAREZ DE SEDANO; mañana REMEDIOS CUE LEYCEGUI, HENRY AGUIRRE, ANA MARTÍNEZ, MAX RUGERIO, EDUARDO SALAS, MARCO CASTELLANOS, CARLOS ULIBARRI, ZARA RUIZ DE ORTA y VIRIDIANA ACEVEDO; el viernes CARLOS tito ROMERO, MAGO RODAL GÓMEZ, PANCHO LESCIUR, JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, JAIME TÉLLEZ MARIE; el sábado HESIQUIO AGUILAR, a todos muchas felicidades… Comí con la Reina del Carnaval 2019 en el gran hotel Diligencias, ILSE RIANDE, disfrutó Veracruz de lo lindo, ya partió rumbo a CANCÚN en donde radica… El CORONAVIRUS un peligro latente y no se están tomando las medidas necesarias, el gobierno federal lo ha tomado a la ligera, cuando la OMS ha anunciado peligro de PANDEMIA hay que estar preparados… MARILY ZAVALA TRÁPAGA, una querida amiga feliz de la vida… Saludos para CARLOS y LUPITA FERNÁNDEZ DE PAZ… Feliz noviazgo lo forman ARMANDO HERRERA CABRALES e IVANNA PAZ FERNÁNDEZ… El noticiero CHOCHOLEANDO la noticia de lunes a viernes a las 19 horas en Facebook Live con ROGERIO PANO y NACHO GÓMEZ… KARINA MORENO se dejó ver en compañía de EROS RAMAZZOTTI en Nueva York… La NENA DE LA REGUERA muy activa en las redes sociales… Felicidades a la familia ROTARIA, cumplieron ayer 115 años de servir a la comunidad… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…