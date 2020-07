Beauty Market: Keratina durante el embarazo

Por: Brenda Vincent Pulido

Me preguntan mucho mis clientas si durante el embarazo pueden realizarse la keratina; no soy doctora, pero si me informo acerca de todos los productos con los que trabajamos. La keratina, para el cabello, es un tratamiento de hidratación profunda que tiene como objetivo nutrir el cabello, penetrando en profundidad en las cutículas y evitando el encrespamiento. Pero, ¿las mujeres embarazadas pueden realizarse este tratamiento capilar?

Mi repuesta inmediata es consultar con su médico, pero realmente depende de la keratina utilizada: si esta no contiene ninguna sustancia química nociva, la fututa mamá se podrá efectuar este tratamiento con total tranquilidad, pero se debe ser muy cautelosa al respecto, ya que existen tratamientos de Keratina que contienen gran cantidad de formol el cual está estrictamente prohibido para las mujeres embarazadas, el formol es un cancerígeno, algunos tratamientos de alisado y nutrición del pelo lo contienen, así que mi recomendación es que vayan con estilistas confiables que les aseguren que el producto que usan no llevan este tipo de químicos o que te muestren la botella para que tú lo puedas corroborar, hay Keratinas orgánicas que cumplen perfectamente el objetivo de la keratina con formol, aunque sean un poco más cara yo las recomiendo ampliamente incluso si no estás embrazada.

Los tratamientos de keratina contienen aminoácidos y keratina natural pura que penetra en profundidad en las cutículas quitando el encrespamiento de forma natural sin sustancias agresivas. El alisado permanente evitarlo en cualquier fase de tu embarazo, si puedes usar productos orgánicos para tu cabello sería lo ideal. Si tienes alguna duda consúltame y con gusto te puedo aconsejar, gracias por leerme y recuerden siempre viendo hacia arriba.