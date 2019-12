Beauty Market

Inspírate esta navidad

Por: Brenda Vincent Pulido

Las fiestas más brillantes y sofisticadas del año ya están a la vuelta de la esquina. Navidad y fin de año son noches para darlo todo sin miedo, para convivir para reencontrarse, en fin me encantan estas fechas y que mejor que lucir hermosas estos días, así que aquí algunas tendencias para maquillarte en estas fechas.

Para empezar un eyeliner metalizado no puede faltar en esta navidad, están en súper tendencia de todos colores, el eye liner negro está muy bien pero para estas ocasiones no dudes en usar uno metálico estos los puedes encontrar en hippie chic en todos colores y a súper precio, no lo dudes y atrévete.

Maquíllate los lagrimales en tonos metálicos también, en el último desfile de modas de CHANEL conquistó con esta tendencia lo puedes hacer con highlighter manteniendo el resto del makeup neutro, da mucha luz al rostro y crea un efecto de diosa.

Puedes hacerte un ahumado en verdes son el gran descubrimiento de esta año que acaba tomando en cuenta que el color verde es muy festivo y muy navideño.

Si quieres que tus labios sean protagonistas utiliza un color intenso en cereza, el toque más sexy de la navidad es el que dan los labios cherry, ideal para combinar con un maquillaje cara lavada y unas cejas cepilladas de forma impoluta.

Para un look mas rockero glitter sobre tu eyeliner negro, me encanta esta combinación y así le das ese toque de brillos a tu cat eye negro.

El efecto glossy sigue siendo el rey y se adapta en blanco para la navidad, el efecto mojado en el maquillaje que lucio Kim Kardashian en la Gala MET 2019 sigue estando muy de moda, a mí en especial me inspiro mucho y la mayoría de los editoriales que realice utilice este look y me encanta.

Atrévete en estos días a lucir diferente te recomiendo glitter, brillo y color el límite lo pone la imaginación así que inspírate.

Si requieres de algún consejo en estos temas estoy a tus órdenes, gracias por leerme y recuerden siempre viendo hacia arriba.

Mi estudio se encuentra en plaza express las palmas local 6 beauty market, tel 1676822

Instagram: brendavincentmakeup

Facebook: Brenda Vincent Makeup Artist