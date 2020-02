Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores, es un gusto saludarlos como cada semana. Estamos listos para el Carnaval, así que no se pierda todos los detalles a través de nuestras redes sociales y el diario, ya que tendremos los pormenores de los conciertos masivos, coronaciones, famosos, y demás.

LALO BRITO ESTRENA “BOHEMIA PERSONAL”

Lalo Brito arrancó el año con proyecto musical, el cantante presentó el pasado viernes su sencillo “Serenata en la noche”, el cual se desprende su álbum “Bohemia Personal”. En palabras del cantante, este material que ya está disponible en todas las plataformas digitales, se encuentra basado en la cultura mexicana, como también en vivencias de amor y desamor; lo integran ocho canciones con las que el también actor pretende seguir abriéndose camino en el mundo del música, compaginándolo con la actuación. Lalo Brito es de los pocos talentos mexicanos juveniles que ha sabido mantener una carrera sólida y en ascenso, esto gracias a su talento y carisma. Pueden seguirlo en sus redes sociales para que sepan todo lo que está realizando.

SYLVIA PASQUEL Y ROCÍO BANQUELLS JUNTAS EN OBRA DE TEATRO

Las hermanas y primeras actrices Sylvia Pasquel y Rocío Banquells, estarán juntas por primera vez para la obra de teatro “ROSA DE DOS AROMAS”, un texto escrito por el dramaturgo Emilio Carballido. La producción que corre a cargo de Rubén Lara, cuenta con la dirección de Hugo Arrevillaga, quien pretende crear una obra de teatro llena de matices que cautiven al espectador. La puesta en escena sigue en producción, sin embargo ya cuenta con más de 40 fechas vendidas en toda la República Mexicana, lo que la proyecta como una de las obras más esperadas del año.

ALEJANDRO GOU PRESENTA “LOS POLINESIOS JUMP”

El “rey midas” del teatro, Alejandro Gou, presentó el pasado viernes su nuevo show “Los Polinesios Jump”, un nuevo espectáculo multimedia con el que vuelven a los escenarios los famosos youtubers. A petición de más de 50 millones de fans, JUMP es un nuevo concepto de entretenimiento en vivo y sin precedentes en el cual se mezclan la realidad física con la tecnología y los sueños con la vanguardia. En este proyecto prometedor, “Los Polinesios” prometen adentrarnos en un universo nuevo donde la innovación, el futuro y la música se encuentran. En breve comenzarán con la gira nacional para después dar paso a su gira por América latina.

ROCÍO GARCÍA, UNA ACTRIZ EN ASCENSO

La actriz argentina radicada en México, ha sabido abrirse paso en el ámbito artístico en nuestro país, actualmente Rocío participa en la serie “DIABLERO” en su segunda temporada y la cual le ha dado fama internacional pues no solo es de las más vistas en México sino también en Europa y Estados Unidos. La también conductora ha participado en cine con la película “No Manches Frida 1 y 2” y “¿Qué culpa tiene en niño?”. Rocío García ha sabido tener una carrera estable dentro de la industria, la que la ha llevado a ser una de las actrices más versátiles del medio. La argentina también fue conductora de FOX SPORTS, dándole un giro a su carrera actoral para darle pase a la conducción. Actualmente está colaborando en varios proyectos para el canal de Distrito Comedía.

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

* Joaquín Sabina salió bien de la operación a la que fue sometido por un derrame cerebral, el cual fue resultado de una aparatosa caída durante uno de sus conciertos.

* “Vecinos” presentó su séptima temporada, la exitosa serie de comedia de situación que narra las relaciones y jocosos conflictos de un grupo de inquilinos, que conviven en un edificio de departamentos, arranca hoy en la televisión mexicana, con nuevos personajes y algunos que están desde la primera temporada. Esperemos que tenga el rating de hace años.

* Litzy dio a conocer que su salida del 90’s Pop Tour fue porque los hermanos Borovoy la corrieron. La cantante se sinceró con “el Escorpión Dorado”, y dijo que no entendió jamás porque tomaron la decisión de que ella no continuara en el proyecto. Qué pena que Ari este siendo quemado por sus bajezas y no alabado por crear grandes proyectos.