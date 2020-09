Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores, es un gusto saludarlos como cada semana y muchas gracias por sus mensajes de felicitación de cumpleaños.

CHUCHO RIVAS TE INIVTA A SU “HOGAR”

El cantante Chucho Rivas presentó esta semana su más reciente sencillo “Hogar”, una canción que evoca a esas personas que se vuelven importantes para nosotros y encontramos en ellos ese hogar emocional que nos hace sentir maravillosos. El mexicano se muestra contento con el resultado de este sencillo, ya que a pocas horas de su lanzamiento, superó los más de 100 mil views en redes sociales, posicionándolo como uno de los favoritos dentro de la industria juvenil. “Amarte y Perderte”, su primer material discográfico, le abrió las puertas al oriundo de Mazatlán al extranjero; su música fue bien recibida en Centro América. Definitivamente estamos frente a un nuevo talento internacional, que sin duda, será un buen exponente del pop para estas nuevas generaciones.

ANDRÉS PALACIOS FELIZ POR EL RESULTADOS

Andrés Palacios se encuentra feliz de ver el resultado que ha tenido la telenovela “Imperio de Mentiras”; para el chileno ha sido una gran aventura poder trabajar al lado de grandes actores que hacen posible que este melodrama sea todo un éxito. Bajo la producción de Giselle González, este proyecto es un remake de una telenovela turca, sin embargo, está adaptada a nuestros tiempos, lo que hace aún más interesante la historia. Andrés Palacios platica que en breve comenzarán las escenas de besos y caricias con Angelique Boyer, que se encuentra tranquilo porque todo el equipo de producción toma las medidas preventivas para evitar algún contagio de COVID. El actor recibe mensajes positivos de Brasil, Paraguay y distintas partes del mundo por su personaje “Leonardo” dentro de esta trama, por lo que se encuentra feliz de saber que su trabajo está gustándole a la gente.

DE LAS CHOAPAS PARA EL MUNDO

Esta nota me llena de gozo y es que no hay nada que me alegre más que poner mi granito de arena para que talento veracruzano se dé a conocer. Pablo Infante, Daniel Sanson y Diego Malek, este último de origen panameño, presentaron “FELINA”, tema musical con el cual los veracruzanos se internacionalizan de la mano de Diego Malek. Este tema del género reggaetón, se ha posicionado de muy buena manera dentro de la música local, nacional e internacional; la colaboración con el cantante Diego Malek se dio gracias a la amistad que tienen desde hace años, siendo también un parteaguas para “DIMA” como se le conoce a Diego dentro de la industria, ya que es su primer video musical en colaboración con otros cantantes. Dentro de los proyectos de este trío está seguir haciendo música de manera independiente y no descartan volver a trabajar juntos en algún nuevo tema musical.

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

* Tras darse a conocer que Lorena Herrera tenía bronconeumonía por influenza, es en redes sociales donde corre el rumor que realmente lo que tiene es COVID por no haberse cuidado; hasta el cierre de esta edición la actriz no ha había comentado nada al respecto.

* Se dice que el actor Sergio Basáñez sostiene una relación con un actor porno; el también actor está en el ojo de huracán pues su pareja es 17 años menor que él… ¿Será?

* Vicente Fernández Jr. comentó a los medios que sí tiene planeado casarse con su pareja Mariana González Padilla, de concretarse, la boda sería en el 2021, ya que haya pasado toda esta cuarentena. Por cierto, bien dicen que para el amor no hay edad y más cuando se tiene una buena cartera forrada de billetes… ¿no?