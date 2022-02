Cambio de Mesa Directiva del Colegio de Oftalmología del Estado de Veracruz

Integrantes del Colegio de Oftalmología del Estado de Veracruz realizaron su cambio de mesa directiva en conocido hotel del fraccionamiento Costa de Oro, tomando protesta como Presidenta la Dra. Guadalupe Gamboa Martínez, Vicepresidente Dr. Jorge Chantiri Zamudio, Secretario Rubén Medellín Bulvarela, Tesorera Isabel Mustafa y Protesorera Dra. Guadalupe Gallardo, además de varias comisiones donde participaran 15 socios aproximadamente, siendo la comisión científica o académica, de justicia, y de vigilancia.

En entrevista con la nueva presidenta del Colegio, comentó, “Soy Guadalupe Gamboa Martínez, Presidenta actualmente del Colegio por el periodo 2022- 2023. Estudie medicina en la Universidad Veracruzana, posteriormente me fui a la CDMX donde estudie la especialidad de oftalmología en el Hospital General de México, posteriormente emigré a Madrid donde hice otros estudios, regrese a Veracruz y trabaje en el Hospital Naval de Veracruz donde me jubilé hace dos meses después de 29 años. Es mi segunda vez como presidenta, fui presidenta por el periodo 2008-2010, he sido vicepresidenta de congresos nacionales, todo esto en 25 años de carrera en el Colegio de Oftalmología del estado de Veracruz. En esta nueva etapa elevaré el poder académico del colegio, ese es mi primer punto, también intentaré unirnos como gremio y apoyar a la sociedad por lo menos una vez al año con alguna campaña, además intentaremos hacer más cursos, coloquios y elevar así el número de agremiados. Para los interesados en pertenecer les solicitamos sus cedulas especialistas, cedulas de médico general, todos sus papeles reconocidos, títulos de instituciones nacionales e internacionales”.

Sra. Guadalupe Gamboa, Presidenta del Colegio de Oftalmología del Estado de Veracruz. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Colegio de Oftalmología del Estado de Veracruz. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Representantes del Colegio de Oftalmología del Estado de Veracruz inaugurando sus nuevas instalaciones. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Dr. Rubén Medellín Bulvarela, secretario. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Dr. Jorge y Karen Vidal de Chantiri. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Dr. Fortunato Vargas y alpinista Jorge A. Salazar Gavia. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

El Alpinista Jorge A. Salazar Gavia ofreció interesante conferencia. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

El nuevo Consejo del Colegio de Oftalmología del Estado de Veracruz tomó protesta. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Después del solemne protocolo, el montañista Jorge Antonio Salazar Gavia ofreció interesante conferencia, diciendo para los lectores de El Dictamen: “llevo dedicándome al montañismo más o menos 45 años, comencé a los 16 años escalando el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el pico de Orizaba, y desde hace 20 años me he dedicado a las expediciones de gran nivel, teniendo la oportunidad de escalar en Argentina, Chile, Perú, Rusia y la Cordillera del Himalaya donde tengo 10 expediciones, tengo 4 cumbres de 8 mil metros, incluyendo en Monte Everest, siendo el primer veracruzano en alcanzar la cima en el 2008. Tengo programadas para este año dos expediciones, una en primavera y otra en verano (dos en cada temporada), escalando sin oxígeno complementario”.

Finalizando la plática, los asistentes disfrutaron de agradable cena con los debidos protocolos de sanidad.