Baby Shower para Solange Richaud Malpica

TIPOS DE DELINEADORES

Por: Brenda Vincent Pulido

Hoy les quiero platicar de los tipos de delineadores. Ya les había platicado sobre estos, pero me pidieron que hablara otra vez del tema y con todo gusto ahí les va de nuevo esta información, porque reconozco que hay de varios tipos y a veces es difícil elegir cual comprar o cual te conviene.

DELINEADOR EN LÁPIZ

Este delineador definitivamente es el clásico y todas lo hemos tenido o lo tenemos, este tipo de delineador es el que se usa por excelencia por dentro del ojo y normalmente en color oscuro, para intensificar el maquillaje, si solo se ocupa de esta manera puede achicar el ojo pero si debajo de ese delineado aplicamos sombra el efecto es contrario y abre el ojo, de esta manera solamente yo lo ocupo siempre y cuando la fórmula sea cremosa,

DELINEADOR EN FORMA DE PLUMÓN O LÍQUIDO

Que yo más bien creo que el plumón viene a reemplazar al líquido, mi recomendación para su uso es estirar un poco el parpado hacia la sien deslizando la punta en forma horizontal, siguiendo la línea de las pestañas, con este tipo de delineador puedes hacer el famoso cat eye, se requiere de practica para dominar su uso.

DELINEADOR EN GEL

Considero que se ha vuelto un clásico ya, tiene una consistencia pastosa en mi experiencia es el más duradero se mantiene en su lugar todo el día. Si se te tiende a correr el maquillaje, esta es tu mejor opción, también es un buen formato para lograr cat eye, también necesitas mucha practica para dominarlo.

DELINEADOR CON SOMBRA

Mi favorito, primero porque a mis alumnas siempre se les facilita aprender el delineado de esta manera para después intentar con otros tipos, lo ocupo con un pincel biselado a veces se moja un poco el pincel y lo pasas por la sombra y luego delineas, si cuentas con una sombra de alta pigmentación no será necesario humedecer el pincel, es la mejor manera de experimentar el delineador si no eres muy hábil con esto de la delineada, lo ideal es para utilizarlo bajo las pestañas inferiores y además puedes atreverte a probar con otros colores, me encanta este delineado definitivamente.

BAJO MI EXPERIENCIA COMO MAQUILLADORA

Para delinear sobre y bajo las pestañas con trazos definidos todos menos el lápiz. Para hacer un cat eye recomiendo en gel o plumón que además son de larga duración.

Espero sea de utilidad esta información, para cualquier duda estoy a sus órdenes. Gracias por leerme y recuerden siempre viendo hacia arriba.

Instagram: brendavincentmakeup

Facebook: Brenda Vincent Makeup Artist