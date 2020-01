Brindis anual de “La Flota”

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Iniciamos con la comida de fin de año en los famosos portales del gran hotel Diligencias y Lerdo, fueron como siempre un exitazo, el ambiente jarocho salió a relucir en esta tradicional comida para despedir el 2019 con batucadas, viejos y música, donde la ciudadanía se mezcla con políticos, empresarios, líderes sindicales, distinguidos personajes de la sociedad; ahí pude saludar al pollo PÉREZ FRAGA, presidente del Comité de Carnaval con toda su flota CHOCHOLERA, entre ellos FITO con su esposa CLAUDIA NAVA DE LEVET, MARÍA ELENA AMADOR, al parecer trae galanazo, es destacado galeno, especialista en traumatología, me cayó bastante bien el DR VÍCTOR RODRÍGUEZ NESME, por ahí también el delegado MANUEL HUERTA LADRÓN DE GUEVARA, se dejó ver con los hombres fuertes de esta zona conurbada, el diputado federal RICARDO EXSOME ZAPATA y RAMÓN ALVAREZ FONTÁN, con ellos ROSA MARÍA HERNÁNDEZ ESPEJO, políticos veracruzanos que están trabajando en beneficio de la ciudadanía; LUDIVINO REDONDO festejó en los portales junto con LUIS GIL GIL y MARGARITO VALERIO, estaba con su familia el hermano de mi compadre GENARO VALERIO, con ellos el famoso GUILLO DISTEL PASQUEL y RUBÉN CONZATTI, los pistaches deliciosos; el CAP. PEÑA NAVA con su familia; ALEJANDRO y MARCELA YLLANA DE COSSIO, SCARLETT DRAGO; en el ESTRIBO hasta música para todos los gustos hubo, lo más destacado fue en SHANGAI en donde en vez de fuegos artificiales, hubo imágenes con cientos de drones en el cielo, los chinos siempre a la vanguardia; de ahí a las cenas, mi querida GORDITA AHUED MALPICA una excelente anfitriona, nos recibió desde temprano, la pasamos de maravilla, saludo a mi querida BEBA VILLARELLO, estuvieron muy alegres con BETITO y GIORGIO, disfrutaron de los famosos portales del GHD; también salude a JORGE MATURINO con su novia SALME VICTORIA CARLO AHUED; JORGE AHUED MALPICA cenó con nosotros, también salude a OCTAVIO y MARISSA REQUEJO DE HIDALGO, con ellos FERNANDO HIDALGO REQUEJO, un joven empresario veracruzano con futuro; saludos a su novia KARIME CARLO AHUED, heredera de mi adorada KARIME AHUED MALPICA, saludos a mi madrina BERTHA MALPICA DE AHUED; LUCY y el CHATO TOLEDO muy elegantes, así como RICARDO CARLO y JULIETA BENVENUTTI con sus herederos RICARDIN y KIARA, sin faltar FERNANDO FIGUEROA, el productor del nuevo sencillo de BYRON, la heredera de FER está guapísima; saludos a JORGITO DAGDUG AHUED; estuve un ratito en casa de mi compadrito PAUL PIMENTEL, su esposa PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL excelente anfitriona, cocina delicioso, ahí salude a RAMÓN SPINOLA con sus herederas MAJO y FERNANDA SPINOLA, esta última lleva bonita relación con JORGE TEJEDA, saludos a VÍCTOR y su esposa LAURITA MARTÍNEZ, sus herederos VICTORIA, ALEJANDRA y VÍCTOR, creciendo rápidamente, su abuelita VICKY SPINOLA siempre pendiente de ellos; ANTONINO y ROSSANITA ROMERO DE LAGUNES un feliz matrimonio, atendió de lujo a sus suegros y familiares que llegaron desde Tabasco…

Alejandro y Marcela Yllana de Cossio, (felices y enamorados)…

Carlos Rivero Maroño y Almudena Del Val Cobo, (feliz noviazgo)…

Beto y Nancy De Las Cuevas Thomas, (felices fiestas)…

Claudine Thomas con Claudine y Juliette Castagne Thomas, (bonita familia)…

Virucha Ruiz de Bronca, Maru Sierra de Pérez, Cristina Cházaro de Hernández, Rochy Cuenca de Gonzalez, Nora Reyes de Franco, Ileana Ortiz Magaña, Ana Irma De La Miyar de Balmori, Tita Beltrami de Gutiérrez, Chery Bravo de De La Maza, Lourdes Cobo de Del Val y Martha González de De La Garza, (distinguidas)…

Bonito noviazgo lo forman DANIEL BARQUIN y FERNANDA SEDANO, madrina del Círculo Español Mercantil… Disfrutando de ASPEN FLAVIO y CRISTY CHÁZARO DE HERNÁNDEZ, ahí festejo su cumpleaños MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ en compañía de su esposo el CHINO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ… CARLOS RIVERO MAROÑO y ALMUDENA DEL VAL COBO, un bonito noviazgo, saludos a su tía ANA MARY DEL VAL… RAÚL RAMOS MANGE destacado galeno especializado en cirugía plástica, está muy enamorado de NANCY DE LAS CUEVAS THOMAS, se casarán muy pronto, saludos a su hermano BETO DE LAS CUEVAS THOMAS… Aprovechamos para saludar a CLAUDINE THOMAS y sus hijas CLAUDINE y JULIETTE CASTAGNE THOMAS, saludos a su papi ARTURO CASTAGNE COUTURIER… Tuvieron su reunión de fin de año amigas del Pacelli de toda la vida, saludos a CRISTY CHÁZARO MABARAK, VIRUCHA RUIZ ORTIZ, TITA BELTRAMI FERNÁNDEZ, NORA REYES KURI, ROCHY CUENCA, ILEANA ORTIZ MAGAÑA, MARU SIERRA, LOURDES COBO GUTIÉRREZ, ALMA IRMA DE LA MIYAR, CHERY BRAVO MAGAÑA y MARTHA GONZÁLEZ ACOSTA, hoy están en los CHOCHOLAZOS dominicales… La DRA ALEJANDRA SCHLESKE MUÑIZ profesionista radicando en la CDMX por motivos de trabajo, saludos a su papi el DR. ALEJANDRO SCHLESKE RUIZ, así como a YOYIS… Tuvimos comida de la flota CHOCHOLERA en la residencia de MARCO ANTONIO BARQUÍN DE LA CALLE, destacado agente aduanal, su esposa MÓNICA MOLINA nos arregló la mesa espectacular, llegamos casi todos y disfrutamos de un platillo muy yucateco PUERCO y FRIJOLES, delicioso, saludos a GERARDO y ARMANDO MANTECÓN ROJO, con ellos PACO y EDUARDO VILA DEL VALLE, FERNANDO REQUEJO RODRÍGUEZ, el ARQ. ENRIQUE DEL VAL MARTÍN, desde Coatzacoalcos llegó GERARDO PALMEROS, el popular MOTITA, presentes también MANOLO y ÁNGELO ÁLVAREZ CUETO, de las reuniones más emotivas; solo faltaron por viaje JAIME DEL VAL, FLAVIO HERNÁNDEZ, JAVIER GIL y LUIS MANUEL BOLADO… KARLA y DANIELA BANDERAS VAILLARD hermanas guapísimas, herederas de CARLOS y ALÍCIA VAILLARD DE BANDERAS…. El DR. ROMÁN y MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN disfrutaron estas vacaciones a su nieta ROMINA…

María Cristina Hernández de Rodríguez, (en su cumpleaños)…

Dra. Alejandra Schleske Muñiz, (profesionista)…

Karla y Daniela Banderas Vaillard, (hermanitas)…

Ana Karen Moreno, Mario y Aída Lara de Guevara con Sergio Moreno Lara, (feliz familia)…

Dr. Román y Mónica Rodríguez de Garzón, (querido matrimonio)…

Les recuerdo nuestro correo electrónico es [email protected], escríbanos, también agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL, RICARDO OLMOS, y síganos en nuestras redes sociales @NACHOCHOLNEW… MARIO y AÍDA LARA DE GUEVARA felices disfrutando fin de año en compañía de SERGIO y ANA KAREN MORENO LARA, saludos especiales para mi ahijada API GUEVARA, encantadora… LUIS y ANA MARTHA PANES DE CAMARGO, feliz matrimonio veracruzano, saludos a ANA MARTHA y ADRIANA CAMARGO PANES… GUSTAVO y FABIOLA ÁLVAREZ DE CABADA excelentes amigos del CHOCHOL, saludos a sus herederos CARLOS y FABY CABADA ÁLVAREZ… ARANTZA DEL ROSARIO CARLO, de las nuevas generaciones CHOCHOLERAS… JENNY BARRADAS encantada con VERACRUZ, comimos en la Higuera Blanca antes de que partiera a MONTERREY, por cierto, festejó a lo grande el triunfo de los rayados sobre las ÁGUILAS… Industrial sigue en el gusto de los veracruzanos, saludos al famoso CHAKISTE, su novia TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI guapísima, están muy enamorados… Un exitazo la cena de fin de año organizada por el hotel FOUR POINTS BY SHERATON…. Muy elegantes recibieron el 2020 el abogado JORGE y VILMA DÍAZ DE LÓPEZ-ESCALERA, saludos a JORGE y PAMELA LÓPEZ-ESCALERA DÍAZ, su galanazo REGINO FRANCO REYES enamoradísimo… Los cumpleañeros de esta semana fueron EMILIO CUEVAS, GRETEL LUENGAS, NORMA REYNA, VEVA PÉREZ OSEGUERA, PAOLA RÍOS, mi querida sobrina MARI DAGDUG AHUED, ANA KAREN MORENO y JORGE CASTRO; hoy domingo FLORENTINA VELAZQUEZ, JAVIER PERABELES y JESÚS NARANJO; mañana ALBERTO CANCINO, mi prima SOFÍA RAMÍREZ, DANNA GÓMEZ y CLAUDIA PÉREZ DIEZ; pasado mañana DIANA SÁNCHEZ, MARTHA REQUEJO DE COOPER, ERIKA VIDERIQUE, TINA MONTIEL y ÁNGEL ADIEL, a todos muchas felicidades… Impresionante la rapidez con que limpiaron BOCA Del RÍO después de las fiestas de fin de año, enhorabuena para LIMPIA PÚBLICA de BOCA, al alcalde HUMBERTO ALONSO MORELLI no se le escapa nada, supervisó personalmente los trabajos…

Ana Martha Panes de Camargo con Ana y Adriana Camargo Panes, (jarochas)…

Fabiola Cabada Álvarez y Fabiola Álvarez Cabada, (mami e hija)…

Arantza Del Rosario Carlo con su mascota, (nuevo año 2020)…

Ricardo Exsome Zapata, Rosa María Hernández Espejo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Ramón Álvarez Fontán, (disfrutando Veracruz)…

El PAPAQUI de CARNAVAL realizado el día de los Santos inocentes resultó un exitazo, así como el desfile del viejo organizado por la dirección de turismo que preside JUAN BOSCO PÉREZ ACASUSO… VANESSA POLO, reina de la belleza poblana en el 2004, cumplió años recientemente, ella fue NUESTRA BELLEZA PUEBLA cuando concursaron por San Luis Potosí SOFÍA ESCOBOSA y por Veracruz MELINA ROBERT… Felicidades para MANOLO ÁLVAREZ BARROSO, sacó un calendario 2020 que está siendo un exitazo, desde aquí lo felicitamos… Increíble asaltan LORENZILLOS Cancún… VICENTE PÉREZ AVELLA uno de los empresarios mexicanos más destacados y que siempre apoyan al deporte… Guapísima ISABELLA FIGUEROA, heredera de FERNANDO FIGUEROA, es una chica guapísima con 17 años de edad, incursionando en el mundo del espectáculo, tiene galanazo y es nada menos que el hijo de ALFREDO HARP HELU, el dueño de los diablos rojos del MÉXICO… El Carnaval de VERACRUZ del 19 al 25 de febrero… Lleno el salón Baalbeck en la presentación de CARLOS CUEVAS y RICARDO CABALLERO en la cena show de fin de año… Domingo 12 de enero, a las 18 horas, gran PAPAQUI de CARNAVAL colonia Carranza en Boca del Río, ahí estará el alcalde HUMBERTO ALONSO MORELLI, excelente en la conducción del noticiero CHOCHOLEANDO LA NOTICIA SCARLETT DRAGO; ayer tuvimos rosca de reyes en casa de la familia GARCÍA FLORES, excelentes anfitriones, saludos a LUIS MELGOZA y su novia CONY PIANA, presentes BLANCA OROPESA con su heredero REYNOLDS… Arrancamos con los desayunos con TAVO SOUSA y RAYMUNDO LUNA… Ahí en La Parroquia saludé a MELY VELASCO, el gordo VILABOA, GERARDO y PATY ÁVILA DE VECI con su hermana ELSA, RICARDO EXSOME con amigos entre ellos FERNANDO ARTEAGA, mucho turismo todavía en esta zona conurbada…. Saludos a TIMOTEO TEJEDA, así como a MARIO y su esposa MARIBEL PATRÓN DE MALPICA… Pregunten por los puros HOJA REAL y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…