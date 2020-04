Beauty Market: Poderes del aceite de argan en el pelo

Por: Brenda Vincet

¡Hola a todos! ¿Cómo les va en cuarentena? Me imagino que extrañando mucho la vida cotidiana. Me llaman mucho para ayudarles con el tema del pelo, ya que con el encierro no le han dado mantenimiento; les voy a platicar de un aceite poderoso y muy muy beneficioso para el cabello. El aceite de Argán proviene de las semillas del árbol de argán, que crece en el suroeste de Marruecos. De hecho, es un ingrediente raro por la limitación de su cultivo y porque el árbol tarda décadas en dar fruto.

Desde hace siglos, las personas nativas de esa región lo han aprovechado con fines terapéuticos y sobretodo, para sus tratamientos de belleza, porque da un aspecto muy nutrido al pelo y la piel. Seguro que últimamente has visto numerosos productos de belleza que llevan extracto de aceite de argán, tanto para la piel como para el pelo, y es que la industria de la cosmética se está dando cuenta de sus beneficios e lo han incluido en sus productos.

El aceite de argán tiene vitaminas, minerales y ácidos grasos altamente beneficiosos para la piel y el pelo. Previenen el envejecimiento prematuro y reparan el daño del pelo en pocas aplicaciones. Si usas puedes conseguir lo siguiente entre tantos beneficios:

Un cabello muy hidratado: Porque reduce la sequedad y le da mucho brillo. Para ello, pon un poco de aceite en tu mano y frota el cuero cabelludo. Déjalo actuar una hora y lávalo como siempre.

Para pelo rizado: Si tienes el pelo muy rizado difícil de peinar y muy encrespado, coloca un poco de este aceite a la hora de peinarte y veras que fácil es domarlo.

Puntas abiertas: Si notas que tú cabello este algo maltratado y tiene las puntas abiertas, no tienes que cortarlo, solo aplica aceite de argán todos los días en las puntas para ver como al cabo de poco tiempo tiene un aspecto visiblemente más sano.

En fin, me puedo pasar nombrando tantos beneficios de este aceite, lo que te recomiendo es que si compras algún producto que diga que contiene este poderoso aceite revises que tanto contiene, son pocos los productos que contienen este aceite puro.

Si tienen más dudas al respecto háganmelo saber a través de mis redes sociales, gracias por leerme y recuerden siempre viendo hacia arriba.

