Carmen Zea arte de amor a la naturaleza

Su nombre es Carmen Zea, hondureña por nacimiento y mexicana de corazón: “Mi formación artística inició con la carrera de Diseño Publicitario en Maryland, Estados Unidos, y se ha ido complementando con diplomados sobre Historia de Arte, talleres de dibujo, figura humana, acuarela y pintura, así como con mi experiencia como maestra de arte en Honduras y Veracruz”.

Inspirada por su hermano pintor, desde niña ha cultivado su pasión por el dibujo, los colores y la pintura: “Mis primeros encuentros con obras famosas se llevaron a cabo durante las visitas escolares a los museos, cuyas exposiciones itinerantes de pintores famosos reafirmaron mi amor por el arte”.

Aspira a que su arte refleje el amor a la naturaleza, rindiendo homenaje a la alegría, color y vida. Ha participado en distintas exposiciones colectivas y organiza talleres de pintura con su startup ArteCZea, transmitiendo su pasión por el arte a las personas que participan y lo experimentan por primera vez, aprendiendo mediante la práctica.

La conjunción entre sus facetas de artista y maestra, detona la creatividad en sus talleres: “Soy miembro del Colectivo VERAC (Veracruz reunidos por el arte y cultura), en el que se enmarca mi participación en la exposición colectiva virtual “La lotería”, que recientemente celebró el mes patrio. Definitivamente: “El Arte es mi vida… To paint well, is to put the right colors in the right place”.