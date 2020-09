Aracely Arámbula: “Veracruz, para mí, es como una segunda casa”

En entrevista para El Dictamen, llega con su nuevo sencillo “Malas Noticias”, que a pesar del nombre, posee una letra llena de empoderamiento y optimismo.

Aracely Arámbula, en plática exclusiva con El Dictamen, habló acerca de su nuevo tema musical: “Ahora sí que son mis buenísimas “malas noticias”, este año ha sido muy complicado por la pandemia, y aunque no tiene nada que ver con el tema, ya que me metí al estudio en el 2019 durante la grabación de “La Doña”, es una canción en la que puse un poco de mi inspiración; cuando me presentaron el tema había una frase que decía “tú pensabas mirarme derrotada y no fue así”, pero propuse cambiarle a “fracasada” y aparte decía “porque sin ti se puede sobrevivir”, y yo decidí que le pusieran “mejor sin ti”; son frases que cambié porque es lo que todas las mujeres quieren decir cuando terminan un gran amor; regularmente los hombres, cuando nos terminan (la mayoría, no todos), elevan su gran ego porque nos dejaron, no les importamos, pero ahora somos las mujeres las que podemos decir, no me importas”.

La cantante y actriz siempre ha sabido combinar la actuación y la música, siendo la protagonista de “La Dueña 2” (a punto de estrenarse en Netflix), y colaborando al mismo tiempo con la canción promocional al lado de Gloria Trevi. Actualmente sorprende con este nuevo sencillo, del cual platica cómo llegó a sus manos: “Mis planes nunca fueron ‘Regreso a la música solo para triunfar’, creo que esta canción es una inspiración del alma, como todo lo que yo hago, como en mi carrera, en mi vida; cuando escuché los cinco temas de Luciano, este tema me gustó muchísimo, le dije a Luciano ‘parece que lo hiciste para mí’. Siempre tienes que reflejar un poquito de ti en todas las cosas que quieres expresar; esta es una canción que le viene muy bien a todas las mujeres, nos empodera. Todo evoluciona, por ejemplo el personaje que hice de Altagracia Sandoval en “La Doña”, una mujer con mucha fuerza, por eso quería un tema que tuviera todo lo que me gusta, que todas pudieran dedicársela a sus ex parejas o a algún ex amor que obviamente ya quedó en el pasado”.

Hablando de futuras colaboraciones musicales: “Me encantaría porque ya lo he hecho en otras ocasiones, como con el grupo Palomo con el que tuvimos mucha aceptación en su momento con el tema “Te quiero más que ayer”, esa canción estuvo varias semanas en los primeros lugares, después hice un tema con el grupo Modelo llamado “Inseparables”, y también participe en tiempos actuales con Los Súper Lamas, entre muchos otros”.

Los seguidores de Aracely son parte importante de su carrera, es por eso que su nuevo sencillo es considerado un regalo para todos ellos: “Cuando este tema llegó a mí, estaba actuando en “La Dueña”, no sabíamos en qué momento lo íbamos a lanzar, apenas estábamos terminando la serie, se vino la promoción, la gira de teatro, muchos viajes, y cuando por fin se iba a lanzar a finales de febrero comenzó la pandemia, entonces tuvimos que esperar un poquito, hasta que platicando con mi hermano, que es mi representante, dijimos ‘Bueno, vamos a lanzar este tema por todo el cariño que me están dando mis seguidores, ahorita que de alguna manera no se puede hacer nada, vamos a entregarles lo que ya tenemos hecho’. Este tema ya se había grabado el año pasado, pero cuando mi hermano me dijo que salía en septiembre, decidí meterme de nuevo en el estudio, porque yo sentía que era una canción que había evolucionado con el tiempo, le cambie algunas líneas y sentí que era más mía, la grabe en el estudio de Joel Solís “El Buki”, llegando con mi cubrebocas y todos los cuidados, pasando una tarde muy divertida, muy a gusto, muy en confianza”.

Este sencillo se estrenó en radio el 11 de septiembre para gusto de sus admiradores o la familia, como se hacen llamar los fans de la cantante, a quienes les envió un mensaje: “Ellos se pusieron mi familia, y a mí me encanta y los llamo así, estoy tan agradecida con ellos porque ya están pidiendo la canción en Veracruz, incluso desde Brasil, Ecuador, Argentina, me impresiona porque ellos llaman para pedirla. En el caso de Veracruz, representa mucho para mí, me han recibido muy bien al grabar muchísimas novelas, “Cañaveral de Pasiones”, “Rencor Apasionado”, luego vino “Corazón Salvaje”, “Las Vías del Amor”, casi todas mis novelas las he hecho ahí; Veracruz, para mí, es como una segunda casa, muy buenos amigos, y solo quiero decirles que me siento muy contenta y orgullosa de Veracruz, esperando que todos estén bien”.

En exclusiva para los lectores de El Dictamen, adelantó: “Son los primeros en saberlo, próximamente les tendré secretos de belleza, todo lo que me hace mi hermano, que como saben es médico estético, así que estén al pendiente de mis redes para que no se lo pierdan.

Así que no se pierdan los futuros proyectos de la artista, siguiéndola en sus redes sociales: Instagram: @aracelyarambula, Twitter: @aracelyarambula y Facebook: Aracely Arambula, ya que además de su nuevo proyecto que está por iniciar al lado de su hermano, también tiene planes de regalar a sus admiradores un acústico bohemio, mientras tanto no dejen de disfrutar “Malas Noticias”.