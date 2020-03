Alan Rocha Ramírez y la captura fotográfica

Muchas son las formas de expresión que tenemos los seres humanos, de alguna manera, con el caminar de nuestra vida, buscamos dar a conocer aquellos momentos que representan algo importante para nosotros, y una de las maneras en que esto puede ocurrir es por medio de la fotografía, esa serie de imágenes que fueron captadas especialmente y que llevan una serie de detalles que más personas pueden apreciar al verlas o estar frente a ellas.

Su nombre es Alan Rocha Ramírez, y a sus 25 años de edad, el originario de Xalapa, pero que ha vivido la mayor parte de su vida en Veracruz, es un licenciado en Criminalística y Criminología que gusta por invertir parte de su tiempo en la realización de este denominado arte que es una de las técnicas más duraderas debido a la acción de luz.

“Desde pequeño siempre se me ha inculcado el gusto por las fotografías, esto en especial por mi padre, él siempre tomaba buenas fotos, de todo, hasta de las cosas más insignificantes”.

No fue hasta que tenía 17 años que comenzó por su cuenta a meterse en la fotografía, pero este inicio fue a manera de hobby y no como algo definido, pero poco a poco fue creciendo su gusto por capturar los mejores momentos de su vida, lo cual es lo que en realidad busca reflejar: “Soy más de la naturaleza y paisajes, y mi intención es capturar las bellas cosas que el mundo nos ofrece y que no apreciamos normalmente”.

Hasta hace poco, sus fotografías no habían salido a la luz hasta que Sandra, propietaria de una cafetería en Boca del Río, le hizo una invitación para formar parte de una exhibición en dicho lugar, donde además de la participación de varios artistas reconocidos y algunos nacientes, se juntaron para formar parte de este evento, presentando sus trabajos que actualmente se exhiben, entre ellos, algunas de las fotos de Alan.

“Me encanta viajar y he tenido la gran oportunidad de conocer varios países, lo que me ha inspirado a capturar y compartir la belleza de esos lugares”.

Entre los planes del joven, para el futuro, serán seguir mejorando en la fotografía para capturar todo lo que la vida nos presenta, además se está dedicando a la pintura, en específico, a la figura humana y pastel: “También mi meta es escribir una novela, al igual que la fotografía y la pintura, siempre he sido un apasionado de la lectura y quiero escribir mi propio libro”.

