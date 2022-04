Arturo de los Ríos: El standupero

Nos dice “cómo vivir en pareja y no morir en el intento”

Arturo de los Ríos es un Standupero de origen venezolano, cuyos inicios se dan a los 19 años, cuando fue invitado a un casting. A partir de ese momento, se ha dedicado a los medios de comunicación, desenvolviéndose como productor y actor de teatro.

Actualmente, se encuentra promocionando su Standup “Cómo vivir en pareja y no morir en el intento”, proyecto que le ha permitido expandir su talento en países como México. Su mayor éxito es Ají Picante, un programa de TV que fue número 1 en Venezuela. También se ha desempeñado como locutor de radio. Entre sus logros en el teatro se encuentran más de 20 puestas en escena, mismas en las que participó como director y productor.

Bajo un concepto divertido y único, Arturo y Juliet llevan tres años con su podcast “Cómo vivir en pareja y no morir en el intento”, en el cual: “Hablamos de la vida diaria, de los problemas y soluciones en las relaciones de pareja. Somos una pareja de migrantes y nos enfrentamos a muchas circunstancias, entonces decidimos compartir nuestra experiencia a través del humor, para que más parejas logren una convivencia armoniosa y su relación se mantenga vigente”.

Este año los veremos de gira por Europa y Latinoamérica, pues es uno de los países que más apoyo les ha brindado con este proyecto: “Estamos muy agradecidos con todo lo que hemos logrado desde nuestro Stand Up. Afortunadamente, ya comienzan a abrirse los espacios teatrales y eso nos permitiría llevar nuestro humor a varios países. Queremos llevar un mensaje de humor, inteligencia emocional; la vida no es tan sería como parece y eso es lo queremos reflejar. Nuestro objetivo es expandir la conciencia a través de las redes sociales. Generamos contenido de crecimiento personal, abordamos temas no convencionales que permitan explorar el pensamiento crítico de la humanidad”, concluyó.