Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores es un gusto saludarlos como cada semana, estamos a nada de poner nuestro altar de muertos, debemos mantener vivas nuestras tradiciones.

DARKIEL, UN ARTISTA MUY VERSATIL

El puertorriqueño Darkiel presenta su último sencillo “Me Siento Bien”, canción y video musical que en colaboración con Shaggy y Maffio, ha alcanzado los 25 millones de views. Darkiel, mejor conocido por su actuación en la serie biográfica de Netflix “Nicky Jam: el ganador”, ha lanzado un sinnúmero de sencillos y videos que han sido respaldados por sus fans, entre estos “Ella me oculta”, “Aquí estás tú” (y el remix), “Si me apagan el sol”, “Móntate y zumba” y un lyric video del remix junto a J Alvarez “De una forma diferente”. Actualmente cuenta con más de 600 millones de vistas totales en su canal de YouTube. Por otra parte, ha logrado shows Sold Out en Latinoamérica y Europa; también su sencillo “Te llamé borracho” obtuvo certificación Oro y Platino por la RIAA, además durante la cuarentena, fue uno de los primeros artistas latinos en presentarse en la serie de conciertos de Billboard “Live-At-Home”. Con su constancia, disciplina y talento único, promete convertirse en uno de los grandes del género urbano fusionándolo con la actuación.



ELIDIAN, LA OTRA CARA DE LA CUMBIA

Hablar del género cumbia en nuestro país es tener como referente a los “Los Ángeles Azules” por ser los exponentes más importantes de nuestro país a nivel mundial. Hoy, la cumbia se reinventa con la fusión del rock y la electrónica para presentarnos un conjunto de sonidos que sin lugar a dudas será todo un éxito. ELIDIAN es el grupo conformado por tres hermanos que están triunfando y abriéndose paso de manera exitosa dentro de la industria musical. Hoy nos presentan “Así Soy Yo”, canción escrita por Horacio Placencia y que los ha colocado como una de las agrupaciones con mayor realce en el género. Diana, Elías y Valeria, saben la importancia de salir adelante en una industria que hoy es de las más afectadas por la pandemia, por lo que estar vigentes en redes sociales con música nueva, es vital para poder darse a conocer. Será en el 2021 cuando ELIDIAN presente un nuevo material discográfico que reúna todos sus éxitos de este año. ¡Mucha suerte!

DULCE, LA CANTANTE, TRIUNFÓ EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

Uno de los programas más exitosos de Televisa es ¿Quién es la Máscara?, reality donde celebridades de talla internacional se esconden detrás de un personaje para que un equipo de panelistas, con base a pistas e interpretaciones musicales, adivinen de quién se trata. El domingo pasado se descubrió uno de los personajes, “Medusa”, para dar a conocer que la cantante Dulce, es quien se encontraba debajo de esta mascara. En entrevista para EL DICTAMEN, se sinceró y comentó que le hacía muy feliz que la producción la invitara a participar. Por otro lado, reconoció la gran labor que hace todo el equipo para poder llevar a cabo un programa perfecto como lo vemos en la TV. La voz de Dulce es una de las más reconocidas a nivel mundial, sin embargo, el panel conformado por Consuelo Duval, Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita, no lograron adivinar.

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

* Arath de la Torre será quien interprete al doctor más famoso de los 80’s, Cándido Pérez; así lo dio a conocer Jorge Ortiz de Pinedo, productor de este proyecto que será parte de la barra de comedia de TELEVISA. ¿Le agrada la idea?

* Se dice que Yuri y Dulce no se hablan, los comentarios empezaron a hacerse después de que Dulce participará en ¿Quién es la máscara? y se notara una ligera tensión entre estas dos, de hecho, se dice que Yuri también podría tener problemas con el influencer Juanpa Zurita, compañero de la cantante dentro del panel de investigadores.

* Esta semana le dimos a conocer la muerte del estilista Daniel Urquiza, quien presentaba un cuadro de depresión y decidió quitarse la vida; o al menos eso es la versión oficial que se maneja, ya que otras versiones dicen que pudo tratarse de un suicidio.