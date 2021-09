Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores es un gusto saludarlos, quiero externar mi felicitación a EL DICTAMEN por 123 años de informar a Veracruz, de ser un líder de la noticia. Gracias Bertha Ahued Malpica por permitirme ser parte de la familia desde hace 5 años.



“LA CHUPITOS” DEJA DE EXISTIR

No, no se espante, lo que pasa es que Liliana Arriaga, quien hace a la “La Chupitos”, dio el paso a la pantalla grande y fue precisamente sin su divertido personaje. “Chilangolandia” es una comedia que llega a las salas de cine con una historia muy peculiar y que plasma el día a día de un mexicano. Para este filme, dirigido por Carlos Santos, Liliana tuvo el reto más grande de su carrera, salirse del personaje que ha interpretado por más de 20 años: “Primero había dicho que no, porque no quería hacer nada sin Chupitos, el casting lo hice sin ganas y bueno, al final de cuentas quedé. Creo que es un parte aguas para mi carrera, ya que me hace explotar realmente mi talento como actriz y estoy segura que después de esta experiencia, vendrán muchas más”. Siendo este su primer protagónico en la pantalla grande, Arriaga está más que contenta y agradecida: “Me siento muy agradecida con Carlos por permitirme hacer algo diferente, me ayudó mucho la confianza también de mis compañeros, de mi esposo y de la gente que me decía puedes lograrlo”. Este domingo no dejen de disfrutar del cine mexicano, recordemos que para el séptimo arte, es vital el primer fin de semana.

CAMILO SÉPTIMO PRESENTA “CONTRACORRIENTE”

Antes de despedir el 2021, Camilo Séptimo cerrará el año con siete tracks que formarán parte de su nuevo disco “ECOS”, de los cuales se desprende “Contracorriente”, nuevo sencillo que cuenta con la participación de Ximena Sariñana. Los riffs de guitarra y sintetizadores aportan texturas, que junto a una base rítmica sólida, envuelven la voz de Manuel “Coe” y Ximena Sariñana, haciendo la combinación perfecta de un pop alternativo y un sencillo para enamorarse. Producida por Luis Jiménez y grabada en The writing room, representa el nuevo sonido que Camilo Séptimo está trabajando para el resto de las canciones que formarán parte de este álbum.

JOSI CUEN PRESENTA “LO QUE TÚ ME PIDAS JALO”

Teniendo como meta estar presente en el gusto musical de sus fans, Josi Cuen estrenó su segundo sencillo titulado “Lo que tú me pidas jalo”, tema autoría de Aaron Martínez “La Pantera” y que viene incluido en dicho material; la letra habla de una relación en construcción para volver a estar juntos y perdonar los errores del pasado.



LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

Celia Cruz, quedará inmortalizada en un juguete, esto lo dio a conocer la marca Mattel pues en el 2022, Barbie lanzará una muñeca con la imagen de Celia Cruz en el marco de la conmemoración del mes de la Herencia Hispana.

Este jueves fue compartido el tráiler de “Nightmare Alley”, la nueva película de Guillermo del Toro, un proyecto que el cineasta mexicano había buscado durante los años 90 y que no ha podido hacer realidad hasta bien entrado el siglo XXI.

“My Universe” será parte del nuevo larga duración de Coldplay, el esperado Music of the Spheres, el cual ha promocionado desde los primeros meses de este año. Por otro lado, la banda ha confirmado que esta nueva colaboración junto al grupo surcoreano se lanzará el próximo 24 de septiembre.