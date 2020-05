Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores es un gusto saludarlos como cada semana; debemos seguir guardando sana distancia, así es como podremos pronto volver a estar juntos.

MELANIE C ESTRENA ‘BLAME IT ON ME’

“Blame It On Me” es el nuevo sencillo que Melanie C, la popular Sporty Spice, estrenó esta semana, logrando obtener los primeros lugares en las listas de canciones digitales a nivel mundial, siendo número 1 en España, mientras que en México logró un número 4, la cual durante este confinamiento ha trabajado duro para seguir realizando la promoción de su nueva música que será parte de su nuevo trabajo discográfico. Esta nueva era de reconciliación con su pasado, que comenzó con “High Heels” y continuó con “Who I Am”, “Blame It On Me” resulta ser un potente tema pop y muy electrónico en el que habla de cómo defenderse de una relación tóxica. Abrazando el Girl Power y convertida en un personaje del Tekken, Mel C también presentó un videoclip que nos deja un buen sabor de boca mientras esperamos su nuevo disco que llegará en Otoño.

JENNY GARCIA DE AZTECA A TELEVISA VERACRUZ

Jenny García está ‘de manteles largos’, se estrena como conductora del programa PXSports, donde pondrá a prueba su destreza para los deportes. La emisión será transmitida a través de la señal de Televisa Veracruz todos los domingos a las nueve del a noche. La ex titular del cuerpo de baile de ‘Venga la Alegría’, programa de Tv Azteca, inicia una nueva faceta dentro de su carrera siendo la titular de este proyecto de deportes extremos, la también modelo recorrerá distintas partes de la República Mexicana e incluso del mundo, en busca de los mejores eventos deportivos.

GABRIELA ROEL PERSONIFÍCA A LUPITA DALESSIO EN BIOSERIE

Regresa a Televisa la bioserie de Lupita Dalessio, la cual fue protagonizada por Mariana Torres y Gabriela Roel. Es Gabriela quien en exclusiva para EL DICTAMEN platica de su experiencia de haberle dado vida a esta gran cantante: “Fue un reto para mi carrera, desde aprender a agarrar un micrófono, hasta tratar de cantar sus canciones”. La actriz resalta el gran cariño con el que se produjo esta producción, ya que todo el equipo hizo un gran trabajo grabando a marchas forzadas para que estuviera lista a tiempo: “Fue una producción que se hizo con mucho amor, desde camarógrafos, la gente de vestuario, el elenco…”, detalló. Gabriela Roel es una de las actrices más importantes de México y con su interpretación de la “Leona Dormida”, su trabajo actoral es aún más aclamado por la crítica.

ALEX RAMZ ESTÁ DE REGRESO EN LA ESCENA MUSICAL

Tras dos años de ausencia el cantante Alex Ramz estrenará su más reciente sencillo “Tan Solo Por Ella”, una mezcla de ritmos latinos actuales con el cual sellará su regreso al mundo del espectáculo buscando volver a posicionarse dentro el mundo de la música. Alex Ramz es un cantante mexicano que comenzó desde muy chico su carrera con la música, logrando posicionarse como uno de los talentos musicales juveniles más importante de nuestro país. “Tan solo por ella” se lanzará el próximo 26 de junio y se sumará a su repertorio de canciones que ya se encuentran en las diferentes plataformas digitales. Dentro de su carrera artística, Alex ha destacado por ser un cantante versátil, su talento lo ha llevado a pisar los escenarios importantes de México. En el 2016, su disco “En Vivo”, estuvo dentro el top 20 de los más vendidos en una plataforma de streaming.