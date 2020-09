BEAUTY MARKET: Repara tu pelo dañado, regrésale su forma natural

Por: Brenda Vincent Pulido

Esta semana les platicaré acerca de un tema muy interesante: No muchos saben que, aparte de ser maquilladora profesional, soy experta en el cuidado del pelo, llevo muchos años buscando fórmulas para cuidar nuestro pelo, aunque lo que comemos tiene mucho que ver en esto.

Está bastante claro que a las mujeres, en su mayoría, nos encanta cambiar el look, lo cual me parece muy buena idea, estoy a favor de los cambios; pero hablando en especial de nuestro cabello, a veces estos cambios lo pueden dañar drásticamente, los rayos, balayage, el alaciado permanente, el uso de herramientas térmicas, además de otros factores como el sol, playa, productos para el pelo llenos de sulfatos y otros aditivos que lo maltratan mucho, keratinas con altos contenidos de formol que afectan tanto el pelo como la salud en fin me puedo pasar horas escribiendo de los daños que le hemos causado a nuestro pelo por vernos guapas, por no gastar mucho, etc.

Esta semana las invitaré a detenerse un poquito y pensar en qué le vendría bien a nuestro cabello sin dejar de hacernos nuestros diseños de color. Si estas en el caso de que te realizaron un balayage o unos rayos divinos, pero al lavarte el pelo lo sientes seco, débil y es necesario usar la plancha para que se vea lindo, este artículo te puede interesar.

Existen productos que pueden regresarle la salud a tu pelo si te realizaste algún diseño de color y darle mantenimiento para que tengas la confianza de realizarlo de nuevo sin que esto afecte tu cabello más. En primer lugar te recomiendo usar productos limpios, esto quiere decir sin formol, sulfatos, sin silicones, no son caros a veces son más caros los productos con todos estos aditivos que los productos para el cuidado del pelo limpios. En segundo lugar cuando decidas hacer diseños de color como rayos, balayage u otros que requieran el uso de decolorante es necesario que uses productos sin aditivos para no lastimarlo más y semanalmente te hagas tratamientos más intensivos, que reestructuren la hebra capilar dañada.

Existe un tratamiento para estos casos maravilloso se llama LPP es rico en colágeno, extractos vegetales, keratina natural (la cual se pierde en los procesos de color) es libre de ethanol, contiene aminoácidos, vitamina E, es el más completo, el único que le devuelve la elasticidad y la fuerza a tu pelo y haciéndolo periódicamente puedes seguir haciendo diseños de color en tu cabello sin temor a sacrificarlo tanto.

Definitivamente hacer cambios de look requiere de mantenimiento de nuestra parte, en Beauty Market tenemos los productos para devolverle la salud a tu pelo, son limpios de aditivos y están a precios muy bajos, y también es el único lugar donde hacen el tratamiento LPP, estamos ubicados en plaza express Las Palmas local 6, tel 1676822, acude para devolverle la salud a tu cabello.

Espero les sea de utilidad esta información, para cualquier duda estoy a sus órdenes, gracias por leerme y recuerden siempre viendo hacia arriba.