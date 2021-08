Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores, es un gusto saludarlos como cada semana.

DANIEL, ME ESTÁS MATANDO PRESENTAN “HOY NO”

Daniel, me estás matando, es el dueto conformado por Daniel Zepeda e Iván de la Rioja, el cual está creciendo como la espuma y en esta ocasión lanzan su sencillo “Hoy no”, al lado de Mon Laferte. Considerados como los nuevos boleristas del género, lanzaron durante la pandemia el álbum “Grandes Éxitos del Bolero Glam”, Vol. 1, con el cual se han dado a conocer como un referente joven del Bolero. “Hoy no”, es una canción de amor y desamor que escribe Daniel y que en el video musical aborda una historia de dos hombres que pelean por el amor de una mujer.

LA GUSANA CIEGA PRESENTA “EMPEZAR DE CERO”

Una de las bandas icónicas del rock alternativo mexicano está de regreso, con un tema nostálgico que refleja todas esas sensaciones que se vivieron mundialmente durante la cuarentena, con sonidos que remontan a los inicios de la banda con sonidos clásicos de los 80´s. “Empezar de cero” es el primer corte de lo que será el álbum “1021” de La Gusana Ciega, quienes nos dejan caer lentamente en la Sala de Tele, en modo contemplativo y cuestiona su existencia y explora el deseo de reinvención, de empezar de cero. Es el primer vistazo a lo que se ha creado en cuarentena, grabado a distancia en su mayoría, abre el telón y la primera escena está pintada de sonido que remite al punk pop de los 80´s contrastando la energía de la base rítmica con pasajes y sonidos que nos hacen pasar de la luz a la sombra y de regreso a la luz.



PATY NAVIDAD SE RECUPERA DE COVID Y DEJA EL HOSPITAL

Tras algunos días internada por complicaciones derivada de COVID-19, Paty Navidad salió del hospital el pasado viernes, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales donde también ya dejó claro que “si cree ahora en el virus”: “Vamos saliendo de esta enfermedad, mi salud va mejorando, cuídense mucho que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo”, detalló. Recordemos que fue duramente criticada por decir que todo se trataba de un plan de las grandes esferas de poder que predominan en el mundo y que no existía ningún tipo de virus, además de alentar a la gente a no vacunarse, pues decía que esto era parte de una conspiración.



LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

Alfredo Adame vuelve a estar en el ojo del huracán, ahora al decir que ofrece una jugosa recompensa por quien le diga el paradero de Laura Bozzo, quien hoy es prófuga de la justicia. ¿Será que si pague?

Vicente Fernández dejaría el hospital para seguir recuperándose en su rancho, esto tras presentar mejoría en su estado de salud.

Elton John sorprendió a algunos comensales de un restaurante de Italia, tras subirse a cantar una de sus canciones, aunque primero se dijo que esto habría sido en un restaurante de las playas de Baja California, después se confirmó que no había sido ahí.