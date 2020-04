Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores, es un gusto saludarlos como cada semana. Sé que la contingencia nos impide realizar actividades cotidianas, pero aprovechen para estar en casa y retomar la plática familiar, las actividades entre padres e hijos.

VALENTINA FLUCHAIRE EN EXCLUSIVA PARA EL DICTAMEN

Me llena de mucha alegría traerles esta breve entrevista con una mujer que ha puesto en alto el nombre de México en los certámenes de belleza. Valentina Fluchaire, Miss International Queen 2020, platica en exclusiva con nosotros de cómo fue su preparación para convertirse en la primera chica ‘trans’ mexicana en ganar un certamen de belleza internacional. Al cuestionarla sobre cómo llegó a este certamen de belleza: “Todo esto llega cuando yo tenía 16 años, y a pesar de que estaba aún muy chica, siempre tuve el sueño de participar en un certamen de belleza, y bueno, se cumplió. Sobre la preparación: “Fue muy ardua, lo más importante fue romper la barrera del inglés, desde pequeña es un idioma que he estudiado, pero ahora, el reto era tenerlo como una segunda lengua. Además tomé clases de ballet, expresión corporal y todo lo que requiere una reina de belleza”. Al escuchar su nombre como ganadora, le vino a la mente: “Mi familia, mis amigos, creo que fue y es gracias a ellos que yo llegué tan lejos, siempre me alentaron a seguir mis sueños, estuvieron presentes en cada momento de esta aventura”. Y qué sigue para Valentina ahora que es una reina de belleza: “Alentar a nuestra gente, luchar por la igualdad y nuestros derechos, hay quienes dicen que soy un ejemplo a seguir, yo creo que el ejemplo que puedo dar es el de jamás detenerse y seguir luchando por ser felices”. Sin lugar a dudas, Valentina es un parteaguas en nuestro país, hoy, su imagen se vuelve un estandarte para la sociedad trans de México. ¡Felicidades!

ARMANDO “EL MUÑECO” GONZÁLEZ ROMPE EN LLANTO POR CORONAVIRUS

El modelo se sinceró a través de sus redes sociales y dio a conocer que sus papás y todos sus hermanos contrajeron coronavirus; el también actor rompió en llanto al comentar que su papá se encuentra muy delicado de salud, ya que está entre la vida y la muerte, de igual forma, detalló que uno de sus hermanos de más 60 años, también estaba grave en el hospital. Alentó a la sociedad a creer en esta enfermedad y a no salir de sus casas, hasta el cierre de esta edición sus familiares seguían en el hospital.

LINDSAY LOHAN ESTÁ DE REGRESO

Todo mundo merece una segunda oportunidad, o puede que han sido varios intentos fallidos en los últimos años, pero lo cierto es que Lindsay Lohan está de regreso en la música, y después de sorprender durante la semana con preventivos en sus redes sociales, la chica está de vuelta con “Back to me” y es que después de borrar todas las publicaciones en su cuenta de Instagram, ha dado a conocer la canción después de 12 años de ausencia, tema con el que se menciona cómo ha superado todos sus escándalos y adicciones: ‘Solía culparme cuando todo se descontrolaba. No puedo pensar demasiado en lo que dicen. Y ahora estos domingos son como lunes. Sé que bebo mucho, pero está bien”. “Mi vida está llena de páginas rotas. He sido débil, es contagioso. Pero estoy volviendo, volviendo a mí. Ahora sé que todo cambia. Las cosas difíciles se vuelven básicas”. “Cuando la vida se vuelve complicada y la mente oscura, me recuerdo a mí misma que nunca es tarde. Porque sé que he me he pasado mucho, y ahora sé que quiero dejarlo atrás. Es fácil, nos vamos”.

REIK APOYANDO

Reik se suma a la lista de famosos que han utilizado sus redes sociales para cantarle a sus fans, la agrupación hizo un concierto acústico para más de 25 mil personas, demostrando que son de los grupos musicales más queridos de México.

KARLA HOLT LANZA NUEVO SENCILLO

El talento de Karla Holt te acompaña en esta cuarentena, la cantante lanzó “Gracias por Rendirte”, canción que habla de los valores, del empoderamiento de la mujer y el desamor. El nuevo sencillo sigue marcando el estilo de Karla con un enfoque pop-urbano, su video es de los más vistos en las plataformas digitales, por lo que en esta contingencia no te quedes sin disfrutar de su voz y sus canciones.