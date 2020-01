Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Los merengues del REAL MADRID ganaron su onceava súper copa de España en ARABIA SAUDITA al derrotar en penales al ATLÉTICO de MADRID, ZINEDIN ZIDANE un gran estratega… La chocolatada del Círculo Español Mercantil un exitazo como todos los años con la presencia de los Reyes Magos… Cumplió años XIMENA RODRÍGUEZ, su galanazo FERNANDO SAMPIERY estuvo presente en el festejo que fue en el restaurante Salmedina, presente su papi MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA en compañía de su esposa MAYTE GRANDE CALATAYUD DE RODRÍGUEZ, con ellos GUSTAVO RAMÍREZ BOCANEGRA con su esposa ILSE RODRÍGUEZ DE RAMÍREZ con su heredera ODILA RAMÍREZ RODRÍGUEZ, la pasamos de maravilla… MARUJA CORS DE BLANCO apoyando al Criver en compañía de MAYELA MIJARES DE CORS, saludos a sus respectivos esposos CARLOS RAFAEL BLANCO ÁLVAREZ y el ARQ. GERARDO CORS DÍAZ… Un gusto saludar a AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO, ya viene su cumple que lo pasará con sus seres queridos en la CDMX, estaba comiendo en la Estancia Argentina en compañía de MARÍA ROSA y ROBERTO CHÁZARO, con ellos unas amigas… Cumplió años TEMI QUINTANA y lo festejó a lo grande con más de 40 invitados, la cena deliciosa y las bebidas afrodisíacas exquisitas, entre los invitados REBECA ARÉVALO REVA, FALLO y CLARA ARIAS DE CUENCA, PACO PÉREZ y AMÉRICA DELGADO, se me hace que muy pronto nos estarán dando una sorpresa; RICARDO CARLO y JULIETA BENVENUTTI, ILYAN MEDINA, diseñadora de imagen de MxU VERACRUZ, EMILY BOBO, PAMELA CASTILLO, KRYSTEL ESCALANTE, DANIEL NORIEGA, OMAR ALEMÁN, NELSON CÁMARA, CARLOS GALVEZ, MELISSA RAMÍREZ y ESTEFANÍA GALVEZ; la pasaron muy bien y todos bailamos al ritmo de prestigiado DJs… Un exitazo el papaqui de Carnaval que se realizó el domingo en la colonia CARRANZA de Boca del Río, presente ILSE RIANDE, Reina del Carnaval veracruzano, súper sencilla y alegre, no se le ha subido y sabe perfectamente que el reinado es pasajero y sirve para hacer amigos y catapultarse a otras dimensiones; saludos al alcalde HUMBERTO ALONSO MORELLI y KARLA ROBLES DE ALONSO, están realizando extraordinario trabajo en el municipio boqueño, un ejemplo a seguir; les recuerdo del 19 al 25 de febrero el CARNAVAL más alegre del mundo, enhorabuena para el POLLO PÉREZ FRAGA, presidente del comité, todo va en tiempo y forma, saludos a FITO LEVET, coordinador de nuestra máxima fiesta, así como a ALEJANDRO LOZANO, director de turismo de Boca del Río…

Las ÁGUILAS del AMÉRICA estrenan piel… Murió SOCORRITO AUBRY, destacada periodista veracruzana, descanse en Paz, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos… Este 22 de enero evento de rosa a beneficio de MUAC en la gran dictadura, gracias a MARÍA ELENA AMADOR por la invitación, estará espectacular con cena maridaje… PAULA ARNAUT, una veracruzana engalanando este CHOCHOL… Un noviazgo que va viento en popa lo forman LEONIDES RODRÍGUEZ y RENATA CORRONS, les mandamos saludos… Saludos a mi compadrito BETO TEJEDA felizmente casado con VERÓNICA OROZCO DE TEJEDA, sus herederos creciendo… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL JAROCHO RICARDO OLMOS, síganos en nuestras redes sociales @NACHOCHOLNEW… RICARDO CAVOLO continúa en esta zona conurbada realizando su mural en el MORRO de Boca del Río, todo coordinado excelentemente por mi querida MARINKA ABUD… KARIME DUARTE luciendo nuevo look, está espectacular, en la foto con la diputada local ANA MARÍA FERRÁEZ… Cumplió años CHELITA GIL DE POO y en unos días más lo cumplirá su esposo GERARDO POO ULIBARRI, lo festejará en familia… Hasta la Ciudad de las aguas alegres van unos saludos para MANEH TAMER CHAIN y LETICIA MORÁN DE TAMER, en la foto con el famoso boxeador norteamericano GEORGE FOREMAN… ROMINA GONZÁLEZ ZAMUDIO y su galanazo JUAN RAMÓN MARTÍNEZ ÁLVAREZ un bonito y feliz noviazgo… Otro de los noviazgos que se destacan en el jet set son PILI CAMACHO y PICHO ZAMORANO, mejor conocido como RAÚL… EMILY KARELLE THOMAS engalanando este gran CHOCHOLAZO… MARIANA MUNDO VARGAS muy chambeadora en el comité organizador del Carnaval de VERACRUZ, saludos a su novio DANIEL BARTOLOTTA, así como al abogado TOMÁS y LUPITA VARGAS DE MUNDO… LOMAS El DORADO y LOMAS de la RIOJA, excelente opción para vivir o invertir… Comí con ILSE RIANDE SAGAON, Reina del Carnaval de VERACRUZ 2019; el siguiente papaqui será el 2 de febrero, el día de la Candelaria, por ahí mi compa ROBERTO ANDARZA muy triste por la derrota que le pegó el atlético, hay invitaciones para que sea el elegido para el 2021, hasta slogan tiene todos con ANDARZA 2021, él lo ha negado rotundamente, pero en el fondo se me hace que si le gusta, la flota CHOCHOLERA está con el… La reina electa KEREM HAPPUC ha llegado tarde a algunos eventos, ya el comité le llamó la atención, su vestido de Reina para su coronación lo hará el diseñador JOSE LUIS FÉREZ PAXTIAN, es sin dudarlo el de mayor experiencia en estos menesteres; el reglamento interno del Carnaval es claro y si algún miembro de la corte real no cumple con sus compromisos será sancionado…

LALO SANTOS un canto al amor este próximo 14 de febrero en el Teatro Clavijero a las 20:30, invita el DIF del ayuntamiento porteño que preside MARIELA LOHMANN DE YUNES, será sin dudarlo un exitazo… Un saludo para el ING. ALEJANDRO y TATIANA OBESO DE CAGIGAS, gracias por sus finas atenciones, un matrimonio muy querido, saludos a su heredera ALE… 9 de febrero en el auditorio BENITO JUÁREZ Lucha Libre AAA, compra tus boletos… Felicidades para PEPITO SALVATORI ARJONA, fue nombrado sub director de turismo municipal en el puerto, sin dudarlo hará un excelente labor al lado de su director de esta dependencia, JUAN BOSCO PÉREZ ACASUSO… El sector salud en con crisis severa a nivel nacional, difícilmente los servicios de salud serán GRATUITOS como jura y perjura nuestro presidente… QUIQUE SETIEN es el nuevo director técnico del BARCELONA, será esa la solución yo creo que no, tiene el BARZA que renovarse, SUÁREZ el que muerde fue operado estará fuera unos meses… Vienen los OSCARS, hay dos mexicanos nominados, suerte a RODRIGO PRIETO por la fotografía de “El Irlandés”, y MAYES RUBEO por vestuario, el 9 de febrero la famosa entrega… GRUVER una tradición en Veracruz… Los cumpleañeros de hoy son NEDY GONZÁLEZ HEMADI, JORGE DOMÍNGUEZ GALÍ, XIMENA NORIEGA, MARILYN FLORES, AGUSTÍN HERNÁNDEZ, TOÑO MARTÍNEZ, SOL ALONSO y EMILIANO GARCÍA SEDAS; mañana RENATA CORRONS, su novio LEONIDES seguro le llevará serenata, también lo cumplen LISA MELÉNDEZ, PALOMA DEL VALLE, ALBERTO ANTONIO, CAROLINA VARGAS, SEGUNDO LOIS SUÁREZ, CAROLINA BÁEZ, KATYA ORTIZ y MINE COBOS; el viernes MARIO DELFÍN, ANA KAREN CARSOLIO, OMAR OLMEDO, TOÑO VÁZQUEZ, LALO AUBRY, ANGÉLICA ZAVALA; el sábado BETINA GIULIODORI, MIGUEL MOTA, MANUEL CASTELÁN, KAREN BRAVO, JENNY CARRE, VALERIA MUÑOZ VIVES, MARIELA MARIZ, JUAN FRANCISCO HUESCA, RAFAEL RUEDA y LIZBETH SANTOS, a todos muchas felicidades… Vienen buenas noticias para HARBORS, restaurante en plaza ANDAMAR… Tremendo ESCÁNDALO con lo sucedido en prestigiado banco en donde una cajera fue amenazada por un usuario que había sido asaltado afuera de la institución, él mismo grabó un video que al llegar a redes sociales y hacerse viral, hubo un linchamiento en contra de la joven cajera, que al parecer no tuvo nada que ver, el problema es que la joven casi fue declarada culpable sin investigación, mi pregunta es dónde quedó la presunción de INOCENCIA, cómo es posible que en las redes sociales suceda esto, por medio de su abogado PEPE KURI ya interpuso demanda, esperemos resultados y no actuemos APRIORI… El joven futbolista VÍCTOR GUZMÁN en problemas de DOPING, ojalá y todo salga bien en la investigación… Pregunte por los puros HOJA REAL, están de CHOCHOLAZO aunque pierda el atlético colchonero… Enamoradísimos SCARLETT DRAGO SALAZAR y ALDO LARRAGA SCHLESKE… Saludos a FÉLIX LÓPEZ RAMÓN y su ya casi novia EMILY PARAMO… Saludos a mi ahijada API GUEVARA RAMÍREZ, creciendo rapidísimo… ALE DE LA FUENTE guapísima y con muchos proyectos… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…