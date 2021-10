Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores es un gusto saludarlos como cada semana…

LLEGA EL FESTIVAL DE MÚSICA DE MORELIA

Es momento que la música nos una nuevamente con el Festival de Música de Morelia en su trigésima tercera edición, en donde se contará con la presencia de 5 países invitados (Austria, Colombia, Francia, Rusia y México); se realizarán 30 conciertos de manera híbrida a través de las redes sociales del Festival de Música de Morelia MBJ. Ricardo Bernal Vargas, presidente del Consejo Directivo, mencionó sobre la importancia de llegar a diferentes países: “El festival de música siempre ha buscado llevar lo mejor de concierto; con la pandemia hemos llegado a nuevos públicos, no solo en México, sino en otras partes del mundo como Francia, España, Estados Unidos y Latinoamérica”. Grisel Tello Pimentel, presidenta honoraria del Festival, comentó que es uno de los más importantes a nivel nacional e internacional, además de que promueve en los diferentes municipios el acercamiento a la música a los niños, adolescentes con más vulnerabilidad. Además de los conciertos que año con año se realizan, Verónica Bernal Vargas, directora, menciona la realización de talleres didácticos para niños de la casa hogar EMAUS, de las tenencias de Jesús del Monte y de Tiripetio; para el festival es importante fomentar el arte a través de la música a nuestros niños y de la mano de nuestros artistas invitados podremos lograr este objetivo. En la rueda de prensa estuvieron presentes Gabriela Molina Aguilar, Secretaría de Cultura de Michoacán; Roberto Monroy García, Secretario de Turismo de Michoacán; Fátima Chávez Alzaráz, Secretaría de Cultura de Morelia; Thelma Aquique Arrieta, Secretaría de Turismo de Morelia.

ERNESTO LAGUARDIA DE REGRESO A LOS MELODRAMAS

El actor Ernesto Laguardia está de vuelta con la telenovela “Contigo sí” de Nacho Sada: “Estoy muy contento de poder formar parte de este melodrama, realmente vale mucho la pena, agradezco a Nachito Sada por la oportunidad de volver a hacer telenovelas y más de la mano de un gran amigo como lo es él”. El actor será pareja de Carina Ricco y padre de Brandon Peniche, quien es uno de los protagonistas. Este proyecto es un remake de “Viviana”, telenovela que hicieran Lucía Méndez y Héctor Bonilla; en esta nueva versión, serán Alejandra Robles Gil, Danilo Carrera y Brandon Peniche quienes lleven los roles protagónicos. Ernesto Laguardia detalla un poco de lo que veremos: “Tocamos el vacío que generan las redes sociales, los suicidios, las drogas, el maltrato a la mujer, el poner a los niños a trabajar a temprana edad. Tiene una responsabilidad social, no nada más es entretener”. Mañana arranca este melodrama el cual pretende continuar con el buen rating que le dejaron sus antecesoras.



TANIA RINCÓN AL PROGRAMA “HOY”

Tania Rincón es la nueva conductora del programa “HOY”, matutino de Televisa, así se dio a conocer el pasado viernes durante la emisión. La ex conductora de Azteca pasó a formar parte de las filas de Televisa para participar en la emisión de Guerreros 2020, reality de competencia que fue transmitido por el canal cinco. Después estuvo de invitada en el matutino, lo que causó furor en redes sociales, pues Rincón se desenvolvía muy bien. Ahora los comentarios de la gente se han vuelto realidad y será a partir de mañana cuando Tania se incorpore como una de las conductoras principales.

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

Lyn May podría abrir su cuenta de only fans, así lo dio a conocer en una rueda de prensa; al parecer la ex vedette está convencida que es una buena manera de ganar dinero rápido. ¿Se suscribiría?

El exitoso grupo británico Spice Girls anunció este miércoles un acuerdo con el grupo Universal para gestionar los derechos de sus futuras giras y para la comercialización de sus productos a nivel global, poco antes de que en noviembre cumpla 25 años su álbum debut, ‘Spice’.



Selena Gómez y Chris Evans podrían tener una relación amorosa, esto después de que gente en redes sociales se percataran de que los dos han estado juntos en diferentes momentos últimamente, hasta ahora ellos no han comunicado nada sin embargo ambos se siguen en redes sociales.