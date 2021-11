Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores es un gusto saludarlos como cada semana…

OMAR CHAPARRO TRIUNFA EN LA MÚSICA

Trabajando en llevar música diferente y divertida, Omar Chaparro ha podido ir logrando uno de sus más grandes sueños que es tener un lugar muy especial en la música, pues su tema “Las locuras mías”, en colaboración con Joey Montana, ya tiene alrededor de 10 millones de views en el videoclip y se posicionó en el primer lugar en la lista Regional Mexicano y General de Monitor LATINO en México. Sin duda este logro para la carrera de Omar lo motivará a seguir estrenando canciones únicas en la industria, los cuales se volverán un éxito más en esta carrera musical tan esperada por sus fans.

ÁNGELA AGUILAR ESTRENA DUETO AL LADO DE JESSE & JOY

Ángela Aguilar estrena el videoclip de su tema “Ella qué te dio” con Jesse & Joy y brilla en la semana de Latin Grammy, el cual se desprende de su disco “Mexicana Enamorada”, siendo una melodía romántica de desamor donde Ángela y el dueto relatan una decepción en la que el amor de su vida se aleja por irse con alguien más, dándole un toque único y muy especial gracias al talento y carisma que posee la joven. A la par del lanzamiento de este nuevo videoclip, Ángela Aguilar participó en la cena de “Person of the year” en la que se homenajeo a Rubén Blades, correspondiendo a la joven el tema “Ligia Elena”, siendo la única cantante mexicana invitada, además fue la encargada de entregar el Premio “Mejor Nuevo Artista”, a la ganadora Juliana Velázquez, esto durante la ceremonia oficial de Latin Grmmys en Las Vegas, escenario en el que la familia Aguilar se presentó en una noche más de “Jaripeo sin Fronteras”, mismo que desde hace días ya tiene sold out.

RICARDO ARJONA ESTRENA “FLUYE”

“Blanco y Negro” se asoma como la apuesta más atrevida de Ricardo Arjona defendiendo dos de los mejores discos de su carrera grabados en los emblemáticos estudios Abbey Road. Su segunda parte, ‘Negro’ incluye seis nuevas canciones escritas y grabadas en plena pandemia más ocho temas grabados en Londres. Catorce canciones inéditas compartidas una por semana. Hoy es el turno de “Fluye” la séptima canción que da a conocer de su nuevo álbum.

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

Mon Laferte y Mane de la Parra postean una historia donde recuerdan su paso por “La Casona”, antro icónico del puerto de Veracruz en la primera década de los 2000.





Luis Fernando Peña arrancó proyecto con TV Azteca donde tendrá que demostrar sus dotes de baile para ganar dinero y así apoyar a una familia. ¿Será que si baila?

Gael García Bernal deberá recibir el 40 por ciento de las ganancias del whisky Jhonnie Walker, que hace 10 años usó su imagen sin autorización. Esto, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgara un amparo al actor. Se dice que la cifra asciende a millones de pesos.