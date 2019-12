Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Hoy desde las 11 de la mañana habrá fútbol, MONTERREY se mide con LIVERPOOL en el mundial de clubes y después REAL MADRID VS BARCELONA… Fue coronada como MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ 2019 ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, el evento se realizó en la ágora del Foro Boca en donde el LIC. JAIME DE LA GARZA, director de desarrollo social, le impuso la banda en representación del alcalde boqueño HUMBERTO ALONSO MORELLI; la coronó MIRIAM ALEJANDRA CARBALLO GALLARDO, MxU VERACRUZ 2018, quien cumplió con todos sus compromisos; el Lic. JUAN CARLOS e IVETTE CORTEZ DE COTRINA le entregaron ramos a las reinas de belleza, presentes todo el equipo de MxU VERACRUZ, saludos a PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, YLIAN MEDINA, EVERARDO AVENDAÑO, JAVIER MANTILLA y LESLY GONZÁLEZ VIDRIO, se extrañó al gordito FÉREZ, así como SCARLETT DRAGO; gracias a los medios informativos, estuvieron presentes; familiares de ESTEFANÍA estuvieron presentes, además todo su equipo de trabajo encabezado por SERGIO BRIZUELA; también presentes MANUEL CASTAÑEDA, ALAN CUEVAS, el maquillista JOSÉ MENDIOLA y el vestido diseño exclusivo de VÍCTOR y JESSE; un agradecimiento al alcalde HUMBERTO ALONSO MORELLI y KARLA ROBLES DE ALONSO, apoyaron con todo al evento, así como al HOTEL ÍNDIGO, sede oficial; felicidades a la nueva soberana, a quien deseamos mucho éxito en los eventos que se avecinan… La barra de abogados de VERACRUZ reconoció a destacados licenciados en derecho, encabezados por el LIC. REYNALDO MADRUGA PICAZZO, GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA, IGNACIO GÓMEZ BRAVO, JUAN DE LA CRUZ PÉREZ MORALES y MARISOL VÁZQUEZ, que recibimos muy contentos nuestro reconocimiento, presidiendo el evento saludamos al LIC. SERGIO LÓPEZ RAMÍREZ y los abogados GILBERTO FARÍAS MORALES, MARIO LÓPEZ DE ESCALERA, LUIS EDUARDO ANDRADE y ARELY SALINAS GÓMEZ, además de varios asistentes, entre ellos CHARO MARÍA RODRÍGUEZ DE SOUSA y BLANQUITA OROPEZA; eventazo el que organizaron los abogados veracruzanos, enhorabuena y mi agradecimiento para GILBERTO y MARISOL, así como al compañero periodista RUBÉN LICONA VÁZQUEZ por su reportaje en este diario…

Chantal Muguira Croda y Jorge Bello, (pedida de mano)…

Miranda Tiburcio, Angélica Mantecón, Marinieves Violante, Marifer Liaño y Regina Deschamps, (bellezas jarochas)…

Alejandro y Claudia Gil de Avellá, (feliz matrimonio)…

María Eugenia Violante Suárez y Juan Carlos Martínez Ortiz de Zárate, (felices)…

Fernanda Sedano, (madrina del Círculo Español Mercantil)…

Alejandra González Sobrevals y Fabiola Salazar, (guapísimas)…

Gilberto y Gaby Vera de Bravo con Gilberto, Gaby y Gabriel Bravo Vera, (felices en sus 40 años de casados)…

En la ciudad de los 30 caballeros, CHANTAL MUGUIRA CRODA fue pedida en matrimonio por su galanazo JORGE BELLO SÁNCHEZ, presentes los padres de ambos, MAURICIO y CLAUDIA CRODA DE MUGUIRA, así como FERNANDO y OLGA SÁNCHEZ DE BELLO… MIRANDA TIBURCIO, MARINIEVES VIOLANTE, MARIFER LIAÑO, ANGÉLICA MANTECÓN y REGINA DESCHAMPS engalanan este CHOCHOLAZO, saludos a sus papis… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco las colaboraciones de RICARDO OLMOS, reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL, síganos en nuestras redes sociales @NACHOCHOLNEW… Feliz matrimonio lo forman ALEJANDRO y CLAUDIA GIL DE AVELLA, se les ve en los grandes eventos… Muy contentos JUAN CARLOS MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE y MARÍA EUGENIA VIOLANTE SUÁREZ, hacen bonita pareja… FERNANDO PADILLA FARFÁN muy chambeador, prometió muy pronto estar en tierras porteñas… FERNANDA SEDANO es la madrina del Círculo Español Mercantil, ella presidió los festejos en honor a la Virgen de GUADALUPE; saludos a RAMÓN y CHIPI RULLÁN DE FUSTER, excelente trabajo al frente del famoso Casino Español… Excelente comida pre navideña en la residencia de la familia HERNÁNDEZ COELLO, un saludo especial para ROGELIO y LENNY COELLO DE HERNÁNDEZ, fueron excelentes anfitriones, gustazo convivir con amigas como LENNY, mi querida gordita BERTHA AHUED MALPICA, lució espectacular, MAYLIN y LESSIA ORTIZ DE SOSA, LORENA CEBALLOS, tenía años de no convivir con ella, así como con la CUATA GONZÁLEZ SOBREVALS, mi querida ALE, muy chambeadora en MEMORIAL; PATY PERALTA, FABIOLA SALAZAR, que pasará las fiestas navideñas en Italia y al parecer habrá bodiux muy pronto; en general una comida de lo mejor; la próxima reunión será la Rosca de Reyes… CHEVROLET GRUVER una garantía por la experiencia y la calidad en sus servicios… Saludos para RAMÓN y CHARITO BARQUÍN SAINZ DE LA FUENTE DE GÓMEZ… Siguen los buenos comentarios del fiestón de GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO, cumplieron 40 años de casados y lo festejaron en compañía de su familia y seres queridos, gracias por la invitación, todo estuvo excelente, saludos a GILBERTO y MARISOL RAMÍREZ DE BRAVO, ENRIQUE y GABY BRAVO DE FONTES, GABRIEL BRAVO VERA y su novia MARILÚ ACEVEDO DOMINGUEZ, sin faltar DOÑA ALÍCIA TORRA DE BRAVO, tiene 102 años de edad y disfrutó de la fiesta más que nadie, le encanto el show de PACO DE MARÍA… ALEJANDRA CAGIGAS OBESO la salude en compañía de su papi el Ing. ALEJANDRO CAGIGAS ARMIENTA, atendieron de lujo a monseñor JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ HURTADO, obispo de Tuxtepec, Oaxaca… Saludos para ROLANDO REYES KURI, JAVIER GARCÍA KURI, ALFONSO DÍAZ VEGA y JAVIER HERNÁNDEZ GARZA, todos destacados agentes aduanales… Un gustazo saludar al Arq. PACO y MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO, feliz matrimonio…

Reynaldo Madruga, Gilberto Farías, Mario López-Escalera, Nacho Gómez y Gustavo Sousa, (destacados abogados)…

Alejandra Cagigas Obeso, Monseñor José Antonio Fernández Hurtado y el Ing. Alejandro Cagigas Armienta, (distinguidas personalidades)…

Javier García Kuri, Rolando Reyes Kuri, Alfonso Díaz Vega y Javier Hernández Garza, (excelentes amigos)…

Arq. Paco y Maly Flores de Gutiérrez de Velasco, (siempre elegantes)…

Luis Javier y Ana Martha Panes de Camargo con Sergio y Valia Rojí de Sánchez, (matrimonios veracruzanos)…

Manolo y Nena Morfín de Álvarez, (disfrutando las fiestas decembrinas)…

Gaby Limón Álvarez y Jacobo Rodríguez, (bonita pareja)…

Gusto encontrarme a mis amigos de toda la vida, además compañero de estudios, el ING. SERGIO SÁNCHEZ GÓMEZ, felizmente casado con VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ, se dejaron ver en compañía de LUIS JAVIER y ANA MARTHA CAMARGO DE PANES… Feliz tercer aniversario para BONITO CAFÉ, enhorabuena para KATYA ORTIZ… Trasmitimos el noticiero CHOCHOLEANDO LA NOTICIA desde LOMAS de la RIOJA, un fraccionamiento muy bonito en la Riviera Veracruzana, gracias a RAFAEL AGUIRRE por la confianza, así como MIRIAM MENDIETA, estuvimos en MITSUBISHI BOCA, de las distribuidoras de automóviles más modernas del GRUPO DIEZ… MANOLO y NENA MORFÍN DE ÁLVAREZ, bonito matrimonio que junto con sus hijas ANDREA, MIRANDA e IVANNA ÁLVAREZ MORFÍN, forman una bonita familia… Gusto ver muy bailadores GABY LIMÓN y el joven abogado y notario JACOBO RODRÍGUEZ… DIAUTOS una empresa de la marca Chevrolet con 80 años dando servicio a los veracruzanos… Si va usted a cenar con su familia no le busque más, en MARISCOS VILLA RICA los atenderán como se merecen… CARLOS ZAMORA y MIREN DESCHAMPS, un feliz noviazgo… los cumpleañeros de hoy son LILIAN JIMÉNEZ, NACHO MORALES, ROBERT AGUILAR, ROSY CÓRDOVA, OMAR DÍAZ, FERNANDA LAGUNES, CARLOS LÓPEZ LINALDI, MÓNICA SANTOS, VICKY SPINOLA, ROSSANA SOL DE LAGUNES, LOLITA ORTIZ DE RODRÍGUEZ SOBERÓN, así como la Xalapeña ALESSA ESTEFANYA; mañana NANCY RUIZ, VIRIDIANA GÓMEZ, así como nuestro querido LIC. y récord Guinness RAFAEL VALVERDE ELÍAS, con ellos ALEJANDRA STIVALET DE CHEDRAUI, el abogado ARMANDO VARGAS, BASILIO GONZÁLEZ, KARLA MARTÍNEZ, JOSAFAT PARADA, la abogada CLAUDIA RUIZ, JULIETTE CASTAGNE, la diseñadora de imagen y reina de la belleza ADELA SUSTAITA, PAOLA COUSILLAS y ROLANDO REYES BREMONT, CLAUDIA SARQUIS; el sábado tendrán festejo WILBERT MOTA, ERIKA SANTANDER, ALEX MAGAÑA, OTTO MONSIVAIS, MARTÍN ZAMORA y MANOLO LIAÑO, a todos muchas felicidades… Este sábado 21, los 48 años de MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA, gracias por la invitación, dicen que habrá pozole… Este viernes GALA OPERÍSTICA en MAROMA RESIDENCIAL… LILIANA GUTIÉRREZ este año no estará por Veracruz, se le extrañará, así como MAGO RODAL, ya no la veré hasta el 2020… LOS GIROS los mejores tacos de VERACRUZ y alrededores… La cena de la flota CHOCHOLERA el 30 de diciembre, pendiente el lugar… Va nuestro pésame para ANILÚ ÁLVAREZ LARA, ex soberana de las fiestas del Carnaval, por el fallecimiento de su sr padre el CP. BERNARDO JUAN ÁLVAREZ TORRENS, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos… Ayer tuvimos la cena CHOCHOLERA en casa de IRASEMA ORTEGA, ahí después les cuento, y hoy será con ILSE GOROZTIETA, MARLENNE RUIZ y MICHELLE GONZÁLEZ… CARLOS CUEVAS en el Baalbeck el 31… Este viernes Noche Bohemia en casa de TAVO SOUSA… Y por hoy se acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…