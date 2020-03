Beauty Market

Qué tipos de lentes te van

Por: Brenda Vincent Pulido

¡Hola a todos! Esta semana les voy a dar unos tips para escoger lentes de acuerdo a tu tipo de rostro; esta semana que cambié mis lentes lo recordé y quería todos los que veía, pero opté por los que mejor me quedaran de acuerdo a mi tipo de rostro. Elegir unos lentes no es tan fácil, especialmente cuando no sabemos si nos favorecen, quizás te gusten algunos pero al probártelos te das cuenta que no te van. Cada rostro tiene distintas características que deberás disimular o destacar. Por ejemplo:

CARA REDONDA: Frente amplia, mejillas rellenas y barbilla redondeada, estas se identifican por la falta de líneas fuerte y ángulos, tu objetivo deberá ser contrastar las curvas naturales de tu rostro, lo que hará que este se vea más delgado y alargado. Busca que tus lentes sean más anchos que altos, incluso estampados, puente delgado o transparente, ya que simulara más distancia entre tus ojos.

CARA OVALADA: Rasgos de proporciones balanceadas, pómulos altos, barbilla angosta, para mí la forma ideal de rostro por el balance, prácticamente le queda cualquier tipo de lente. Busca unos lentes que sean más amplios que la parte más ancha de tu rostro, puedes utilizar formas divertidas, diferentes en colores y texturas.

CARA CUADRADA: Quijada prominente, rasgos angulares, frente amplia. Busca unos lentes que sean todo lo contrario a tu tipo de cara, el objetivo es suavizar el rostro te recomiendo formas redondas, armazones delgados y colores neutros.

CARA EN FORMA DE CORAZÓN: Frente amplia, barbilla angosta y afilada, pómulos altos, al escoger tus lentes el objetivo será minimizar el contraste de tu rostro; busca armazones que sean más anchos de la parte superior, detales en la mitad inferior y colores claros.

Espero les haya sido de utilidad esta información para comprarte tus lentes, cualquier duda o pregunta al respecto pueden contactarme. Gracias por leerme y recuerden siempre viendo hacia arriba.

