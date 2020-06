Beauty Market: Los salones de belleza en tiempos de Covid-19

Por: Brenda Vincent Pulido

¡Hola! Yo como ustedes tratando de adaptarme a la nueva normalidad, es difícil en todos los aspectos, pero tenemos que lograrlo. En mi casa todo ha cambiado y ya me adapté, ahora viene la parte más difícil que es regresar al estudio, la nueva atención a mis clientas etc. Todo ha cambiado, todo será distinto, pero en mi opinión si lo hacemos de forma organizada y tomando todas las precauciones, podremos dar servicio de calidad a nuestras clientas sin ponerlas en riesgo y sin ponernos en riesgo nosotras, quienes brindamos el servicio.

PROTOCOLO DE BELLEZA SEGURA

Cabe mencionar que desde la planeación de la visita a un salón de belleza cambia, antes podías hacerlo en compañía de alguien, ahora es mejor ir sola, ya que la cita es individual, no hay salas de espera, ni revistas y debes portar tu cubre bocas obligatoriamente.

Además de lo mencionado es muy importante mantener una distancia de 1.5 mts entre clientes, los estilistas deben usar guantes todo el tiempo, aunque para cortar pueden no utilizarlos.

Es muy importante no hablar cara a cara, si se desea discutir acerca de algún corte o algún diseño de color, tendrá que realizarse esta conversación a través de un acrílico en recepción para poder dirigirnos ambas con mayor tranquilidad. Lo mejor es hablar lo necesario.

En cuarentena muchas personas se hicieron cortes en casa, se aplicaron tinte etc., hicieron lo que pudieron, ahora es nuestro turno hacer las composturas.

Es importante tener en cuenta que solo se puede atender al 30% de nuestras clientas si de seguridad estamos hablando, entre una y otra cita debemos tener un tiempo mínimo de 15 minutos para desinfectar el área y la herramienta para la siguiente cita.

Para un regreso a las operaciones seguros, hay que tomar en cuenta lo antes mencionado y no olvidar que al ingresar al estudio, pasaras por un tapete que desinfectara tus zapatos, se te tomará la temperatura, si esta es mayor de 37.5 grados se pospone tu cita, se hace una desinfección corporal rociando desinfectante que no causa daños, se te provee de gel antibacterial y se te pide que laves tus manos, estas medidas me parecen muy sensatas, aunque sé que es difícil, pero solo así podemos asegurar que estamos seguras todas.

Para mayores informes o si tienen alguna duda no duden en contactarme en mis redes sociales, gracias por leerme y recuerden siempre viendo hacia arriba.

Instagram: brendavincentmakeup

Facebook: Brenda Vincent Makeup Artist