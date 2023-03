Be The Match México invita a donadores en Veracruz

Andrea Lara, representante de Be The Match México en Veracruz, platicó con El Dictamen para dar a conocer un poco de este exitoso proyecto de salud a nivel mundial: “Be The Match es el registro más diverso del mundo de potenciales donadores de médula ósea. Tiene como misión encontrar matches genéticos en todo el mundo para darles una oportunidad de vida a pacientes con enfermedades en la sangre que necesitan de un trasplante de células madre para sobrevivir. En 2017 Be The Match llegó a México con la misión de salvar vidas, diversificar, y aumentar el número de potenciales donadores en el país, garantizando igualdad de oportunidades en la búsqueda de compatibilidades genéticas”.

En cuanto al porcentaje de que exista un donador compatible: “Cada búsqueda por medio del registro de Be The Match brinda a los pacientes acceso a más de 41 millones de potenciales donadores alrededor del mundo. En México se cuenta con más de 130,000 potenciales donadores registrados hasta hoy, no obstante, todavía queda un largo camino que recorrer, es vital promover la cultura de la donación en el país que consiste en el deseo, voluntad y compromiso por parte del potencial donador. Actualmente en Veracruz hay 1,492 potenciales donadores de médula ósea registrados (893 mujeres y 599 hombres). La diversidad genética existente en México, fruto del mestizaje que nos caracteriza, es clave para ayudar a más pacientes que necesitan encontrar compatibilidad genética en potenciales donadores para poder sobrevivir. Una de las principales metas es seguir diversificando el registro para lograr más donadores mexicanos comprometidos con esta causa, lo cual reduciría el tiempo y costo de un trasplante”.

Los resultados de este programa en nuestro país son cuantiosos: “Al momento se han facilitado 74 trasplantes históricos para pacientes en México, 23 de ellos nacionales, es decir, de un donador mexicano para un paciente en México. Además, se han realizado más de 208 recolecciones de células madre en el Centro de Recolección Aliado (en Guadalajara), los cuales se han enviado a pacientes de México y el resto del mundo. Contamos con 22 centros de trasplante en el país que forman parte de su red, estos son hospitales públicos y privados, tanto pediátricos como de adultos, que cuentan con una Unidad de Trasplante certificada dentro de sus instalaciones”.

Para los interesados en registrarse como potenciales donadores y dar esperanza de vida a algún paciente: “Es indispensable cumplir con algunos requisitos: tener entre 18 y 40 años de edad, gozar de buena salud, además de mantener el compromiso de decir sí a donar si se llega a ser compatible con un paciente; en caso de que el donador cumpla con estos requisitos, Be The Match México hará un primer registro a través de una muestra bucal por medio de hisopos que se frotarán dentro de la mejilla 10 segundos de cada lado, y una vez finalizada se guardará en un sobre con sus datos personales, se analizarán sus muestras y se cargará su información dentro del registro global de potenciales donadores, en espera de ser compatible genéticamente con un paciente que lo necesite. Otras maneras de ayudar es con una aportación económica, voluntariado, Servicio Social o en eventos de registro”.

Para más información de cómo ser donadores de células madre en Veracruz, pueden ingresar a las redes sociales oficiales de Be The Match México, teniendo la seguridad de que este organismo lleva muchos años dando soporte a los pacientes previo, durante y después del trasplante, gracias a la labor de su Centro de Apoyo a Pacientes, quienes a su vez trabajan en equipo con hospitales y organizaciones sin fines de lucro como Aquí Nadie Se Rinde I.A.P. (ANSeR) y la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, IAP. (AMANC).