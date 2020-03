Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores, un gusto saludarlos como cada semana. El Covid19 es una realidad, los invito a seguir resguardados en casa y tomar las medidas de prevención, si tiene que ir a trabajar, desinfecte constantemente sus manos y su área de trabajo, recuerde que el virus puede manifestarse hasta dos días después, por ningún motivo toque su rostro.

MELANIE C LANZA NUEVO SENCILLO Y VIDEO TITULADO ‘WHO I AM’

La ícono pop internacional, Melanie C, regresó con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Who I Am”, del que también compartió el video, revelando un significado más profundo y biográfico al detallar los capítulos de su carrera con imágenes desde la era de Spice Girls a su inicio como solista con “Northern Star”, y llegando al presente: “Who I Am” es una canción muy personal y de reflexión. Es sobre cómo he cambiado y me he desarrollado en mi vida. Entre más valor encuentro, más he sido capaz de expresarme y crecer en la mujer que soy ahora”. El 2020 ve a una mujer que ha regresado al escenario global del pop bajo sus propios términos, una voz esencial en el discurso moderno de la depresión, la positividad del cuerpo y la comunidad LGBTQ, su influencia nunca ha sido tan evidente. Y ahora, justo a 20 años de su debut solista, Melanie parece estar evolucionando su sonido al mismo tiempo que echa un vistazo a sus raíces. Con más de 100 millones de discos vendidos, Melanie C, quien después de un gran 2019 en el que se reunió con las Spice Girls en una gira, además de tener presentaciones con Sink The Pink con la canción “High Heels”, escrita especialmente para las fechas de Pride, recientemente presentó a Billie Eilish, quien resulto ser su admiradora, con un BRIT Award para International Female Solo Artist, por lo que todo está listo para que ‘Who I Am’ sea escuchado al ya estar disponible en todas las plataformas; en algunos países logró obtener el número uno de las listas, mientras que en México entro directo a la sexta posición.

FERNANDO CARRILLO PODRÍA LLEGAR AL MATRIMONIO ESTE 2020

Fernando Carrillo ha encontrado “su verdadero amor” o eso dice él; en entrevista con medios de comunicación, el actor detalló que fue en Tulum, lugar donde radica actualmente, que conoció a su gran amor y que incluso podría ser que con esta mujer llegue al matrimonio. El galán de novela dejó en claro que su nueva pareja ha sido un gran motor en nuestro país, ya que él se encontraba triste por no poder ver a su hijo, sin embargo poco a poco ha podido salir de su depresión gracias al apoyo de su prometida. El venezolano dijo que es la primera vez que piensa en boda por lo que está valorando unir su vida en matrimonio.

WAPAYASOS HACEN EL “AMOR CHIQUITO” CON CEPILLÍN

Los Wapayasos siguen en ascenso y demuestran que no solo son chicos talentosos para el baile, sino también para la cantada, y es que si bien los inicios de esta agrupación fue la música infantil, su versatilidad les permitió también abrirse paso en los shows para adultos teniendo un éxito rotundo. Ahora los musculosos jóvenes liderados por su manager Marteen Ortega, nos presentan su nuevo sencillo “Amor chiquito”, en el cual participa Cepillín. En entrevista exclusiva para EL DICTAMEN, Brandon Castañeda, uno de los Wapayasos, nos platica de la experiencia de haber colaborado con el payasito más famoso de México: “Fue una experiencia maravillosa, todos en la agrupación lo admiramos y crecimos con sus canciones, quién no ha cantado “La feria de Cepillín” o quién no le han puesto Las Mañanitas cantadas por él… nosotros somos un grupo que fomenta los valores en los niños con base a nuestras canciones, y es un honor que Cepillín sea parte de nuestra historia con los más pequeños del hogar”. Sin lugar a duda, los Wapayasos Horripicosos han sabido ganar terreno en el ámbito artístico y esto ha sido gracias a que más allá de ser chicos musculosos, son chavos sencillos que les apasiona lo que hacen.

LAS RÁPIDAS DE ACIDO

* Grettell Valdez mostró a través de su cuenta de IG, la angustia por no poder ver a su hijo por 15 días, esto debido a que el joven adolescente se encontraba con su papá Patricio Borghuetti y este diera positivo en la prueba del coronavitus.

* Rosie Rivera, hermana de la desaparecida Jenni Rivera, detalló a un medio nacional que su hermana en vida, le comentó que en algún momento le hubiera gustado que Maribel Guardia la interpretara en un proyecto cinematográfico, por lo que no descartan en hacerle la oferta ahora que se encuentran sufragando la cinta de Jenni Rivera.

* DRIMS “Si No Encuentro Palabras” es el primer lanzamiento del año para la banda y también forma parte de su próximo disco y primero lanzado con Universal Music En Medio Del Jardín; a diferencia de la energía de los anteriores sencillos, esta canción es una balada romántica muy triste, es un tema de ruptura donde DRIMS viaja por etapas como la negación para llegar al momento donde se acepta que todo terminó, duela o no. La letra está inspirada en historias cercanas y es una dedicatoria a las mujeres fuertes de todas las época; el video para acompañar el sencillo está inspirado en el cine Mexicano de los años setenta y cuenta una historia de amor prohibido donde las clases sociales lo hacen imposible.