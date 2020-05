Beauty Market: Mascarillas faciales caseras

Por: Brenda Vincent Pulido

Las mascarillas faciales son un producto muy beneficioso para la salud de la piel. A diferencia de las tradicionales cremas faciales, las mascarillas tienen un efecto mucho más potente para la concentración de los activos que poseen. Por eso, una vez por semana es buena idea aplicarnos una para contrarrestar las carencias que pueda tener nuestra piel: falta de hidratación, un exceso de grasa, un tono apagado etc, es por eso que les comparto algunas muy buenas que he hecho. Antes que nada lava bien tu rostro antes de ponértela, y recuerda que son hechas con productos naturales, así que en cuanto la hagas úsala, porque no duran muchos días.

HIDRATACIÓN DE LA PIEL

Para hidratar la piel hay una mezcla riquísima con fresas y miel esta se prepara triturando 4 o 5 fresas y las mezclas con miel, cuando tengas la pasta, aplícatela sobre el rostro y déjala 20 minutos. Después retira con agua fría. Tanto las fresas como la miel, suavizan la dermis, además de hidratarla.

MASCARILLA EXFOLIANTE

Tritura 2 almendras hasta reducirlas a polvo y mézclalas con una cucharada de miel y unas gotitas de limón. Pon la mascarilla sobre tu rostro, déjala actuar de 10 min a 15 minutos y después retira con agua templada. Otra buena opción para exfoliar la cara es mezclar miel con azúcar, déjala actuar el mismo tiempo y la retiras de igual manera.

MASCARILLA PARA PIEL GRASA

Mezcla 3 cucharadas de yogurt natural, 2 de avena y 2 cucharadas de ralladura de naranja, y póntela, déjala actuar durante 15 min y listo, adiós brillo en la cara.

Espero que les sirva esta información y ahora en cuarentena se hagan alguna, la semana que entra les paso otras más, cualquier duda estoy a sus órdenes en mis redes sociales, gracias por leerme y recuerden siempre viendo hacia arriba.

