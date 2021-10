Amara’s Eyes presenta himno sin distinción de género

El Dream Pop es considerado un subgénero musical del rock alternativo, Amara’s Eyes toma este estilo para darse a conocer con el público latino, con su más reciente sencillo “Menos Hombre”, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Se trata de una canción que refleja ideas que oprimen el sentir de los hombres, pues socialmente es considerado como “cobarde” aquel que llora o muestra su sentir. “Menos hombre” nos dice que llorar no es malo y mucho menos te denigra como persona: “Soy una persona muy emocional. Yo sí lloro, entonces realicé esta canción para externar que no es malo expresar nuestro sentir. Derramar unas lágrimas no es malo, no importa si eres hombre o mujer; todos tenemos sentimientos y emociones que sacar”.

El cantante de origen texano fue quien realizó la composición y producción de la canción, y cuenta con un video clip, el cual refleja la letra del sencillo. “Relata la historia de un joven en distintas etapas de su vida donde están presentes los estándares sociales. Es un historia un tanto triste, pero con contenido de conciencia para nuestra humanidad que no puede ni debe seguir reprimiendo el sentir de las personas”.

Actualmente, el cantante se encuentra creando más música con el objetivo de consolidar la creación de su primer álbum. Amara’s Eyes es una propuesta musical que debemos conocer porque su contenido nos dejará más lecciones que aprender como sociedad. Gerardo Miranda, conocido en el medio musical como Amara’s Eyes, inició sus gustos musicales cuando su abuela le enseña a tocar la guitarra. Más tarde, aprendió violoncello, composición y música. Su primera canción la creó cuando tenía 16 años., y su inclinación por el Dream Pop se debe a que el artista lo considera como terapéutico para su persona, pues logra conectar con esos sonidos suaves que le permiten la inspiración necesaria para poder crear música. En su haber tiene más de 100 canciones escritas, por lo que espera tener la oportunidad de continuar mostrando su talento con el público.