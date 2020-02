Beauty Market

Tips de maquillaje para principiantes

Por: Brenda Vincent Pulido

¡Hola! No todas nacimos con habilidades artísticas, o en su defecto no todas tienen tiempo para tomar un curso de maquillaje, y a la hora de salir a algún evento o actividad normal, no tenemos idea de cómo arreglarnos. Es por eso que te dejo unos tips que espero sean de utilidad:

* Comienza con los ojos, esto con el fin de no manchar ni llenar de polvos tu rostro, utiliza un solo color de sombra y con una broca difumina alrededor de la forma de tu ojo, hasta que logres que no se note dónde comienza, o se vea un ligero viso de color, porque a veces se aplica sombra y no se difumina dejando como una mancha muy marcada.

* En muchas ocasiones, cuando doy cursos, me dicen que les cuesta mucho delinearse el ojo, un tip que te puede funcionar es delinearlo con sombra utilizando una brocha para marcar ceja debes usar un café muy fuerte o un negro, inténtalo, verás que es más fácil y rápido.

* Utiliza un enchinador con caucho, este te protege más las pestañas, y si lo calientas con la ayuda de tu secadora, tus pestañas se levantan más.

* Utiliza un rimmel que no sea tan grumoso uno de mis favs es de la marca too faced.

* Limpia tu cara con una toallita húmeda con un poco de desmaquillante, con el fin de retirar algún exceso de polvo o alguna mancha.

* Utiliza un corrector un tono más claro que el color de tu base de maquillaje, después aplica tu base, si usas polvo compacto puedes solo usar este y no la base.

* En lugar de hacer un contour complicado, simplemente coloca el rubor como lo haces normalmente, luego agrega un poco de iluminador en los puntos de tus pómulos, un ligero punto en la barbilla este paso te dará una definición más sutil y fresca.

* Para tu ceja recomiendo un rimmel especial para estas, a lo mejor no la defines, pero si te sacas provecho dándole más color y es muchoooo más fácil de aplicar.

* Y, para terminar, utiliza tu lipstick favorito.

Esta es una guía muy rápida para maquillarte, poco a poco puedes ir aumentado pasos, no te satures si no estás segura, un maquillaje natural hace que te veas hermosa.

Espero esta guía sea de su utilidad, para más consejos estoy a sus órdenes en mis redes sociales o en mi estudio que es beautymarket tel 1676822, gracias por leerme y recuerden siempre viendo hacia arriba.

Instagram: brendavincentmakeup

Facebook: Brenda Vincent Makeup Artist