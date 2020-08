BEAUTY MARKET: Reconciliate con tus chinos

Por: Brenda Vincent Pulido

¡Hola a todas! Esta semana platicaré del pelo chino, me parece que a veces las que tenemos el pelo chino tenemos una etapa donde no los aceptamos, más en climas húmedos que se nos esponja, se nos maltrata, etc, y es cuando empezamos a utilizar plancha o alaciados progresivos. Te puedo apostar que si aprendes a dominar tus chinos los amaras, así yo tuve una época en que no los acepté y hoy por hoy los amo y los considero mi arma poderosa, así que te invito a reconciliarte con tus chinos, si es el caso, y te dejaré unos tips para que le saques provecho a esa cabellera.

Usa productos adecuados para chinos, no importa si lavas todos los días o un día a la semana tus chinos usa shampoo y acondicionador que no resequen tu chino, recomiendo la línea yellow fifteen de beauty market es lo mejor para hidratar tus chinos, ya que son elaborados a base de aceite de macadamia y coco sin parabenos.

Trata tu cabello suavemente, secar tu cabello enérgicamente con toalla puede convertir tus rizos mojado en un frizz de pesadilla, sécalo suavemente quitando el exceso de agua y presionando poco a poco con la toalla, desenrédalo por secciones con un peine de cerdas anchas. El difusor tu mejor aliado, este compacta el rizo y si usas el producto adecuado te aporta brillo, se debe utilizar con el chino muy mojado y con producto ya aplicado se recomiendo un serum en puntas y así empiezas a secarte con difusor por secciones, secarlo de esta manera no lo maltrata y lo puedes hacer de manera diaria sin temor a dañarlo.

Utiliza un buen amplificador de rizos, en crema rico en aceites para hidratar al máximo y aparte mezclar con algún serum, lo mejor para nuestros rizos es el aceite de argan, el mejor producto para chinos también lo tenemos en beauty market, si deseas te hacemos una prueba gratis para que conozcas los grandes beneficios de estos productos para tus chinos. Un buen corte especializado en chinos, esto es muy cierto no es lo mismo cortar un lacio que un chino, busca un especialista en chinos para que le dé una súper forma a tus rizos y sacarles más provecho, aquí en Veracruz hay una especialista en cortes de chinos, en pelo rizado se llama Gabriela Ladrón de Guevara nadie corta como ella los rizos y te da una forma que amarás, esto junto con los consejos que ya mencione harán de tus chinos tu mejor aliado.

Si tienes más dudas al respecto por favor no dudes en contactarme y con mucho gusto te atenderé, gracias por leerme y recuerden siempre viendo hacia arriba.