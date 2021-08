POR: Emmanuel Sagaón/Colaborador

JNS ESTRENA SENCILLO PARA TV

La agrupación JNS es la intérprete del tema oficial de esta 4ta. temporada de “Esta Historia Me Suena”. Durante la presentación virtual, la productora Genoveva Martínez externó que ha sido un gran logro para ella mantener este proyecto durante cuatro años, pues reconoce que hoy en día no es fácil mantener la atención del público. En su opinión, la combinación entre música y una buena trama han sido la clave de su éxito: “Pensar en JNS para ser parte de este proyecto fue una gran idea, son unas chicas talentosas, queridas por todos y la canción no pudo estar en mejores voces”. JNS celebró que poco a poco vayan saliendo nuevos proyectos que les permitan seguir vigentes a pesar de la pandemia que estamos viviendo.

KINKY PRESENTA “BYE BYE”

Desde el 2019, Kinky ha lanzado música inédita que ha sorprendido a sus fans, tal es el caso de “Llena de mentiras”, “Solo tú”, “Que retumbe” y “Se acabó”. A estos temas hoy se une “Bye bye”, producido por la banda. En exclusiva para El Dictamen, la agrupación platicó: “Nos gusta trabajar con Nate Donmoyer porque nos da ese sonido electrónico y al mismo tiempo incorpora los elementos acústicos y orgánicos que caracterizan a Kinky. Esta canción es muy electrónica y pudimos hacer experimentos con los sintetizadores para resaltar los sonidos”, cuenta Ulises Lozano. “Gran parte del proceso musical de ‘Bye bye’ comienza creando sonidos grandes que definen una dirección y motivo de la canción. Una mezcla electrónica y percursiva con urgencia de tocar en vivo”, anexa Carlos Chairez. De esta manera la Máquina Regia calienta motores para dar a conocer, en el año 2022, un ambicioso proyecto con el que celebrará su extensa trayectoria.

CAROLINA ROSS CRECE DENTRO DE LA MÚSICA

Carolina Ross, sorprende a la industria musical presentando su sencillo “Apuré Mi Café” en versión mariachi. Consolidada como uno de los pilares del género pop/regional mexicano con mayor presencia en internet. Junto a este lanzamiento, Ross se convierte en la imagen de la portada de la plataforma digital Spotify para la campaña EQUAL (México), en honor al empoderamiento mundial de las mujeres en la industria. EQUAL, (Mujeres en altavoz) es el programa global que fomenta la equidad de las mujeres en la música. Cuenta con programas hermanos que abarcan más de 50 países, desde Japón hasta Argentina, Polonia y el Reino Unido. El programa está diseñado para aprovechar el poder de la plataforma y crear un impacto en la cultura de la música.

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

Falleció Sammy Pérez, actor y comediante que logró ganarse el cariño del público por su simpatía y desempeño dentro de los programas de comedía. Hasta el cierre de esta edición, la cuenta del hospital estaba por llegar al millón de pesos.

Espinoza Paz feliz por su participación dentro de “La Desalmada”, pues no solo actúa dentro del melodrama, sino que a la vez interpreta el tema de la novela, por lo que con esto, el cantante se encuentra en uno de sus mejores momentos de su carrera.

Miguel Martínez presentó su nuevo sencillo “La Única Culpable”, con el cual sigue posicionándose dentro del género regional mexicano; hilado a ello, el también actor está feliz también por su participación dentro de la telenovela “Vencer el Pasado”.