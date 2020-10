Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores, es un gusto saludarlos como cada semana.

JAIME KOHEN, UN VIAJE SENSORIAL

Jaime Kohen presenta su más reciente sencillo “Otros Labios”, una canción muy especial para el cantante porque es parte del álbum “Espejos”, material discográfico el cual tiene 15 temas y con el que busca contar una historia sobre todos esos momentos románticos que tienen los seres humanos. Un viaje sensorial que busca tener un aprendizaje, en palabras del cantante, “llegar al aprendizaje final, que es que todas las relaciones y todos son unos espejos, los unos de los otros, que te dan una enseñanza de nosotros mismos”. El cantante mexicano presentará un espectáculo vía streaming, el cual no solo será un concierto, sino que a la vez tendrán una experiencia sensorial basado en una meditación guiada. Este evento será híbrido, es decir, contará con gente en el lugar del espectáculo además de todas aquellas que se conecten. Hoy por hoy, Kohen es considerado como uno de los cantautores más importantes del país.

LUIS ALBERTI, ACTOR DE TALLA INTERNACIONAL

Hoy en día, la industria fílmica es considerada por la sociedad como carente de actores y tramas importantes, sin embargo, podríamos estar ante una nueva ola de cine mexicano que impulse temas de interés social como a actores que pongan en alto nuestra cinematografía. Luis Alberti, actor mexicano, que en recientes días obtuvo el premio ARIEL como Mejor Actor por “Mano de Obra” y el cual platicó con EL DICTAMEN sobre este largometraje que actualmente está en cines y su participación: “Estoy feliz, honrado, agradecido por este premio que es un abrazo del gremio, lo cual significa algo muy importante para mi carrera”. “Mano de Obra” es una película protagonizada por Alberto y que enmarca las injusticias laborales y la falta de apoyo hacia la industria de la construcción. El largometraje narra la vida de Francisco, un albañil que trabaja en la construcción de una residencia en la Ciudad de México y que, durante un día laboral, su hermano sufre un accidente en la obra y muere. El meollo del asunto está cuando a la viuda se le niega una indemnización, cae en depresión y busca una salida alterna, lo cual lleva a Francisco a buscar justicia por su propia mano: “Este personaje me llegó hace dos años, no me lo esperaba porque inicialmente ya tenían otro actor, fue un regalo de la vida”, comenta Luis. Hoy es reconocido como uno de los mejores actores del país, lo cual, me llena de mucho gusto, pues es un talento que ha sabido manejar muy bien su carrera. Este proyecto cinematográfico fue aplaudido y reconocido por la gente más importante del cine en nuestro país.



CARLOS MORENO DE REGRESO EN TELEVISA Y CON INÉDITO PROYECTO

El productor Carlos Moreno regresa a Televisa para producir “Fuego Ardiente”, historia original de Martha Carrillo y Cristina García. Con este proyecto pretende regresar a Kuno Becker a los melodramas televisivos como parte del elenco principal; a quienes ya tiene confirmados es a Arturo Peniche, Laura Flores, Fernando Ciangherotti y Yolanda Ventura. Esta telenovela se grabará en Sonora, y la trama será con base a la producción del aceite de Olivo. El arranque en la pantalla chica será en febrero del 2021 en el horario de 6:30 de la tarde.

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

“Alguien tiene que Morir”, la nueva producción de Manolo Caro ya está disponible en Netflix, y a pocas horas de su estreno, la miniserie se volvió tendencia en redes sociales, pues al parecer a los espectadores les quedó mucho a deber tanto en trama como en la manera en la que dirigieron a los actores, mientras que otros la han aplaudido.

Justin Bieber lanza su nuevo sencillo “Lonely”, canción y video musical que aborda una etapa dura del cantante cuando este era un astro juvenil.