ALGUIEN ESTÁ MINTIENDO – Primera Temporada

“One of Us is Lying” es la serie de misterio y drama juvenil que ya se había estrenado en otra plataforma, pero que ahora hace su arribo oficial a Netflix; basada en la novela escrita por Karen M. MacManus, da un cambio importante en el motivo de la muerte de Simon Kelleher.

La historia comienza justo cuando cinco estudiantes de bachillerato (todos de personalidad distinta), son castigados y se encuentran encerrados en una habitación, pero solo cuatro saldrán con vida. Todo el mundo es sospechoso y tiene algo que ocultar. Simon muere en ese espacio de retención, el mismo que a través de una aplicación se dedica a contar los secretos más íntimos de sus compañeros, ante su rechazo a los jóvenes populares y la forma cruel que lo tratan, pero de igual manera expone a maestros mentirosos y falsos. ¿Alguno de ellos decidió matarle para que no los contase más?

LO BUENO: Justicia por mano propia enfocada al público Teen; sabiendo esto disfrutarás mucho la serie llena de misterio e intriga junto al grupo de estudiantes castigados Cooper (Chibuikem Uche, el rebelde lleno de conflictos), Bronwyn (Marianly Tejada, la cerebrito mentirosa), Addy (Annalisa Cochrane, la guapa insegura) y Nate (Cooper van Grootel, el deportista gay de closet), los cuales se convierten en sospechosos en una investigación de asesinato, siendo Simon (Mark McKenna) el motivo para que Bayview High inicie rumores.

La historia se centra en estos jóvenes que también padecen los típicos problemas de la edad en cuestión de amor, familia, identidad, lucha por los sueños y más; partiendo de una venganza que de tratarse de un reto entre amigos, termina en algo lamentable.

El tono de color que utiliza la serie es interesante junto a la iluminación para diferenciar los recuerdos de la actualidad, la interpretación de los jóvenes es solvente y los 8 episodios resultan entretenidos y suficientes para dar una primera temporada que vale la pena.

LO MALO: La temática y situaciones son muy juveniles, y ofrece momentos que nos recuerdan mucho a “El club de los cinco”, “Lindas mentirosas”, “Se lo que hicieron el verano pasado”, “Por trece razones”, “Riverdale” y toda esa gama que lamentablemente resultan un poco predecibles, y este es el caso (ubiquemos a Jake, el chico popular que mantenía una relación de amigo con Simon, el hijo de la alcaldesa que ahora ha muerto, ambos cómplices en querer vengarse de la escuela, esto por parte del segundo, ya que en primero su interés siempre fue castigar a su novia por líos de infidelidad de ella hacia él).

Los actores no aparentan la edad de preparatoria, los diálogos tienden a ser muy clichés, los personajes adultos pasan sin pena ni gloria, pero lejos de tener más de lo mismo con una trama ya muy común en nuestros días, esta serie ya ha renovado para una segunda temporada, algo claro después de la escena final en la que parece que alguien más sabe el nuevo secreto que guarda este grupo.