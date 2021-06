Aniversario: Los 10 años de “Sucker Punch”

Después de la muerte de su madre, una joven (Emily Browning) es internada por su padrastro en una institución mental. Para sobrevivir en esta prisión mental, la chica decide imaginarse una realidad paralela y fantástica en la que parece que no hay diferencia entre lo real y lo imaginario. De esta forma, junto a otras compañeras, llevará a cabo un emocionante plan para poder escapar del centro psiquiátrico.

La película escrita y dirigida por Zack Snyder, protagonizada por Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone, Vanessa Hudgens, Jamie Chung, Carla Gugino y Oscar Isaac, celebra su décimo aniversario.

* Emily Browning canta tres de las canciones que aparecen en la película: “Sweet Dreams (Are Made of This)”, “Asleep” y “Where is My Mind?”.

* A pesar de hacer el personaje principal, Emily Browning no tiene una línea de diálogo hasta que no pasan 18 minutos de película.

* Cada una de las chicas protagonista se sometieron a un estricto entrenamiento físico. Vanessa Hudgens llama ese período “atormentador”, ya que en las escenas donde se le ve llorar, lo hace en realidad.

* Esta fue la primera película de acción en vivo de Zack Snyder que no recibió una calificación R en los EE.UU.

* Amanda Seyfried, Olivia Thirlby y Mia Wasikowska fueron elegidas en su momento para el papel de BabyDoll y abandonaron, después fue elegida Emily Browning.

* Es la primera película dirigida por Zack Snyder, que no es una adaptación. Sin embargo, la película está ligeramente basada en la novela de Lewis Carroll “Alicia en el país de las maravillas”.

* Evan Rachel Wood fue la primera opción para Rocket, pero se retiró debido a conflictos de programación y Jena Malone la reemplazó; Angelina Jolie fue considerada para el papel de Dr. Vera Gorski.

* El asilo se llama Lennox House. La canción que suena durante la escena de apertura es un cover de “Sweet Dreams (Are Made of This)”, escrita y grabada originalmente por el dúo británico de música pop Eurythmics, cuyos componentes son David A. Stewart y Annie Lennox.

* Hay un total de 421 muertes en la película (incluyendo las criaturas de los sueños de la niña).