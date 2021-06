Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

SUNZZ Y PATO MORPHY PRESENTAN “MOLOKAI”

Con una mezcla de Tropical House y Reggaeton, SUNZZ y Pato Morphy presentan su nuevo sencillo “Molokai”, canción con un tinte playero indispensable para este verano y con estilo característico. SUNZZ es uno de los Djs más importantes de la escena mexicana, tiene colaboraciones con Shanti, Dj Bones, entre otros, en esta ocasión se fusiona con el macro influencer Pato Morphy quien tiene mucho engagement en sus redes sociales y ahora inicia su proyecto como cantante del género Pop Latino, buscando posicionarse entre los mejores. Molokai habla de ir a Hawái a escapar de todos los problemas de la vida y tener un nuevo comienzo con el amor de tu vida; la canción está producida por SUNZZ y escrita y cantada por Pato Morphy. El video musical oficial fue grabado en Acapulco.

AMANDITITITA REGRESA A LA ESCENA MUSICAL

Amandititita regresa con nueva música después de haber puesto a “Cumbiar Al Mundo” con una colaboración junto a Pato Machete, ganador de varios Grammys, “El Licenciado”, y los creadores del moombathon, Tittwsorth y Dave Nada. Esta canción cuenta con el mismo espíritu de la cumbia y las letras que relatan la crónica urbana con ironía e ingenio en el lenguaje que destacan a Amanda como una notable escritora. “Frágil” nos pondrá́ a bailar con la esperanza de que todo mejore, y nos recuerda que dentro de nuestra fragilidad siempre está el poder de curarnos, en todas las veces que elegimos perdonar a guardar rencor. Respecto a su estado de salud, comentó que ya se encuentra en tratamiento y que había superado los ataques de ansiedad que había sufrido a raíz de la pandemia.

“PERFECTA”, NUEVO SENCILLO DE REIK & MALUMA

Con un video grabado en Miami, Reik colabora nuevamente con Maluma para lanzar “Perfecta”: “Escribirla fue como estar en casa”, cuenta Julio Ramírez al hablar del tema que marca el regreso de la fórmula ganadora, resultando una colaboración que no defrauda a los millones de seguidores de estos artistas que revelaron la noticia durante la grabación del video junto a Jessy Terrero en Miami. Esta mancuerna pone a Reik en la escena musical, pues no habían tenido en los últimos meses ninguna canción, la cual ya supera los 50 millones de reproducciones en diferentes plataformas digitales. La noticia ya había detonado millones de reacciones luego de que Maluma compartiera en sus redes parte del proceso de grabación del video: “La experiencia de grabar fue muy buena”, cuenta Bibi Marín a quien recientemente vimos en Luis Miguel, La Serie, interpretando al mítico productor Kiko Cibrián. “El lugar es emblemático y la dinámica entre Maluma y nosotros tres, que hace mucho no nos veíamos, luce increíble. Además es una gran canción, creo que se defiende sola”, agrega el guitarrista.

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

* Laura Bozzo sigue en la contienda de baile del programa “HOY”; la peruana se ha ganado el cariño del público como también las ganas de verla pelear al lado de Lola Cortés.

* Especulaciones respecto al anillo de compromiso de Belinda y Christian Nodal dicen que puede ser que no lo pagará él, sino que fue patrocinado por la misma casa joyera, esto después de hacer cuentas, y según medios, el cantante no tuviera esa cantidad. ¿Será?

* Siguiendo con el tema Nodal/Belinda, dicen que la cantante quiere tener dos bodas por todas las altas esferas sociales, lo cual no duden podría ser indicios de que alguna revista o medio de televisión patrocine la boda que por supuesto sería millonaria.