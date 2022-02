Carolina Fernández, Diseñadora de Modas

La diseñadora de modas Carolina Fernández, de 27 años, cuenta con una carrera larga y prometedora; tuvo sus inicios a temprana edad cuando su abuelita, en busca de una actividad que la mantuviera ocupada, le puso su primera máquina de coser, la cual la enamoró al grado de tomar un pedazo de tela, imaginar algo completamente diferente y convertirlo en una prenda.

En entrevista para EL DICTAMEN, Carolina habló de sus estudios profesionales: “Apliqué para una escuela de diseño en Miami, desde la preparatoria llevé clases de moda, pintura, escultura, y estando sumergida en ese mundo, aprendí técnicas, las cuales apliqué al realizar una pasarela para mi graduación, presentando 10 prendas con tan solo 18 años, con ese trabajo pude aplicar al Central Saint Martins en Londres, universidad reconocida, considerada la mejor para sacar diseñadores innovadores y artísticos”.

Acabando sus estudios, Fernández recorrió un nuevo camino en el mundo de las grandes marcas de la industria: “La carrera fue de cinco años, incluyendo mis prácticas, pasé mucho tiempo dentro de mi casa cosiendo, diseñando, cortando; estando en la escuela me integré a una comunidad de artistas en la que tuvimos muchas ganas de crear un impacto con nuestras mentes y visiones, había días en que nos la pasábamos cosiendo en una casa para mantenernos despiertas; después trabajé con MCQ, empresa de Alexander Mc Queen de ropa de diario; después de pasar por otras marcas, estuve con Daniel W. Fletcher, el salió hace poco en la serie “Next in Fashion”, lo interesante es que pude estar con él desde el principio; él se graduó y yo entré a ayudarle con sus patrones en un estudio chiquitito, estuve cuatro años y participé en todas las colecciones, y con esas marcas tuve la oportunidad de ver cómo funciona la industria, cumpliendo así mi propósito de aprender y sumergirme en ella, para traerme información a Veracruz y poder compartirla con los diseñadores, demostrando que tenemos el potencial y talento para hacerla en México”.

Cuando alguien utiliza una de sus prendas: “Es una de las cosas que me atrae mucho de la moda, una prenda tiene un poder que te puede ayudar a transformarte en algo que quieras ser, es una gran sensación que experimento al ver a alguien pararse diferente y sentirse más grande dentro de su cuerpo por la prenda, es mágico para mí”.

En su regreso a Veracruz, la artista trajo nuevos retos: “Entre mis proyectos está poner una casa de modas en Veracruz, mexicana con más sabor latino y jarocho, con un poquito más de corazón, en donde se les dé la bienvenida a la gente a que vean exposiciones, no necesariamente que vengan a comprar, porque a mí siempre me gustó la moda pero nunca tuve oportunidad de pararme frente a una prenda de diseñador hasta que estaba trabajando atrás de las escenas como un asistente, quiero crear esas conexiones”.

Al abrir su nueva empresa: “Todos somos tan individuales como las huellas de nuestros dedos y pensar que puedes hacer una camisa que le va a quedar a todos es una ridiculez, por eso me quiero preparar bien, para una vez que pueda abrir al público, cumplir al 100 y darles lo que se merecen. Creo que hay artesanos que están haciendo cosas igual de hermosas y delicadas que las casas de modas en París, luego veo trabajos huicholes que no lo ves ni en Chanel, el trabajo artesanal siempre me ha atraído mucho, la cosa es que es muy delicado el tema porque me gustaría hacerlo en colaboración con familias y que tengan el reconocimiento y todo lo positivo que lleva un trabajo en colaboración, que tengan la oportunidad de mostrar su trabajo histórico y familiar que ellos realizan sin sacarlo de contexto, para no terminar siendo una serie de circunstancias como las que ocurren en la mencionada industria, no dándole el crédito, ni las ganancias, y sobretodo que no les llegue nada a la comunidad. Yo creo que será un proceso lento, pero procuraré que se haga con corazón”.

Para finalizar, dio su contacto en lo que abre su atelier físico al público: “Creo que en la actualidad con las redes sociales podemos estar aquí y mostrar todo nuestro trabajo, me pueden buscar como “caro_fdez”, todavía no estamos tomando muchos pedidos, estamos trabajando en las bases para poner buenos cimientos, y ya cuando estemos listos les daremos la bienvenida”.