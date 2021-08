Carlo Acutis, el adolescente italiano convertido en beato

Predijo su muerte a los 15 años, y después de que el Vaticano comprobara uno de los milagros que se le atribuyen, deja un legado a través de una web donde muestra los milagros eucarísticos en el mundo

El regalo más importante que tenemos como seres humanos es vivir; por lo regular nuestro día a día está acompañado por diversas situaciones que ponen ante nosotros problemas personales, sociales o los temidos quebrantos de salud, los cuales debemos afrontar con la finalidad de salir adelante, de demostrar que podemos y que tenemos el deseo de recuperarnos para seguir en el camino.

Desgraciadamente existen seres que durante ese trayecto se ven obligados a pausar su andar por muchas circunstancias, una de ellas por perder alguna batalla, y es su recuerdo, por las obras que hicieron, el que permanece en nosotros. Ahí podemos encontrar diversos personajes, que si bien no tuvimos un contacto directo con ellos, sabemos de su existencia por el ejemplo o las acciones que lograron concretar y que hoy permanecen entre nosotros; siendo un claro ejemplo de ello encontramos a Carlo Acutis, joven estudiante italiano y aficionado programador de informática, conocido por documentar milagros eucarísticos alrededor del mundo y ordenarlos en un sitio web que creó antes de su muerte por leucemia, siendo beatificado por la Iglesia Católica el 10 de octubre de 2020 por un milagro atribuido a su intercesión.

FAMILIA

Nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, Reino Unido, en el seno de una familia italiana, originaria de Lombardía, sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, se encontraban en Londres por motivos profesionales en el momento de su nacimiento, pero tras el nacimiento, regresaron a Italia en septiembre de ese mismo año para instalarse en Milán, donde Carlo asistió a la escuela primaria y secundaria con las Hermanas Marcelinas, luego fue al Liceo Clásico León XIII, dirigido por los jesuitas, ejerciendo cierta influencia con su ejemplo, lo que hizo que más tarde fuera destacado por el plantel docente de la institución. Fue criado en una familia tradicional pero no practicante, sin embargo, a temprana edad mostró su gusto por la piedad y rezar en las iglesias, solicitando a sus padres durante los viajes, visitar los santuarios de la región. De joven tuvo una devoción por la Eucaristía y por la Virgen María, a quien luego definió como “la única mujer de mi vida”.​ Se interesó por la historia de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes y de la Virgen de Fátima, no dejando de lado el estudio de la vida de los santos, en particular Francisco de Asís, Antonio de Padua, Domingo Savio y los tres pastores de la Virgen de Fátima: Francisco Marto, Jacinta Marto y Lucía dos Santos.

PRIMERA COMUNIÓN

A los siete años Carlo manifestó su deseo de recibir la comunión, y para no ceder a lo que creían sus padres era un capricho, consultaron a monseñor Pasquale Macchi, ex secretario del papa Pablo VI, constatando la madurez del niño para realizar su primera comunión, ceremonia efectuada en el Monasterio Ambrosiano de Perego el 16 de junio de 1998. Desde entonces y hasta su muerte, Carlo asistió todos los días a misa, rezó el rosario todos los días, se confesaba una vez por semana y participaba en el catecismo para los niños, dedicando parte de su tiempo libre a visitar ancianos, ahorrando dinero para dárselo a los más necesitados, personas sin hogar, y siendo voluntario en comedores populares.

TECNOLOGÍA

Mostró interés por las tecnologías de la información y la comunicación, ideando y organizando material audiovisual relacionado con sus creencias religiosas, siendo precursor del uso de estos materiales para la difusión de contenidos religiosos, por lo que tras dos años de investigación y viajes con sus padres, elaboró una exposición sobre los milagros eucarísticos en el mundo, recogiendo 136 de ellos reconocidos por la Iglesia Católica, con fotografías y descripciones, todo en un sitio web.

ENFERMEDAD

La vida brinda golpes, pero los fuertes de corazón son aquellos que perduran, y durante esa lucha, encuentran un camino para dejar un legado… Carlo enfermó de leucemia tipo M3 a principios de octubre de 2006; al ingresar al hospital, dijo a su madre “De aquí ya no salgo”; más tarde comentó a sus padres “Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el papa y por la Iglesia católica, para no tener que estar en el Purgatorio y poder ir directo al Cielo”. Pidió la extremaunción y tres días después del diagnóstico, el 12 de octubre de 2006, falleció en el hospital San Gerardo de Monza, Italia.​ Dentro de lo ocurrido, y antes de conocer su enfermedad, Carlo grabó un vídeo donde dijo que, si moría, le gustaría que lo enterraran en Asís, por ello fue sepultado allí. El día de su funeral asistieron varias personas sin hogar, inmigrantes, mendigos y niños, todos hablando su trabajo social, de lo que él había hecho por ellos. El 5 de julio de 2018, fue declarado venerable por el papa Francisco, siendo el cuerpo exhumado y encontrado en un estado de incorruptibilidad cadavérica; con el propósito de preservarlo, fue sometido a un proceso de embalsamamiento y su rostro fue reconstruido. El 6 de abril de 2019, los restos fueron trasladados a la iglesia de Santa Maria Maggioreen Asís, mientras que su corazón fue puesto en un relicario que se quedó en la basílica inferior de San Francisco.

BEATIFICACIÓN Y MILAGRO

El proceso de beatificación fue iniciado por el cardenal Angelo Scola, en la arquidiócesis de Milán el 13 de mayo de 2013. El 24 de noviembre de 2016, la investigación diocesana se envió a Roma para ser estudiada por la Congregación para las Causas de los Santos. Tras el informe positivo de las distintas comisiones, el 5 de julio de 2018, en reconocimiento de sus virtudes heroicas, el papa Francisco lo declaró Venerable. El 21 de febrero de 2020, tras un análisis de una comisión de médicos y la Congregación para las Causas de los Santos, el papa Francisco aprobó un milagro atribuido a Carlo Acutis, que permitió iniciar su proceso de beatificación. Este milagro es la curación inexplicable de un niño en Brasil. El padre Marcelo Tenorio, vicepostulador de la causa de Carlo,​ contó: “En la capilla de Nuestra Señora Aparecida, en nuestra parroquia de Campo Grande, en el momento de la bendición con la reliquia, se acercó un niño acompañado por su abuelo. El niño estaba enfermo de páncreas anular, lo que causaba que vomitara todo el tiempo, debilitándolo. Durante la bendición, el niño le preguntó a su abuelo qué debía pedir y este le dijo que rezara, pidiendo “para que dejara de vomitar”, y así sucedió. Cuando llegó el turno del enfermo, tocó la reliquia de Carlo y dijo con voz firme: “deja de vomitar”, a partir de entonces ya no vomitó más”. En febrero de 2011, la familia solicitó que se realizaran nuevas pruebas al niño y se descubrió que estaba completamente curado. El sábado 10 de octubre de 2020 Carlo fue beatificado en Asís en la Basílica de San Francisco de Asís, por el cardenal Agostino Vallini, delegado del papa Francisco. Se presentó una urna que contenía como reliquia el corazón del nuevo beato.

FRASES DEL BEATO CARLO ACUTIS

Muchas son las frases motivadoras que el Beato Acutis dejó y que hoy sus fieles repiten e incluyen entre sus oraciones.

“Estoy feliz de morir, porque he vivido mi vida sin perder un minuto en aquellas cosas que no agradan a Dios”.

“Hay gente que sufre mucho más que yo”.

“Estoy predestinado a morir”

“La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, la felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos”

“¿De qué sirve ganar mil batallas si no puedes vencer tus propias pasiones? La verdadera batalla tiene lugar dentro de nosotros mismos”

“La Eucaristía es mi autopista hacia el Cielo”

“La Virgen María es la única mujer de mi vida”.

“Pide ayuda continuamente a tu ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda tiene que convertirse en tu mejor amigo”.

“La vida es un regalo porque mientras estemos en este planeta, podemos incrementar nuestro nivel de caridad”.

“Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”.

