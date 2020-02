Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! La edición 92 de la entrega de los OSCARS todo un acontecimiento, en donde la belleza, el glamour, la elegancia y distinción salieron a relucir, representando a MÉXICO y VERACRUZ brilló SALMA HAYEK, una súper producción vista en todo el mundo, me gustó la participación de ELTON JOHN; felicidades para todos los ganadores, en especial a la película PARASITOS… Con mucho éxito se realizó en BOLIVIA la gran final del concurso la Reina HISPANOAMERICANA en donde la poblana REGINA PEREDO GUTIÉRREZ representó a nuestro país de forma magistral, dejó en el camino a chicas de BRASIL, COLOMBIA, USA, FILIPINAS y algunas más, la reina HISPANOAMERICANA 2019-2020 fue la mexicana REGINA PEREDO, felicidades para nuestra MxU MÉXICO, ella participó en el concurso nacional como MxU Puebla, lo que le dio el derecho de ir a BOLIVIA y traerse el primer LUGAR, enhorabuena para todo su equipo, en especial a su coordinador JORGE MACEDA y a LUPITA JONES por dirigir tan excelentemente nuestro concurso, en dos concursos una primera finalista en Miss UNIVERSO y ahora el gran triunfo en Reina HISPANOAMERICANA, los triunfos no son producto de la casualidad, sino del sacrificio, la preparación, la disciplina, el trabajo en equipo y por supuesto la actitud de la belleza mexicana… Felicidades para AARÓN TERRAZAS, debutó como profesional de GOLF en torneo en Puebla, ocupando un excelente segundo lugar con 11 abajo de par, los más felices y orgullosos sus padres… Cené con MARLENNE RUIZ, guapísima y feliz de la vida como mamá, saludos a MICHELLE GONZÁLEZ, mañana estaremos recordando viejos tiempos… Me encontré a JUANJO VENTA, me invitó a su café EL ALBA, les está yendo muy bien, toda la familia trabajando saludos para JUAN JOSÉ y ARMELL… Este 25 de febrero en IHOP estarán dando excelente promoción a beneficio de AMANC, celebrarán el NATIONAL PANCAKE DAY, si usted se come 2 BUTTERMILK PANCAKE le costará 29 pesos que serán donados íntegramente a la fundación AMANC, así lo dieron a conocer SUSANA LARA, presidenta de AMANC, y PILAR ACASUSO DE PÉREZ KURI, vicepresidenta…

Michelle González Iturriaga, (preciosa jarocha)…

Regina Peredo Gutiérrez, (Reina Hispanoamericana 2019-2020)…

Flavio y Marisol Barquín de Hernández, (feliz matrimonio)…

Karla Escalera Rodríguez, (veracruzana)…

Chino y Cristina Hernández de Rodríguez, (disfrutando el puerto)…

Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected] escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL RICARDO OLMOS, síganos en nuestras redes sociales @NACHOCHOLNEW… CRISTINA CHÁZARO MABARAK DE HERNÁNDEZ fue excelente anfitriona en días recientes junto con RAYMUNDO SÁNCHEZ MABARAK, así como el CHEF JOSUE cumplió un año el restaurante Gourmet RON & SONG y les quedó el evento de diez, desde la llegada todo era atenciones, hasta valet parking hubo, deliciosa comida, finos vinos de la marca PINORD, saludos a CARLO SAINZ, entre los selectos invitados NINI MABARAK VELA llegó en compañía de ESTELA TABOADA, así como GUILLE DURÁN, se la pasaron de lujo, el CHINO y CRISTY HERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ junto con FLAVIO y su esposa MARISOL BARQUÍN DE HERNÁNDEZ, siempre elegantísimos, un gusto saludar a KIKO y AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO, EDNA KLOSS, GLORIA LÓPEZ fueron las primeras en llegar, con ellas BLANCA FIGAREDO DE SÁNCHEZ su esposo RAYMUNDO, atendiendo personalmente a los invitados ABRAHAM y LUCERO MORALES DE EXSOME, llegaron al CHOCHOL, así como ALFREDO SÁNCHEZ LÓPEZ y EDITH FRAYUTTI CARLÍN, excelente aniversario CHOCHOLERO; el DR. GERARDO y MALÚ BRAVO DE ROLDÁN, solo nos resta agradecerle a KITY la invitación y desearle éxito por muchos años más… KARLA ESCALERA RODRÍGUEZ heredó la belleza y simpatía de su mami… Mañana tocan CHOCHOLAZOS en HARBORS, desde las 19 horas ambiente único en el lugar de la gente bonita… El 14 de febrero LALO SANTOS en el CLAVIJERO… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ es MxU VERACRUZ 2019, se declaró lista para la gran final nacional… Felicidades para el DR. LUIS MARTÍNEZ PLATAS por su nombramiento como presidente de la Asociación de OFTALMOLOGIA del Estado de VERACRUZ, su toma de protesta se realizó en el restaurante IL VENEZIANO, saludos a MARCO y CINTHIA FACCO…

Carlos Sánchez Mabarak, Edith Franyutti y Alfredo Sánchez López, (muy divertidos)…

Gerardo y Malú Bravo de Roldán, (feliz matrimonio)…

Raymundo y Blanca Figaredo de Sánchez, (muy sonrientes)…

Nacho Gómez y Dr. Luis Martínez Platas, (felicidades por los éxitos)…

Gloria López y Edna Kloss, (presentes en El Dictamen)…

Seguimos con la buena racha en el DOMINÓ, saludos a MARGARITO VALERIO, el CHEF AGUSTÍN, LUDIVINO REDONDO y ya se incorporó el abogado RENÉ LIÑERO BAQUEIRO, juega bastante bien… Deliciosas las comidas en MARISCOS VILLA RICA… Felicitaciones para grupo MALCHER, están cumpliendo 17 años de trabajo, enhorabuena para MIGUEL PORTILLA, recuerdo siempre con mucho cariño a sus hermanas ERICKA y CAROLINA… Faltan exactamente 7 días para la gran fiesta de los veracruzanos, es una pena que el gobierno estatal no apoye la gran fiesta de los veracruzanos, estamos de cabeza en VERACRUZ que afortunadamente siempre brilla con luz propia, la delegación panameña estará como invitada en el CARNAVAL de VERACRUZ… Los cumpleañeros de hoy BENITO GONZÁLEZ ULIBARRI, ERICKA DIECKMANN, NEL6SON JUÁREZ, LUIS MORALES, TERE GARCÍA, KAREN PERALTA, YAMILE HID, ROXANA MURO y PEPE SALVATORI BRONCA ; mañana lo estarán festejando ANA LUCÍA COLUMNA, el abogado ALFREDO HERRERA, NICOLÁS MALAGÓN, LIVIA RAMOS, FELIPE SANTIAGO, MÓNICA ALTAMIRANO, MIGUEL LADRÓN DE GUEVARA, ELIZA BALBUENA, ARANTZA RIAÑO y YADHIRA MOTA; el viernes lo cumplirán el abogado JEREMÍAS ZÚÑIGA, DANIELA NOGUEZ, LETY REYES BREMONT, ARTURO CHANTRÉS, LAURA CABALLERO, AGUSTÍN RUIZ THEUREL, LINDA MARINI, KARINA ALENCASTER, DANY MARTÍN LOIS se lo festejará a lo grande; el fin de semana ANDRÉS HEREDIA, CLAUDIA RODÓN, LUIS SANTIBAÑEZ, DADIN REMES CABADA, PONCHO MAYANS y ESTELA ACOSTA, a todos muchas felicidades… Saludos para RAQUEL, TAMARA y ANDRÉA ARCHIDONA, su papi ERNESTO se le extraña en este puerto jarocho… Un éxito la presentación de la lucha libre TRIPLE AAA en el auditorio BENITO JUÁREZ, felicidades a los organizadores… Estamos a dos días de festejar el día del amor y la amistad, regale afecto, no lo compre, comeré con ILSE GOROZTIETA… Se han filtrado un sin número de noticias que la mayoría son falsas, pero a lo que si hay que ponerle mucha atención es al famoso CORONAVIRUS, se está multiplicando muy rápido y en nuestro país no lo hemos tomado en serio, manténgase con todas las medidas de prevención, consulte a su médico y evitemos algo que pueda ser catastrófico… Siguen las clases de árabe en el Club Libanés impartidas por TERESA NEZRALLA DE PÉREZ…

Abraham y Lucero Morales de Exsome, (engalanando el decano)…

Nini Mabarak, Guille Durán y Estela Taboada, (distinguidas damas)…

África Ramírez, Melina Robert, Clara Ruiz, América Delgado, Anette Barrera y Fernanda Spinola, (bellezas jarochas)…

Jorge y Lucy Leo de Reyes Peralta, (muy elegantes)…

Afectuoso saludo para CHARITO BARQUÍN SAINZ DE LA FUENTE DE GÓMEZ, guapa y siempre elegante, gracias por su cariño y amistad, recuerdo con mucho cariño a DON RAMÓN, descanse en Paz… MINI SESIONES ya está en el gusto de los veracruzanos, felicidades a MARISOL HOYOS, está ubicado en el callejón 18 de marzo #54 interior 1 entre primero de mayo y Carranza, síganlos en Instagram como Minisesiones_ver, set divertidos y creativos… Hoy en SONATA salón de fiestas reunión de ex Pacellas para festejar el día del amor y la amistad, habrá sesión de meditación y muy buena vibra, enhorabuena para LENNY COELLO DE JESÚS, siempre linda y atenta… EDUARDO GARCÍA PALACIOS y GUALÚ MANTECÓN CORS se casan el 21 de marzo del 2020… Muy felicitada MARILÚ ARCHER, festejó en familia su cumpleaños, saludos a MAYUYI VACA ARCHER, fue doncella del Carnaval en 1990 año en que fue reina MERCEDES DE LA PAZ SÁNCHEZ LÓPEZ, hija del quien fuera Rey del Carnaval en 1968… Merecido homenaje le realizaron en el ayuntamiento porteño al ex alcalde ADALBERTO TEJEDA PATRACA, gracias al LIC. MARIO LÓPEZ DE ESCALERA por la invitación… Mañana estaré en HARBORS la fiesta tradicional de los jueves es ya una tradición CHOCHOLERA… PAQUITO MAROÑO VIESCA un saludo al joven empresario… La armada de MÉXICO realizando excelente labor en nuestro estado, saludos al almirante ROMEL EDUARDO LEDESMA ABAROA, comandante de la Primera Región Naval, su esposa ESTELA REVA DE LEDESMA siempre a su lado… Saludos a BINGUEN REMENTERÍA y REGINA VELASCO… Pregunten por los Puros HOJA REAL, están de CHOCHOLAZO… Felicidades al DR. JESÚS CRISTO LIMÓN, recibió su título de la UNAM… Muchas felicidades para AMANDA CANELA por sus primeros 14 años como marca, hoy hay Cocktail… Por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…