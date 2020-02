Bere Gali, hoy en el Carnaval de Veracruz 2020

La cantante se presentará en el show de apertura de Gloria Trevi

Alvaro Ramos/El Dictamen

Bere Gali es una cantante argentina que vive en México desde hace 5 años, eligiendo Veracruz para grabar sus producciones musicales y, actualmente, está por promocionar su nuevo video titulado “Dímelo”, canción descrita por la cantautora como feminista y que ya está disponible en la plataforma Spotify, y del cual el video próximamente se estrenará.

En entrevista para El Dictamen, Decano de la Prensa Nacional mencionó comentó “Tengo un disco que se llama “Consiente”, son canciones de desamor; yo viví en San Luis Potosí, trabajando, además de varios lados de México, en todos cantando, es por eso que agradezco siempre a México por permitirme hacer lo que siempre quise, estoy muy agradecida de vivir de la música; en San Luis Potosí fue la primera vez que me dejaron, se sintió muy feo, y después de varios meses de duelo, saqué un disco muy bonito llamado “Consiente”, del cual ya pueden buscar la balada de corte difusión titulada “No te miento”, la cual también pueden encontrar en Youtube con el video promocional, que por cierto lo grabamos aquí en Veracruz. Ahora estamos lanzando el tercer sencillo con el cual dimos un giro musical con canciones poperas-reguetón, pero conservando siempre lo que quiero transmitir; independientemente del tipo de música, siempre la lírica es lo que yo siento y lo quiero transmitir en una canción”.

Al preguntarle sobre qué es lo que la inspira al crear una canción: “El desamor es lo que mueve, y el amor también es lo que mueve al mundo; básicamente cuando uno está triste, estando de noche tipo cuatro de la mañana, con un té al lado, llega la inspiración y con una libreta cerca es donde siempre escribo, siempre en la noche estando, sintiéndome un poco dolida en ocasiones, es por eso que de esas veladas salió la canción “Qué te parece”, la cual grabamos en Alvarado con una súper producción, muy bonita; esa canción la compuse en noviembre del año pasado, y con ella decido volver a enamorarme, todavía no ha llegado el hombre, bueno no lo sé, estamos viendo; habla de querer estar con una persona, querer compartir con esa persona, agarrar su mano e ir a vivir esa aventura del amor, siento que fue una buena decisión volverme a enamorar…”.

Hablando de su trayectoria: “Yo me presento en muchos lugares, canto muchísimo, ahorita estoy cantando en La Puerta de Alcalá, ellos son muy buena onda conmigo, la verdad me siento muy cómoda trabajando con ellos”.

Cabe resaltar que hoy por la noche, se estará presentando en el auditorio Benito Juárez de Veracruz: “El concierto es de apertura, pero es un concierto completo, las veces que he abierto para artistas te dan dos o tres canciones máximo para interpretar, lo cual sin duda es una gran oportunidad para difundir a los músicos independientes, a quienes siempre nos cuesta un poquito más; lo bueno es que mañana será un show de 45 minutos, tendremos bailarines y la participación de un músico colombiano que recientemente llegó que se llama Dany Fernández, vamos a cantar a dúo y vamos a darle una propuesta a la gente de Veracruz que siempre me abre las puertas y su corazón”.

Entre las complicaciones con las que se enfrenta un cantante independiente: “Te topas con muchísima pared, hay un entrenamiento que uno debe de hacer y que yo he hecho, y no es que me prepare o que fui a una escuela y me lo enseñaron, solo que cuando te topas con esa pared tú decides si seguir o tirarte para bajo, porque eso le sucede todo el tiempo a actores y cantantes”.

Redes sociales: “Los invito a que se suscriban a Youtube y le den follow a mi Instagram, porque para los artistas independientes, no solo para mí, eso es de bastante ayuda para los que estamos arrancando, es un total apoyo y no les cuesta nada, entonces los espero en instagram y en Youtube: BereGaliMusic”.

Por último comentó: “Hoy, cuando nos veamos en el auditorio, en el show de apertura del evento de Gloria Trevi, filmen un videíto y menciónenmelo en Instagram que yo lo comparto, y al regreso les voy a mandar una canción personalizada”.