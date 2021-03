BILLIE EILISH presenta su documental “THE WORLD’S A LITTLE BLURRY”

Mucho me han dicho que me gusta la música triste. Sí, así como disfruto de escuchar a Spice Girls para bailar, regresar a mi adolescencia y explotar ese arcoíris lleno de emociones, también tengo mis momentos de melancolía en los que escucho y canto a todo pulmón las melodías que nos ha regalado Siddhartha y Lana del Rey, ellos me llevan a experimentar paz, y ahí desde hace un par de años también se encuentra Billie Eilish, aquella chica de corta edad de la que un día escuché su canción “I Love you” y el corazón se me rompió y no pude parar de llorar (hasta hoy en día la escucho y no importando en lugar en el que esté enseguida se me llenan de lágrimas los ojos), la cual de pronto apareció en la escena musical y conquistó el mundo, pasando de la habitación de su hermano, con quien escribe y produce todas sus canciones, hasta convertirse en la ganadora de varios Grammys debido al lanzamiento de su primer y muy exitoso disco, con lo cual logró gran fama, pero siempre teniendo algo importante: la casa de sus padres y estos seres que le dieron la vida y que están en todo momento al pendiente de ella, claro está, junto a su hermano.

Y como era de esperarse ha sido estrenando su documental, es cuál es un retrato íntimo de sus inicios, el proceso y los momentos claves dentro de este lanzamiento, no dejando de lado los momentos difíciles, algunas situaciones tristes y sí, no podía faltar el cruel amor que como siempre suele ocurrir, es el detonante para tomar mayor fuerza cuando el corazón está roto.

Seas o no seas fan de la música de esta chica (en verdad deberías un día prestarle atención a sus letras), este documental es un retrato de la fama y lo que lleva consigo, es la muestra de una familia llena de amor, independientemente de la personalidad con la que ella cuenta, tener a sus padres y su hermano cerca le permite tener los pies en la tierra, y sea de paso conocemos el eterno amor que siempre ha tenido por Justin Bieber, ese chico mágico que también existe dentro de la música y que a ella le ha demostrado apoyo y presencia, convirtiendo eso en momentos inolvidables.

Además de sus canciones, este viaje a la intimidad parte de una pequeña casa, salta a los escenarios con su peculiar vestuario y forma de brincar, y nos lleva a experimentar el camino de éxito que apenas comienza.