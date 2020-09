Beauty Market: Hablemos del  Botox Capilar

Por: Brenda Vincent Pulido

El botox capilar es un tipo de tratamiento intensivo que hidrata y le da brillo al cabello, dejándolo más saludable, sin frizz. A pesar de que el nombre de este tratamiento contiene la palabra botox, estos productos no contienen la toxina botulínica (que es la que se encuentra en las inyecciones para la piel), teniendo este nombre porque renueva el cabello corrigiendo los daños, tal como el tratamiento que se realiza en la piel. Este producto ayuda a nutrir el cabello con proteínas y vitaminas haciendo que se hidrate y sea menos quebradizo, este tratamiento puede ser aplicado en casa, sin embargo, se obtienen mejores resultados si es realizado por profesionales.

¿Para qué sirve? Debido a que el botox contiene en su fórmula varias sustancias nutritivas e hidratantes, este tratamiento sirve para fortalecer el cabello, además dejarlo más sedoso, ya que proporciona vitaminas y proteínas esenciales para la salud del cabello. Por ello, este tratamiento está indicado para quienes utilizan la plancha o la secadora o algún otro tratamiento químico que cause daño al cabello. El botox capilar no favorece una alteración en la estructura del cabello, por lo que no deja las hebras del cabello más porosas, resecas o sin brillo, por el contrario, aumenta la resistencia y flexibilidad de estas, mejorando la apariencia del cabello. Los resultados del botox capilar pueden durar entre 20 a 30 días, dependiendo del producto utilizado. Por ello, para un mejor resultado, puede ser necesario aplicar botox capilar 2 veces en ese mes.

El objetivo del botox es aumentar la hidratación y la flexibilidad del cabello, por lo que contiene componentes que promueven la nutrición de este sin que haya formol en su composición. Sin embargo, algunas marcas de botox capilar contienen una pequeña cantidad de formol y en este caso, este procedimiento esta indicado para alisar también el cabello. En resumen el botox capilar mientras no contenga formol es un tratamiento completamente para nutrir y disminuir el frizz en el cabello, es muy importante preguntar si lleva formol ya que en caso de que lo contenga puede alterar su forma natural.

En beauty market aplicamos el botox sin formol, nutre y disminuye el frizz. Estamos ubicados en plaza express las Palmas local 6 teléfono 1676822. Espero que esta información sea de gran ayuda para ustedes. Gracias por leerme y recuerden siempre viendo hacia arriba.