Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores es un gusto saludarlos como cada semana.



MICHELLE RENAUD FELIZ CON SU PROTAGÓNICO

Michelle Renaud está más que contenta por su protagónico dentro del melodrama “Quererlo Todo”, en el cual también participa su pareja Danilo Carrera. La actriz comenta en exclusiva para EL DICTAMEN, que es una dicha poder hacer telenovela, ya que la mayor proyección que un actor o actriz puede tener, es en la televisión. Para Michelleha significado un gran reto en lo personal como en lo profesional, ya que tuvo que perderle el miedo a montar a caballo, pues así lo pide su papel actoral. En el plano personal, Renaud está feliz de que esté trabajando al lado de su pareja, ya que ha resultado un gran aliado para poder desarrollar mejor su personaje, mientras que con su pequeño Marcelo, ha podido convivir, ya que cuando hay oportunidad lo lleva a las grabaciones. “Quererlo Todo” se ha posicionado en el gusto del público, teniendo altos números de audiencia tomando en cuenta que está en un horario que no destinado a las telenovelas.



MANE DE LA PARRA ACTIVISTA DE LA COMUNIDAD LGBTI

Siendo uno de los que participara en el programa de ¿Quién es la Máscara? con el personaje de Quetzal, Mane de la Parra logró cautivar al televidente con sus interpretaciones, y fue con un mensaje en apoyo a la comunidad LGBTI que se ganó el reconocimiento de todos los espectadores y de los panelistas: “Siempre que hago un proyecto lo hago por alguna razón. A pesar de no ser miembro de la comunidad LGBT+ sí soy activista de ella, yo quería que esto fuera un mensaje de amor, de paz, de solidaridad, de inclusión” comentó.

El también actor esta que no cabe de alegría pues próximamente protagonizara la telenovela de Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia?, por lo que ya se encuentra en proceso de creación de personaje.



MELANI PFIRRMAN PRESENTA “ROSÉ”

La cantante internacional Melani Pfittman presentó en exclusiva con medios nacionales su sencillo “ROSÉ”, una cumbia urbana que alude al famoso vino francés y que nos sugiere momentos agradables en compañía de un ser especial que nos embriaga tal como la bebida. De la autoría de Melanie, Andreas Moss, Zashanell Guido y Alfonso Ordoñez, el múltiple ganador del Latin GRAMMY quien funge como productor, “Rosé” destaca con su letra bilingüe: “smooth operator got me feelin’ delicioso…this is just for fun, it’s a good venenoso”. “Rosé” es la canción perfecta para bailar, coquetear y buscar la calidez en pleno otoño. Es así como la cantante se sigue abriendo paso en la escena musical internacional.



LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

REIK se une a Christian Nodal para lanzar nuevo sencillo bajo el género regional mexicano, al parecer eso de fusionar voces y ritmos esta de muy de moda en la industria musical.



Emilio Osorio llega a los 18 años con novela en mano, el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos, cumplió la mayoría de edad y lo festeja con proyecto televisivo.