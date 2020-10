Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores, es un placer saludarlos como cada domingo; estamos en el último trimestre del año con una nueva modalidad de vida, disfrutemos cada momento de este 2020 y saquemos el mejor aprendizaje.

AGUSTÍN ARANA LISTO PARA “MI QUERIDA HERENCIA”

Agustín Arana se encuentra grabando los últimos capítulos de la segunda temporada de “Mi Querida Herencia”; el veracruzano hace mancuerna con el actor Luis Orozco, quienes dentro de la trama buscan hasta lo imposible para quedarse con la de herencia de los personajes de Roxana Castellanos y Paul Stanley. Para el veracruzano este proyecto es muy importante, ya que sale de su zona de confort para realizar comedia la cual no siempre es fácil, sin embargo, ha podido realizar un buen trabajo y en conjunto con la producción han logrado sacar una temporada exitosa, y esta segunda, promete ser exactamente igual de buena. Este sitcom arranca esta semana por Televisa.

MAURICIO OCHMANN BUSCA SER PAPÁ

Tranquilos lectores, el actor quiere ser papá en la película “Ahí te encargo”, largometraje que se estrenó el día viernes a través de una plataforma digital y que al día de hoy se encuentra en la lista de las 10 más vistas. Para el actor, este proyecto llega en un buen momento donde el confinamiento ha provocado que mucha gente la esté pasando mal, siendo esta cinta una manera de relajarse y pasar un buen rato en familia disfrutando del cine mexicano. “Ahí te encargo” es una producción de Traziende Films que está bajo la dirección de Salvador Espinosa, basada en el guión escrito por Tiare Scanda y Leonardo Zimbrón. El resto del elenco se conforma con actores de primera como: Mateo Gianini, Juan Martín Jáuregui, Verónica Bravo, Fernando Becerril, Moisés Arizmendi, Tato Alexander, Regina Reynoso, Mariana Cabrera, Monserrat Marañón, Verónica Langer, José Daniel Figueroa y Tiaré Scanda. Por cierto, al ser cuestionado respecto a la extinción del FIDECINE, el actor se mostró preocupado y lamentó que hayan quitado el apoyo a un sector que fue y es de los más dañados y marginados por esta pandemia; dice que continuará trabajando de la mano de grandes talentos para poder apoyar siempre la cultura y las artes en nuestro país.

DANIELA BOTERO, UN SUEÑO HECHO BELLEZA

No cabe duda que los sueños se cumplen y más si te esmeras en lograrlos; para la modelo internacional Daniela Botero, la vida le sonríe y es que a parte de su faceta como ‘top model’, la colombiana tiene una carrera en ascenso como actriz y, hoy nos presenta su personaje de “Lorena”, dentro de la serie “100 Días para Enamorarnos”, proyecto que se realizó para Netflix y que hoy es número 1 nivel nacional: “Lorena es un personaje que busca empoderar a la mujer, más allá de la belleza física, tiene una belleza en su poder de superación y de demostrar que se puede valer por sí misma…”, comentó. Para Daniela, este papel significa mucho en su carrera, pues en un principio creyó que no sería para ella: “Me encontraba en una pasarela en el Fashion Week en París, cuando mi agente me habló para poder hacer un casting; después de varias semanas, justo el día de mi cumple, me hablan para decirme que el personaje era mío…”. ¡Bravo por esta chica que tiene no solo una belleza física sino una gran luz interior!

YA DISPONIBLE EL NUEVO DISCO DE MELANIE C

El octavo álbum de “Sporty Spice” ya está disponible en varios formatos y en todas las plataformas de streaming. Melanie C ha comentado sobre el nuevo álbum: “Quería que fuera empoderador. He querido hacer un álbum que la gente quiera bailar pero que también lo escuchen y les de la misma esperanza y empoderamiento que yo he sentido”. Además de las plataformas habituales (Spotify, Itunes, Deezer) donde logró colocarse en el tercer lugar en México, puedes hacerte con una copia física desde su página web, y en varios formatos.

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

* Se viene fuerte pleito legal entre Aída Cuevas y su hermano Carlos y, es que al parecer los dimes y diretes se salieron de control y ahora es la nominada al Grammy quien lo acusa de violento, adicto y de tener negocios turbios.

* RBD regresa a la escena musical para un concierto el próximo 26 de diciembre y aunque sus fans están más que contentos, se confirmó que ni Poncho Herrera ni Dulce María estarían en dicho espectáculo, él por desinterés en la “cantada” y ella por su embarazo. Hay que recordarle a Poncho que su carrera internacional se debió a esta agrupación, no a sus comerciales para un sistema de cable.