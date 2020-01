Chochol Jarocho

¿Qué hacer ahora que los Impuestos al ahorro incrementaron?

Por: Erika Mikel

A partir de este 2020 los ahorradores pagarán una tasa de retención mayor sobre los intereses que perciban de sus recursos ahorrados. La tasa de retención de ISR será de 1.45% en lugar del 1.04% del año pasado.

Aunque esta no será la primera vez que aumenta esta tasa de retención, de echo en 2017 era de apenas 0.46%. La ventaja que plantean los Diputados ante este incremento es que la ley también permitirá recuperar ese recurso durante la declaración anual, sin embargo, personas que ganan menos de 400 mil pesos al año no están obligadas a presentar declaración anual, por lo que no pueden deducir este impuesto.

Aproximadamente 17.9 por ciento de los mexicanos ahorran en el banco, mientras que, de acuerdo con Condusef, 3 de cada 10 mexicanos prefieren guardar su dinero en casa.

Pero no todo está perdido. Aunque es cierto que con esta clase medidas se corre el riesgo de que la práctica del ahorro se desincentive, hay otra clase de instrumentos financieros que pueden convertirse en una oportunidad para aquellos ahorradores que quieren ver más frutos de sus ahorros, por ejemplo financiar proyectos de emprendedores (Startups) que requieren de capital para iniciar operaciones y convertirte en una especie de socio que a la larga te dará rendimientos. Recuerda que siempre debes de asegurarte que institución financiera a través de la que se pretende invertir esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Otra opción son los Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento, que son un instrumento a tasa fija que se compromete a pagar el monto invertido, más un rendimiento al plazo establecido.

Una alternativa más son los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), su principal ventaja es que es un instrumento emitido por el Banco de México (Banxico) y están respaldados por el Gobierno federal, que se compromete a pagar el dinero a los inversionistas en un determinado plazo de tiempo más los rendimientos que se generen.

Las opciones para hacer rendir tu dinero son variables, por eso si estás pensando en sacar tus ahorros de abajo del colchón o bien retirarlos del banco para aumentar su rendimiento, lo más recomendable es que te acerques a algún asesor financiero que te muestre la cartera de opciones y elijas la que más te convenga.

Si quieres que hablemos sobre algún tema que te intereses házmelo saber a través de mi página de Facebook @ErikaMikelH. ¡Nos leemos en la próxima!