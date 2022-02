Llegó a su fin la primera temporada de la secuela de “Sex and the city”, serie que de 1998 a 2004, logró gran éxito y de la que se desprendieron dos películas en 2008 y 2010, y la cual nos trajo de regreso, en una etapa actual, a Carrie, Charlotte y Miranda, siendo una de las grandes ausentes Samantha.

Algo me quedó claro en estos inolvidables 10 episodios de “AND JUST LIKE THAT”: Es una enseñanza de la manera en que podemos vivir un duelo, de cómo lidiar con nuestros miedos, de saber que la amistad siempre buscará triunfar pese a los problemas o diferencias, que la inclusión debe ser parte de nuestra vida sin juzgar, y que siempre debemos defender nuestros ideales, nunca dejando de creer en el amor, cuidando de no olvidar nuestro ayer en la infancia y juventud para tener la fuerza necesaria en nuestra adultez para seguir adelante.

El mejor regalo que nos pudieron dar a los que somos fans de la exitosa serie de finales 90’s “SEX AND THE CITY”, es tener de regreso a los personajes/actores de la misma que se ganaron nuestro corazón durante seis temporadas, y que después de unos años, dieron una continuación con las dos películas en 2008 y 2010, las cuales tuvieron críticas encontradas, pero que en lo personal tienen ese toque que te permite sonreír nuevamente después de experimentar tiempos extraños, difíciles y tristes.

Es por eso que tener frente a nosotros en nuestra actualidad a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) , en una historia basada en nuestro tiempo de pandemia, es un lujo, siendo “AND JUST LIKE THAT” la continuación que tanto necesitábamos y que nos roba por completo el corazón por ser emotiva, moderna y divertida.

Esta nueva fase, integrada a una nueva era, presenta a las chicas en una edad mayor, adaptándose a las problemáticas del día a día y del mundo en general a su alrededor, conservando su naturalidad pero abiertas a lo que dictan las nuevas generaciones y normas sociales, en donde la tecnología se ha apoderado del ser humano, y para no sentirse fuera de lugar, tratan de hacer su mejor esfuerzo; algunas de ellas con hijos mayores en busca de identidad o independencia, otras sufriendo padecimientos físicos, pero lo que no veíamos venir fue una importante pérdida que marca un duelo: La muerte de Mr. Big, un golpe intenso y sorpresivo.

Es así como da inicio con muchas sorpresas esta etapa en donde el glamour y el toque sofisticado estuvo en cada vestido, tocado y accesorios de última moda, junto al abrazo de amistad ahora a sus 50 años de edad entre ellos, donde Carrie deberá ser más abierta en cuestión de sexualidad y vivir el duelo a su manera; Miranda hará frente a su ansiedad e inseguridad que la hace cometer algunos errores públicos y lidiar con los problemas de adolescencia de su hijo sin descuidar a su esposo, el querido Steve Brady del que finalmente se separara ahora que experimenta un amor con una standupera de nombre Che Díaz; mientras que Charlotte deberá atender las situaciones familiares, aceptar la nueva identidad de una de sus hijas y no perder la chispa sexual con su esposo Harry Goldenblatt, cada una sin perder ese toque de amor.

Y mención especial merece la polémica ausencia de la querida Samantha Jones, la cual sí nos hace falta por el poder que representan las cuatro juntas, pero durante los episodios le rinden un digno homenaje para conservar el cariño hacia el personaje interpretado por Kim Cattrall y justificar su ausencia, siendo la forma más correcta para brindarle respeto aun cuando sabemos que la actriz no regresará, haciéndola partícipe de esta historia, dejando en claro que es y siempre será parte importante, algo que queda claro en el episodio final, sumándose así nuevos personajes que son pieza importante para las chicas dentro de la historia como Lisa, Seema y Nya.

Solo me resta decir, que lejos de toda la polémica que causaron algunas situaciones y escándalos externos de esta serie, la disfrutemos, esperando exista una segunda temporada, porque queremos tener más de estas chicas, ahora convertidas en mujeres.