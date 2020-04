Beauty Market

Quédate en casa

Por: Brenda Vincent Pulido

Estamos pasando por una crisis mundial muy difícil en todos los ámbitos; para los empresarios, así como para muchos, no hay ingreso, por lo tanto no se puede pagar al 100 ni darle esos beneficios que solías darle a las personas que laboran contigo; pero esto pasará, lo más importante es la vida, las pérdidas económicas son recuperables poco a poco, pero la vida no.

Y para animar un poco, porque sé que la mayoría está en casita (los que pueden), les daré unos tips, espero les sirvan.

Si tus uñas son un desastre, tienes gel y ya lo llevas a la mitad, puedes retirarlo tú en casa, hay un removedor maravilloso que se aplica como si fuera esmalte y empieza actuar de inmediato, esponja el gel y con la ayuda de una espátula, palito de naranjo o con tus propias uñas puede retirarlo, es muy sencillo y no daña tus uñas.

Si tus pies no lucen como antes, porque no puedes hacer ese pedicure maravilloso, hay unas botas desechables que contienen un exfoliante ultra hidratante, te las pones y las dejas actuar y la piel de los pies te queda maravillosa. Así como estos tenemos guantes para las manos dejando la piel súper suave e hidratada, esto lo puedes hacer en la comodidad de tu casa.

Si no has podido tapar esa cana, están a la venta los kits para cubrir cana, es muy fácil porque incluso te dan la fórmula que tu pelo necesita, te dicen cómo hacerlo y listo, no hay porque estar canosa en cuarentena.

Todos estos servicios o productos que te facilitan la estancia en tu casa manteniendo tus hábitos de arreglo personal son enviados hasta la puerta de tu casa, en beautymarket estamos apoyando estas entregas sin costo, tenemos removedor de gelish, botas ultra hidratantes desechables para lucir unos pies divinos, guantes para hidratar tus manos, shampoo, acondicionador mascarillas orgánicas que nutren y reparan tu pelo, todo esto a precios súper accesibles.

Llámanos y te lo enviamos a tu domicilio, para más informes llama al 1676822 y estamos para servirte, quédate en casa.

Gracias por leerme espero que la situación que vivimos pase lo más rápido y que todo vuelva a su curso normal.

Instagram: brendavincentmakeup

Facebook: Brenda Vincent Makeup Artist